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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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4brain-ru-gde-v-internete-razvivat-poleznye-i-aktual-nye-soft-skills
4brain.ru. Где в интернете развивать полезные и актуальные soft skills
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Сегодня в 12:39

4brain.ru. Где в интернете развивать полезные и актуальные soft skills

Евгений Буянов, руководитель и основатель проекта 4brain.ru, @4brain_ru

Евгений Буянов

Источник: incrussia.ru

Как все начиналось

Идея создания проекта появилась еще в 2012 году. Все началось с небольшого блога о развитии интеллектуальных навыков. Затем стало понятно, что это интересует сотни людей, а потом тысячи и миллионы.

Сегодня 4brain.ru ежемесячно посещает более одного миллиона человек.

Об особенностях проекта

Одна из наших задач — создавать крутые курсы, которые помогают людям. При этом мы — компания. У нас есть коммерческие цели, и мы стремимся зарабатывать на том, что помогаем другим.

Одна из наших задач — создавать крутые курсы, которые помогают людям


4brain — один из немногих проектов, который продвигает курсы по развитию soft skills. С коммерческой точки зрения, это не самое выгодное направление. Но именно за soft skills — будущее. Мы верим в это, поэтому создаем курсы по скорочтению, мнемотехникам, профайлингу, сторителлингу.

Онлайн образование

Про контент

Наш контент создают авторы, их у нас несколько десятков. Каждый день мы выпускаем минимум одну новую статью.

Наши материалы всегда соответствуют следующим критериям:

— конкретные полезные знания

— формирование навыков. Мы даем много текстовой информации, но при этом помогаем развивать компетенции: совокупность знаний, умений и навыков. Поэтому на сайте много упражнений, игр, кейсов

— полнота изложения. Чтобы вы смогли успешно освоить любой навык, мы стараемся давать вам максимально широкий, подробный материал

— удобное обучение. Все курсы имеют основной и дополнительный разделы. В основном разделе размещаются только уроки, в дополнительном даются видео, ссылки, книги, программы, игры и интерактивные упражнения. Кроме того, усвоение материала любого курса вы можете проверить, сдав специальный экзамен по теории, а иногда даже и по практике.

soft skills

Для кого

Наша аудитория очень разная. В основном наши пользователи — жители России. Второе место занимает Казахстан, третье — Беларусь.

Каждый месяц к нам приходит более миллиона человек


Каждый месяц к нам приходит более миллиона человек, а в апреле 2020 года было почти пять миллионов пользователей. У нас очень много контента, и людям нравится его изучать.

Что дает людям

Мы предлагаем уроки и материалы, которые развивают конкретные навыки. Таким навыкам часто не учат в школах и университетах, но именно они полезны каждому, оказываются решающими в карьере.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #онлайнобразование #онлайнкурсы #softskills #4brain
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