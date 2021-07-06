Финансы, дизайн и тайм-менеджмент: 100 книг, чтобы научиться новым навыкам

Лето — отличное время, чтобы научиться чему-то новому. Мы собрали список книг, которые помогут вам хорошо провести время и приобрести новые навыки.







Финансы и инвестирование: что почитать, чтобы начать разбираться





«Фондовый рынок. Курс для начинающих»

Учебное пособие для углубленного изучения фондовых рынков, которое дает представление обо всех аспектах их работы.

Также в книге есть примеры из практики и упражнение на отработку полученных знаний.





«10 главных правил для начинающего инвестора», Бертон Малкиел

Профессор экономики Принстонского университета предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволит достичь успеха частному инвестору с минимальными рисками.

Книга предназначена для широкого круга читателей и позволяет узнать об инвестировании все, что нужно.

Еще 9 книг здесь.

Научно-популярные книги для саморазвития





«Краткая история времени», Стивен Хокинг

Научно-популярная книга, в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах, теории суперструн и некоторых математических проблемах. Написана живым языком и рассчитана на обыкновенного читателя.





«Sapiens: Краткая история человечества», Юваль Ной Харари

Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого, проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире.

Еще 8 книг здесь.

Книги, которые стоит прочитать графическим, моушн- и веб-дизайнерам





«Веб-дизайн», Якоб Нильсен





В книге описаны основы того, как пользователь работает с интерфейсом. Эти навыки позволят направить усилия на то, чтобы сделать оформление ресурса простым, дружелюбным и интуитивно понятным для посетителей.





«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер





Лаконичное пособие, в котором сжато изложены все прописные истины и советы: от непосредственно графического дизайна до теории продаж.

Еще 23 книги здесь.

Книги для тех, кто хочет заняться фрилансом





«Записки удаленщика. Как стать крутым фрилансером», Джамиля Котлярова





Книга популярного блогера и эксперта по фрилансу Мили Котляровой рассказывает обо всех аспектах выхода на фриланс и организации работы из дома и предлагает простую и эффективную стратегию.





«Путь фрилансера. Поколение людей, работающих в интернете», Артем Исламов





Книга — золотой ключ от двери с надписью «Фриланс». С первых страниц автор затрагивает струны души тех самых людей, которые захотели жить по-другому. В книге раскрыт подробный план к действиям.

Еще 8 книг здесь.

Что почитать, чтобы развить тайм-менеджмент, память и навыки публичных выступлений





«Психология личной эффективности. Как победить стресс, сохранять концентрацию и получать удовольствие от работы», Нейл Фьоре





Нейл Фьоре — эксперт по борьбе с прокрастинацией. Помогает избавиться от этой привычки другим людям. В своей книге он описал методы, которые помогут сделать любую работу менее утомительной и более творческой. Вы узнаете, как с удовольствием работать над задачами, не беспокоиться о дедлайнах и успевать все вовремя.





«Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте», Роджер Крез, Ричард Робертс





Ученые-когнитивисты Ричард Робертс и Роджер Крез написали книгу, где рассказали, как перестать бояться учить иностранные языки и сформировать у себя привычку регулярно заниматься.

Еще 8 книг здесь.

Книги, которые вдохновляют Илона Маска





«Стив Джобс», Уолтер Айзексон





Илон Маск считает эту книгу интересной. Чтобы написать биографию Джобса, автор взял у него 40 интервью и провел больше 100 бесед с друзьями и родственниками. Всю информацию Уолтер Айзексон собирал два года, а саму книгу написал по просьбе Стива Джобса.

Книга была издана 24 октября 2011 года, через 19 дней после смерти Джобса. Сам Стив, не прочитал книгу о себе — он не ограничивал автора в творчестве, а лишь честно и откровенно отвечал на все вопросы Айзексона.





«Атлант расправил плечи», Айн Рэнд





Илон Маск называет автора этой книги настоящей провидицей, потому что она предсказала падение экономики и уровня жизни людей под гнетом правительства.

Антиутопия американской писательницы Айн Рэнд — трехтомный роман, который был экранизирован в 2011-2014 годах. Несколько предпринимателей сомневаются в идее всеобщего блага, которым прикрываются власти для собственной выгоды. Недовольные действиями властей, люди организовывают бунт, символом которого и становится Атлант.

Еще 4 книги здесь.

Лучшие биографические книги, которые читают предприниматели





«Фактор Черчилля», Борис Джонсон





Джонсон исследует, почему фигура Черчилля такая яркая и неординарная. В биографии политика автор рассказывает, как его действия и стратегии сформировали мировую политику и место Великобритании в ней.

Это одна из лучших биографических книг, потому что она рассказывает не только о влиянии Черчилля на политику и, в частности, Вторую мировую войну, но и о его личности, победах и поражениях.





«Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», Эшли Вэнс





Чтобы написать биографию Илона Маска, автор общался с ним больше 50 часов и опросил более 300 человек.

Вэнс описывает личность человека, который смог создать такие компании, как PayPal, Tesla Motors, SpaceX и SolarCity. А главный секрет успеха Маска — его способность объединить в себе лучшие черты самых знаменитых изобретателей: Генри Форда, Стива Джобса и других.

Эта книга попала в список лучших биографических по рекомендации главы наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрея Худо. Предприниматель говорит, что Маск — это человек, который менял и продолжает менять мир. А книга о нем вдохновляет на новые достижения и заставляет поверить в себя.

Еще 14 книг здесь.

Книги о биохакинге: для тех, кто хочет продлить и улучшить свою жизнь





«Биохакинг мозга», Дэйв Эспри





В этой книге американский бизнесмен и писатель рассказывает историю о том, как он пришел к биохакингу и почему видит в этом большие возможности. Книга построена по принципу теория-метод, это позволяет сохранять интерес при чтении, и одновременно испытывать биохакинг на практике. Основные темы, которые раскрывает книга — еда, спорт, здоровье и медитации. «Биохакинг мозга» — отличное начало для тех, кто хочет разобраться в теме.





«Биохакинг», Олли Совиярви, Теэму Арина и Яакко Халметоя





В основе биохакинга лежит идея о том, что укреплять здоровье гораздо эффективнее, чем лечить болезнь. Авторы книги — практикующий врач, эксперт по питанию и специалист по цифровизации. Они излагают свою теорию биохакинга, основанную на собственных практиках и исследованиях. Одна из особенностей книги — практические советы и рекомендации, которые можно применять каждый день.

Еще 4 книги здесь.

Soft skills. Какие книги читать, чтобы осваивать важные навыки 21 века





«Мышление лидера», Жаклин Картер и Расмус Хугард

Авторы книги «Мышление лидера» рассказывают, как создать современную организацию, основанную на интересах человека. Жаклин Картер и Расмус Хугард уверены, что для этого сами лидеры должны быть максимально человечными, то есть обладать способностью к состраданию и развивать в себе альтруизм, а также качества, создающие атмосферу вовлеченности, смысловой наполненности, профессионального и личностного роста, потому что это те факторы, которые сильнее всего влияют на успех в любом бизнес-предприятии.





«Сила эмоций», Дэвид Дестено

В книге «Сила эмоций» известный профессор психологии Дэвид Дестено показывает, как благодарность, гордость и сопереживание помогают в работе, и объясняет, каким образом развить в себе эти эмоции и передать их коллегам, создавая в компании атмосферу дружбы и взаимного доверия.

Еще 5 книг здесь.