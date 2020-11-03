«Яндекс.Практикум». Где онлайн можно стать айтишником и начать карьеру с нуля

Анастасия Фатыхова, руководитель направления по работе с экспертами «Яндекс.Практикума», @yndx.praktikum





Как все начиналось

«Яндекс.Практикум» — сервис онлайн-образования, где любой может получить современные навыки для работы и жизни. Мы хотели вывести формат онлайн-образования на новый уровень, чтобы он действительно приводил студентов к результату. И у нашей команды была достаточно высокая образовательная экспертиза для этого. К тому же на тот момент у рынка уже была потребность в переквалификации людей, профессии которых перестают быть актуальными. Мы стали помощником в этом процессе изменения рынка труда.

Мы начинали как сервис для тех, кто хочет сменить профессию и перейти в сферу IT. Первая программа, которую мы запустили, была по обучению веб-разработке с нуля. После этого мы выпустили много программ и направлений, сформировалась целая линия профессий в IT и digital.

Затем у нас появился проект по изучению английского языка «Флоу». С этого момента мы стали командой, которая помимо новой профессии помогает людям осваивать новые актуальные навыки не только для карьеры, но и для жизни.

Мы стали глобальным образовательным онлайн-сервисом





Еще один важный этап развития — выход на рынок США с курсами на английском языке. Недавно у нас был первый выпуск студентов. В планах запуск в других странах. Мы гордимся, что стали глобальным образовательным онлайн-сервисом.

Об особенностях проекта

Особенность обучения — максимальный акцент на практике. У нас есть собственная платформа — образовательный тренажер, благодаря которому студенты с первых занятий используют полученные знания на практике и пишут код в среде, идентичной той, в которой работает разработчик.





У нас работает сильная команда сопровождения, которая помогает студентам с мотивацией и преодолением трудностей. В сфере онлайн-образования это важно для успешного завершения обучения. С одним студентом взаимодействует несколько экспертов, кураторы, команда по трудоустройству.

Мы нацелены на качественный результат студентов





Мы нацелены на качественный результат студентов. Успех курса определяем количеством трудоустроенных выпускников. Вкладываемся в это, постоянно пытаемся улучшить показатель.

О контенте

Весь контент мы формируем самостоятельно. Обращаем внимание на актуальность программ. Для этого проводим анализ рынка, выявляем, какие навыки и знания действительно пригодятся специалисту в конкретной деятельности.





Над каждым курсом работает команда от 10 до 20 человек — это авторы, эксперты с разным опытом. Также в каждой команде есть сценаристы и редакторы, которые работают над подачей, перерабатывают теорию таким образом, чтобы она была максимально доступной. Затем мы подкрепляем теорию практическими заданиями, работаем над визуализацией, интерактивами. Процесс создания программы может занимать полгода и даже год.

Над каждым курсом работает команда от 10 до 20 человек





Также есть тестовый период, сбор обратной связи. После выхода курса мы постоянно обновляем его, вносим коррективы, чтобы программы оставались актуальными.

Курсы по направлению «Профессии» длятся от четырех до девяти месяцев. Старты происходят каждый месяц. Стоимость таких программ от 60 000 до 100 000 рублей.

Цена за курсы английского языка «Флоу» — от 4900 рублей. К нему можно подключиться в любой момент. Это наш первый курс в направлении развития рыночных навыков. Но в планах создание новых программ.

Для кого

Наш слоган: «Каждый может стать». Мы верим, что любой человек может освоить новую перспективную профессию. Поэтому у нас нет ограничений по территории, возрасту, опыту. Например, у нас есть студенты-пенсионеры, которые проходили курсы по тестированию и находили работу. Есть и школьники.





Что дает людям

Состоявшиеся специалисты, которые хотят повысить уровень своих компетенций, могут приобрести у нас дополнительные навыки для дальнейшего роста в профессии. Люди, которые не довольны своей карьерой на данный момент, могут начать все с нуля и обрести новую профессию в более востребованной сфере.

После прохождения наших курсов начинающие специалисты уже могут получить первую стажировку или работу. В описании вакансий мы часто видим, что компании берут выпускников онлайн-курсов, в том числе «Яндекс.Практикума». Среди наших выпускников есть и те, кто наработал достаточный опыт и попал в команду «Яндекса».