Где учатся программисты. О платформе «Хекслет», и что она дает разработчикам

Анна Глотова, руководитель образовательных проектов, Hexlet

Как все начиналось

Образовательный проект «Хекслет» появился в 2012 году как попытка создать русскую версию Coursera. Спустя три года экспериментов в этом направлении основатели проекта Кирилл Мокевнин и Рахим Давлеткалиев решили остановиться на создании авторских IT-курсов.

У Рахима к этому моменту была сильная математическая и Computer Science база, которую он получил в одном из престижных канадских вузов. Кирилл прошел путь от разработчика до технического директора, параллельно занимаясь консалтингом IT-компаний. Оба имели за спиной многолетний опыт преподавания и обучения разработчиков офлайн.

Об особенностях проекта

Кирилл Мокевнин, CEO «Хекслет», определяет основную цель и задачу проекта в воспитании глубокой инженерной культуры. Мы делаем фокус не на трудоустройстве, а на технической подготовке, освоении фундаментальных подходов в программировании. Такие знания можно будет легко применить в работе на любом языке программирования.





Мы учим, в том числе, автоматизированному тестированию, алгоритмам, необходимой разработчику математике, принципам построения архитектуры, эксплуатации, экстремальному программированию — вещам, которые практикуют далеко не все действующие разработчики.

Для нас важно выпускать людей, которых мы бы сами хотели нанять на работу.

Про контент

Курсы создаются небольшой командой преподавателей, работающих внутри «Хекслет». На текущий момент на платформе их около 120. В основном курсы сосредоточены вокруг веб-разработки и имеют глубокую практическую направленность.

Для нас важно выпускать людей, которых мы бы сами хотели нанять на работу







Особенность «Хекслет» в том, что курсы записываются заранее в виде небольших текстовых уроков. После каждого урока идет практическое задание, которое выполняется в онлайн-тренажере с автоматической проверкой. Проверяется не только корректность, но и качество кода. Над курсами постоянно работает целая команда, которая их дорабатывает на основе обратной связи и глубокой аналитики.

Кроме курсов «Хекслет» создает и предлагает к освоению проекты. Это полноценные приложения, которые разрабатываются на собственном компьютере и выкладываются на GitHub. Они становятся частью портфолио и помогают освоить на практике все, что изучалось на сайте. Проекты проверяются как автоматически при самостоятельном обучении, так и наставниками при групповом обучении.





Для кого

В месяц на платформе «Хекслет» обучается около 10 000 человек. Многие из них только начинают свой путь в программировании. Есть и практикующие разработчики, которые хотят повысить свою квалификацию.

В месяц на платформе «Хекслет» обучается около 10 000 человек







Мы никогда активно не использовали рекламу. Большинство людей приходит из-за сарафанного радио, по личным рекомендациям знакомых.

Пользователи часто приходят к нам с других платформ и отмечают, что «Хекслет» учит не повторять за преподавателем, а действительно программировать с пониманием происходящего. Наша платформа заставляет людей думать.

Что дает людям

Обучение на «Хекслет» готовит не специалиста в конкретном фреймворке, а инженера, способного легко освоить разные языки и сопутствующие инструменты. Наши курсы закладывают сильную базу, на которой легко закрепляются прикладные навыки.

Часто учащиеся находят работу задолго до конца обучения. Хорошим показателем является то, что даже после трудоустройства ребята продолжают учиться у нас, чтобы систематизировать знания.