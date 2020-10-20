Interra. Об онлайн-школе, которая помогает освоить новую профессию и поменять образ жизни

Как все начиналось

Дмитрий Чевычалов, предприниматель, сооснователь Школы современных профессий Interra, @dmitrchev





У меня было концертное агентство в Москве, но я устал от того, что приходилось постоянно находиться в офисе. Поэтому в 2015 году я отправился в кругосветное путешествие, открыл маркетинговое агентство. До 2017 года мы успешно развивались, но было трудно с нуля обучать людей необходимым навыкам.

В 2017 году пришла идея организовать курс на продажу, лучших студентов пригласить на работу, а остальным помочь с трудоустройством в другие компании. Все прошло успешно, в команду попали отличные специалисты, поэтому я повторил эту практику.

Постепенно увидел возможности для развития этого направления. Понял, что многие хотят осваивать современные профессии. Поэтому пригласил Антона Евлухина, и мы вместе создали проект Interra.





О проекте

Анжела Юшко, директор по развитию Школы современных профессий Interra

Рынок быстро растет, и ему постоянно нужны квалифицированные специалисты. Школа современных профессий Interra — проект онлайн-образования, который позволяет людям подстраиваться под эту современную рыночную ситуацию. Мы создаем курсы по запросу рынка, готовим кадры и обеспечиваем их работой.





Особенность проекта в том, что мы направлены на получение практического результата. Продвигаем определенные идеи и ценности, которые меняют жизнь наших выпускников.

Мы продвигаем определенные идеи и ценности, которые меняют жизнь наших выпускников



Помимо образовательных курсов у нас есть дополнительные проекты. Например, Центр развития карьеры, который помогает выпускникам во время и после обучения:

— мы формируем базу выпускников, куда попадают все наши студенты

— предлагаем стажировки в компаниях-заказчиках

— даем доступ в Telegram-канал с вакансиями

— создаем закрытые чаты со студентами, где они общаются и делятся опытом

— проводим прямые эфиры с нашими спикерами и приглашенными гостями

— по запросу заказчиков проводим отбор среди выпускников и предлагаем кандидатов на открытые позиции

— организовали работу коуч-группы и карьерные консультации, чтобы помогать студентам при поиске работы.

После обучения студенты получают удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

О контенте

Наши основные продукты:

— SMM-менеджер

— трафик-менеджер

— копирайтер-маркетолог

— личный помощник

— интернет-маркетолог

— запускается новый курс — методист онлайн-курсов.





Курс включает в себя основные уроки в записи, домашние задания, поддержку с обратной связью. Кураторы — это, как правило, наши выпускники, которые хорошо себя зарекомендовали.

Обучение идет в потоке, но каждый присоединяется в удобное для него время. Студенты делятся опытом, помогают новичкам, общаются офлайн.

В процессе создания курсов мы сначала анализируем запросы рынка и выбираем востребованную программу. Затем отбираем экспертов в каждой нише, которые готовы делиться ценной информацией, в том числе из числа наших сотрудников. Записываем и обновляем уроки, формируем курс.

Минимальная стоимость курса — 19 800 рублей за четыре месяца. Максимальная — 297 000 рублей за 15 месяцев обучения. Почти у каждого продукта есть бесплатный контент, где студенты могут понять, нравится им эта профессия или нет. А если выпускникам нужно вернуться к информации повторно, они могут сделать это в любое время без дополнительной оплаты.

Раньше мы выпускали новые курсы каждые полгода. Теперь планируем выпускать минимум один курс в месяц.

Для кого

Мы обучаем людей с нуля. Возраст аудитории разный. Самый младший студент — 14-летний школьник. Самый старший выпускник — 71-летний пенсионер, который после обучения начал активно зарабатывать. Наши студенты — это люди, которые хотят получить первую профессию, поменять сферу деятельности или освоить новые компетенции для будущего карьерного роста.

Выпускник получает свободу в выборе заказчиков, графика и времени работы



Большинство студентов — из России, но обучение не зависит от географии.

Что дает людям

Мы готовим кадры, которых рекомендуем заказчикам. Наша команда тоже постоянно развивается, поэтому мы обучаем людей и для себя.

В результате выпускник получает свободу в выборе заказчиков, формировании графика своей работы, сам решает, из какой страны он хочет работать, а также самостоятельно выбирает свою ценовую политику.