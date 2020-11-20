4brain.ru. Где в интернете развивать полезные и актуальные soft skills





Источник: incrussia.ru

Как все начиналось

Идея создания проекта появилась еще в 2012 году. Все началось с небольшого блога о развитии интеллектуальных навыков. Затем стало понятно, что это интересует сотни людей, а потом тысячи и миллионы.

Сегодня 4brain.ru ежемесячно посещает более одного миллиона человек.

Об особенностях проекта

Одна из наших задач — создавать крутые курсы, которые помогают людям. При этом мы — компания. У нас есть коммерческие цели, и мы стремимся зарабатывать на том, что помогаем другим.

Одна из наших задач — создавать крутые курсы, которые помогают людям





4brain — один из немногих проектов, который продвигает курсы по развитию soft skills. С коммерческой точки зрения, это не самое выгодное направление. Но именно за soft skills — будущее. Мы верим в это, поэтому создаем курсы по скорочтению, мнемотехникам, профайлингу, сторителлингу.





Про контент



Наш контент создают авторы, их у нас несколько десятков. Каждый день мы выпускаем минимум одну новую статью.

Наши материалы всегда соответствуют следующим критериям:

— конкретные полезные знания

— формирование навыков. Мы даем много текстовой информации, но при этом помогаем развивать компетенции: совокупность знаний, умений и навыков. Поэтому на сайте много упражнений, игр, кейсов

— полнота изложения. Чтобы вы смогли успешно освоить любой навык, мы стараемся давать вам максимально широкий, подробный материал

— удобное обучение. Все курсы имеют основной и дополнительный разделы. В основном разделе размещаются только уроки, в дополнительном даются видео, ссылки, книги, программы, игры и интерактивные упражнения. Кроме того, усвоение материала любого курса вы можете проверить, сдав специальный экзамен по теории, а иногда даже и по практике.





Для кого

Наша аудитория очень разная. В основном наши пользователи — жители России. Второе место занимает Казахстан, третье — Беларусь.

Каждый месяц к нам приходит более миллиона человек





Каждый месяц к нам приходит более миллиона человек, а в апреле 2020 года было почти пять миллионов пользователей. У нас очень много контента, и людям нравится его изучать.

Что дает людям

Мы предлагаем уроки и материалы, которые развивают конкретные навыки. Таким навыкам часто не учат в школах и университетах, но именно они полезны каждому, оказываются решающими в карьере.