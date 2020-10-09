«Мастера». Как в интернете научиться быть предпринимателем и создавать креативные проекты

Денис Щукин, 33 года, город — Санкт-Петербург, директор фонда «Креативные практики», куратор образовательной онлайн-платформы для креативных предпринимателей «Мастера», facebook

Как все начиналось





Мы много путешествовали по регионам России и изучали креативную среду в крупных городах. Нашли две большие проблемы, которые мешают развитию новых проектов вне столиц. Во-первых, в региональных городах мало медиа, которые могли бы рассказывать о молодых интересных предпринимателях. Во-вторых, в таких городах есть много ребят, которые генерируют хорошие идеи, но у которых нет необходимых бизнес-компетенций для их реализации. Мы поняли, что можем удовлетворить оба этих запроса.

Мы хотим, чтобы российские города жили и чтобы в них хотелось жить





Так в 2018 году появился проект «Мастера». Это онлайн-платформа, основная цель которой — создать экосистему для появления молодых креативных предпринимателей в регионах. Мы хотим, чтобы российские города жили и чтобы в них хотелось жить. Для этого необходимо формировать прослойку молодых ребят, которые будут делать жизнь в регионах более комфортной.

О платформе

Наш сайт состоит из двух частей. Первая — это интернет-издание, где мы пишем не только о бизнесе, но и других сферах жизни, которые также интересуют предпринимателей. Основные рубрики: практики, советы, контекст, подборки. Сочетаем в статьях бизнес, креативность, life-style.





Вторая часть — образовательные курсы. Они тоже посвящены как разным направлениям бизнеса: архитектурное бюро, бренд одежды, пекарня, мебельная мастерская и другие, так и общим полезным темам, например, как создавать видеоконтент для своего проекта.

Бизнес, о котором мы рассказываем — это всегда проекты, где есть креативный компонент: идея, концепция, дизайн — что-то, что дается сверх базовых услуг.

Мы рассказываем об успешных креативных проектах и даем знания о том, как их создавать





Таким образом, с одной стороны, мы рассказываем об успешных креативных проектах, с другой — даем знания о том, как их создавать. Зацикливаем процесс: если наш студент запускает собственный бизнес, он, скорее всего, станет нашим героем.





Помимо этого лучшие студенты получают возможность попасть на стажировку или на практику в компании наших спикеров. В последние полгода таких стажировок, конечно, стало гораздо меньше. Но мы организовывали онлайн-школы, где наши спикеры прорабатывали проекты с отличившимися участниками.

О контенте

У нас есть команда, которая занимается созданием курсов. Мы проводим исследования и опросы среди нашей аудитории и выявляем актуальные запросы. Из них выбираем и согласовываем тему очередного курса, а продюсер создает план. После этого мы выбираем спикеров, которые могли бы вести те или иные модули, начинаем работу с ними, при необходимости корректируем план.





Иногда для курса нужен один спикер. Если тема широкая, мы приглашаем несколько предпринимателей и дополняем программу реальными кейсами.

Когда материал уже отснят, на этапе монтажа мы проверяем, все ли темы удалось закрыть. При необходимости снимаем дополнительный контент, добавляем текстовые материалы по теме. Снова отсматриваем полный курс, корректируем его. После выпуска изучаем реакцию аудитории. Время от времени проверяем старые курсы и дополняем их новыми кейсами и лонгридами.

На данный момент на сайте более 20 курсов. Все они бесплатные, так как нас поддерживают партнеры. Мы стараемся выпускать минимум один курс в два месяца, так, чтобы в год выходило около 10 новых проектов.





Особенности нашего контента:

— прикладные вещи, конкретный опыт, который соразмерим с потенциальным будущим опытом людей, изучающих эти курсы

— все курсы складываются в единую картину, которая помогает понять, что такое креативная среда современного города. Поэтому наша аудитория часто просматривает более одного курса. Они шире, чем про конкретный бизнес, они про комфортную жизнь в городе.

Для кого

Портрет нашего студента — молодой человек от 17 до 35 лет из региона, который не хочет уезжать в столицу, а стремится создать что-то в своем городе, интересуется глобальными трендами, хочет проявить свою активную позицию, знает, что такое социальная и экологическая ответственность.

Портрет нашего студента — молодой человек от 17 до 35 лет из региона





К нам приходят те, кто хочет рассказать о себе, и те, кто хочет послушать о других и создать что-то свое.

Сейчас у нас более 30 000 студентов.





Что дает людям

Мы получаем много отзывов. Читатели благодарят нас за контент, которого им не хватает в своем городе. Им нравится атмосфера, где есть оптимизм и нет токсичности.

Предприниматели благодарны, что мы рассказываем о них. Спикеры, которые участвуют в записи курсов, при подготовке занимаются проработкой внутренних процессов и начинают еще лучше понимать свой бизнес.

Помимо курсов и интернет-издания мы создали карту — каталог креативных проектов, о которых мы писали, в разных городах России. Развиваем проект «Мастера Сибири», который раскрывает современную культуру региона.