HTML Academy. Платформа, где любой человек может поменять профессию и стать специалистом в IT

Алексей Симоненко, 37 лет, город — Санкт-Петербург, директор по развитию HTML Academy, facebook

Как все начиналось

Все начиналось как обычный проект без грандиозных планов. Мы с партнером Александром Першиным работали в небольшом агентстве, которое занималось web-разработкой. Столкнулись с ситуацией, когда к нам приходили новые сотрудники, обучались, а затем уходили в более крупные компании. Нам хотелось сделать процесс обучения более понятным, автоматизированным, чтобы была возможность наглядно и просто показать человеку, что такое верстка. Создали первые тренажеры, и с этого началась HTML Academy. Мы работаем уже восемь лет.





О проекте

Сейчас мы компания, которая занимается новым образованием в сегменте EdTech. HTML Academy заметна на рынке, регулярно присутствует в различных рейтингах, борется с другими компаниями за лидерство.

Мы ведем студентов с самого начала и доводим до рабочего места

У HTML Academy есть несколько особенностей, которые отличают нас от других компаний:

— экспертность и качество в сфере frontend-разработки. Мы масштабируемся не горизонтально, а в глубину. То есть не предлагаем студентам курсы в самых разных отраслях, но даем полное понимание узкого направления

— мы обучаем людей с нуля. Начинаем с того, что рассказываем, что такое IT, как и зачем стоит изучать эту сферу, какие возможности она открывает

— но мы не только про то, чтобы получить новые знания, но и про то, чтобы получить новую работу. То есть мы ведем студентов с самого начала и доводим до рабочего места, помогаем выпускникам с трудоустройством. Выпускники со знаниями, но без опыта, часто не могут сразу найти работу. Поэтому мы решили помочь студентам и пошли гораздо дальше, чем другие компании, запустив проект «Лига А». Это компания, которая предоставляет аутсорс-услуги в сфере frontend-разработки. У наших выпускников есть возможность пройти там оплачиваемую стажировку, наработать опыт и soft skills, заработать первые деньги, а потом пойти дальше.

О контенте

Мы предлагаем несколько продуктов.

Первый — это тренажеры. В самом начале ты можешь бесплатно попробовать несколько тренажеров, понять, нравится ли тебе программирование. Затем надо оформить подписку, которая стоит 590 рублей в месяц и открывает доступ ко всем тренажерам — это около 1500 заданий. В таком формате человек занимается самостоятельно, без кураторов и лекторов, но может освоить базовые навыки разработки.

Этот контент создает специальная команда авторов, программистов, дизайнеров и других специалистов. Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Исследование и сбор типовых задач на рынке.2. Подготовка материалов.3. Ревью, анализ.4. Производство контента.5. Тестирование.6. Отслеживание метрик после выпуска контента, при необходимости — доработка.

Вторая группа продуктов — это профессиональные курсы. Они поточные, каждый стартует три раза в год. Также мы предлагаем асинхронный формат, когда студенты могут учиться в любое удобное время.

Стоимость профессиональных курсов — от 12 000 рублей за девятинедельную программу до 150 000 рублей за годовую. Это небольшие инвестиции для будущих разработчиков, учитывая, что университетские программы или аналогичные курсы за рубежом стоят намного дороже. Мы предусматриваем программы рассрочек и кредитов.

Здесь тоже есть отдельная команда, но в ней задействовано больше людей: наставники, кураторы, авторы, лекторы. Этапы создания курсов по большей части похожи на работу над тренажерами.

В процессе мы постоянно что-то придумываем, создаем. Регулярно обновляем и выпускаем новые тренажеры. Перед каждым запуском курсов обновляем их, исправляем ошибки, работаем над подачей материала.

Для кого

Среди студентов есть люди, которые просто получают новые знания для себя. Например, дизайнеры. Но большинство — это те, кто хочет получить новую специальность, поменять профессию. Поэтому у нас учатся как молодые люди — студенты и даже школьники, так и взрослые специалисты после 40 лет.





Основной фокус — обучение frontend-разработчиков. В год мы выпускаем около 1500 новых специалистов на рынок.

В год мы выпускаем около 1500 новых специалистов на рынок

Мы работаем со всем русскоязычным населением независимо от географического положения. Это Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, страны Прибалтики и другие. Также небольшое количество наших студентов — это русскоязычные люди в Европе или США.

Что дает людям

Самое главное, студенты получают простой вход в новую перспективную профессию. Frontend-разработка — это привлекательная и интересная отрасль.

После обучения студенты получают сертификат, но это не главное. В IT диплом не так важен, гораздо важнее навыки. А у наших выпускников есть навыки, с которыми они уже могут пойти в IT-компанию и занять junior-позицию.

Вузы не успевают готовить специалистов с необходимыми навыками в новых отраслях. Именно поэтому EdTech так быстро вырос. Мы находимся в тесной связи с работодателями, быстро встраиваем их потребности в свои образовательные программы. Поэтому люди идут к нам не за корочкой, а за актуальными и востребованными знаниями.