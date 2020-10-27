«Нетология». Как работает один из крупнейших русскоязычных образовательных онлайн-проектов

Алексей Полехин, 40 лет, город — Москва, программный директор образовательной компании «Нетология», facebook





Как все начиналось

Компанию «Нетология» в 2009 году основали Юлия Спиридонова-Микеда и Максим Спиридонов. Сначала это были офлайн-семинары для маркетологов, которые организовывала и проводила Юлия, а Максим занимался сайтом, писал тексты, готовил баннеры. Но, так как масштабировать офлайн-бизнес трудно, было принято решение перенести обучение в онлайн. Это расширило географию бизнеса, а вместо нескольких десятков разрозненных семинаров появились два полноценных курса — «Интернет-маркетолог» и SMM.

Обучение было синхронным, то есть учебные программы стартовали в конкретное время, а занятия в режиме реального времени вели практикующие эксперты. Параллельно основатели экспериментировали с асинхронным обучением, когда за определенную плату пользователь получал доступ к библиотеке видеокурсов и учился самостоятельно. Но эта идея не получила масштабного развития, потому что без живого сопровождения люди не включались в образовательный процесс. Библиотека видеокурсов осталась, но в бесплатном доступе.

Сегодня основной продукт «Нетологии» — синхронное онлайн-обучение digital-профессиям с домашними заданиями, тестами и поддержкой.





О проекте

«Нетология» — это образовательная платформа, которая обучает современным профессиям в области IT и digital. Миссия компании — помочь конкретному человеку в поиске пути профессионального роста. Для этого мы даем студентам знания, навыки, уверенность в себе и вдохновение.

«Нетология» — это образовательная платформа, которая обучает современным профессиям в области IT и digital





В основе философии компании лежит тезис, что каждый человек по-своему талантлив. Поэтому нужно разобраться вместе со студентом, в чем его сила и в какой сфере он может максимально ее развить. «Нетология» берет на себя роль образовательного партнера в карьерном пути.

Обучение проходит на собственной онлайн-платформе, которая постоянно меняется и улучшается.

Мы используем авторские методологии обучения студентов, которые соответствуют современным тенденциям рынка и позволяют давать контент в удобном виде. Так, на ряде курсов студент может построить индивидуальную траекторию обучения, выбрав только те блоки и предметы, которые ему нужны. Часть курсов включает в себя геймифицированные форматы обучения и разделение на понятные модули.

Преподаватели курсов — это реальные практики, которые работают в IT и digital-компаниях. Поэтому студенты получают знания, которые востребованы на рынке прямо сейчас, могут отрабатывать их на реальных кейсах.





Команда «Нетологии» не бросает студента после учебы, а помогает с резюме, предлагает вакансии и стажировки, готовит к собеседованиям. Для этого каждый студент или выпускник может обратиться в Центр развития карьеры, где работают профессиональные рекрутеры и HR.

«Нетология» также сотрудничает с рядом компаний, которые помогают в подготовке образовательных программ и после обучения берут выпускников на работу. Например, курс по профессии тестировщик в «Нетологии» создан в партнерстве с компанией «Альфа-Банк». А курс по iOS-разработке — с ведущей студией по разработке мобильных приложений Redmadrobots.

О контенте

«Нетология» включает более 80 онлайн- и офлайн-программ по digital-направлениям: интернет-маркетинг, бизнес и управление, дизайн, программирование, аналитика и data science. Также есть отдельные учебные программы, посвященные MBA и Soft Skills.

«Нетология» закрывает полный цикл профессионального образования





При создании курсов мы работаем над тем, чтобы учебная программа отвечала на запросы студентов, которые определяются путем исследования Customer Development.

У каждого онлайн-курса есть продюсер и методист, который занимается созданием учебной программы и общением с экспертами. Эти специалисты ищут людей, потенциально заинтересованных в обучении. Прорабатывают болевые точки и барьеры, связанные с обучением, цели и ожидания аудитории.

После сбора информации начинается этап разработки программы: подбираются эксперты курса, команда сопровождения, создаются учебные материалы. Методист уточняет, что именно эксперт будет рассказывать студентам, каким навыкам их обучит. Дальше контент создается либо самим экспертом, либо совместно с методистом: тема и программа занятий, кейсы для разбора со студентами.





Финальный вариант согласовывается с продюсером и другими участниками создания курса. Если по ходу курса становится очевидно, что студентам что-то непонятно, сложно или неинтересно, то контент дорабатывается.

В целом в проектировании контента онлайн-курса можно выделить пять основных этапов:

— анализ целевой аудитории, конкурентов, запросов рынка

— проектирование или дизайн, когда формируется программа курса

— разработка и подготовка учебного материала

— реализация, набор первого потока студентов

— оценка и доработка при необходимости.

Для кого

«Нетология» закрывает полный цикл профессионального образования. Все программы обучения делятся на четыре уровня в зависимости от целей человека:



— НЕО — для тех, кто только хочет получить новую или смежную профессию

— ПРО — для опытных специалистов, которые хотят дальше развиваться в своей или смежной области

— ТОП — для руководителей, которые хотят развивать собственный бизнес и себя

— БИЗ — для корпоративного обучения сотрудников с помощью индивидуальных программ.

Что дает людям

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция на цифровизацию и автоматизацию. Поэтому компании соревнуются в найме специалистов, которые умеют работать с IT- и digital-инструментами. Появляется спрос на переобучение востребованным профессиям.





В «Нетологию» приходят, чтобы:

— освоить новую профессию с нуля

— выработать реальные кейсы для портфолио

— развить текущие или смежные навыки

— обучить свою команду внутри компании

— проконсультироваться по вопросам трудоустройства и подготовиться к собеседованию

— получить стажировку в команде «Нетологии» или компании-партнере.

У «Нетологии» есть государственная аккредитация на предоставление образовательных услуг. Поэтому все студенты после прохождения курсов получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. А преимущества онлайн-образования — гибкость, комбинирование форматов обучения, доступность.