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Финансы, дизайн и тайм-менеджмент: 100 книг, чтобы научиться новым навыкам
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04.07.2021

Финансы, дизайн и тайм-менеджмент: 100 книг, чтобы научиться новым навыкам

Лето — отличное время, чтобы научиться чему-то новому. Мы собрали список книг, которые помогут вам хорошо провести время и приобрести новые навыки.

Финансы и инвестирование: что почитать, чтобы начать разбираться


«Фондовый рынок. Курс для начинающих»


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Учебное пособие для углубленного изучения фондовых рынков, которое дает представление обо всех аспектах их работы.

Также в книге есть примеры из практики и упражнение на отработку полученных знаний.


«10 главных правил для начинающего инвестора», Бертон Малкиел


«10 главных правил для начинающего инвестора», Бертон Малкиел

Профессор экономики Принстонского университета предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволит достичь успеха частному инвестору с минимальными рисками.

Книга предназначена для широкого круга читателей и позволяет узнать об инвестировании все, что нужно.

Еще 9 книг здесь.

Научно-популярные книги для саморазвития


«Краткая история времени», Стивен Хокинг


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Научно-популярная книга, в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах, теории суперструн и некоторых математических проблемах. Написана живым языком и рассчитана на обыкновенного читателя.


«Sapiens: Краткая история человечества», Юваль Ной Харари


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Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого, проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире.

Еще 8 книг здесь.

Книги, которые стоит прочитать графическим, моушн- и веб-дизайнерам


«Веб-дизайн», Якоб Нильсен


«Веб-дизайн», Якоб Нильсен

В книге описаны основы того, как пользователь работает с интерфейсом. Эти навыки позволят направить усилия на то, чтобы сделать оформление ресурса простым, дружелюбным и интуитивно понятным для посетителей.


«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер


«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер.jpg

Лаконичное пособие, в котором сжато изложены все прописные истины и советы: от непосредственно графического дизайна до теории продаж.

Еще 23 книги здесь.

Книги для тех, кто хочет заняться фрилансом


«Записки удаленщика. Как стать крутым фрилансером», Джамиля Котлярова


Джамиля Котлярова, «Записки удаленщика. Как стать крутым фрилансером».jpg

Книга популярного блогера и эксперта по фрилансу Мили Котляровой рассказывает обо всех аспектах выхода на фриланс и организации работы из дома и предлагает простую и эффективную стратегию.


«Путь фрилансера. Поколение людей, работающих в интернете», Артем Исламов


Артем Исламов, «Путь фрилансера. Поколение людей, работающих в интернете».jpg

Книга — золотой ключ от двери с надписью «Фриланс». С первых страниц автор затрагивает струны души тех самых людей, которые захотели жить по-другому. В книге раскрыт подробный план к действиям.

Еще 8 книг здесь.

Что почитать, чтобы развить тайм-менеджмент, память и навыки публичных выступлений


«Психология личной эффективности. Как победить стресс, сохранять концентрацию и получать удовольствие от работы», Нейл Фьоре


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Нейл Фьоре — эксперт по борьбе с прокрастинацией. Помогает избавиться от этой привычки другим людям. В своей книге он описал методы, которые помогут сделать любую работу менее утомительной и более творческой. Вы узнаете, как с удовольствием работать над задачами, не беспокоиться о дедлайнах и успевать все вовремя.


«Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте», Роджер Крез, Ричард Робертс


«Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте», Роджер Крез, Ричард Робертс.jpg

Ученые-когнитивисты Ричард Робертс и Роджер Крез написали книгу, где рассказали, как перестать бояться учить иностранные языки и сформировать у себя привычку регулярно заниматься.

Еще 8 книг здесь.

Книги, которые вдохновляют Илона Маска


«Стив Джобс», Уолтер Айзексон


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Илон Маск считает эту книгу интересной. Чтобы написать биографию Джобса, автор взял у него 40 интервью и провел больше 100 бесед с друзьями и родственниками. Всю информацию Уолтер Айзексон собирал два года, а саму книгу написал по просьбе Стива Джобса.

Книга была издана 24 октября 2011 года, через 19 дней после смерти Джобса. Сам Стив, не прочитал книгу о себе — он не ограничивал автора в творчестве, а лишь честно и откровенно отвечал на все вопросы Айзексона.


«Атлант расправил плечи», Айн Рэнд


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Илон Маск называет автора этой книги настоящей провидицей, потому что она предсказала падение экономики и уровня жизни людей под гнетом правительства.

Антиутопия американской писательницы Айн Рэнд — трехтомный роман, который был экранизирован в 2011-2014 годах. Несколько предпринимателей сомневаются в идее всеобщего блага, которым прикрываются власти для собственной выгоды. Недовольные действиями властей, люди организовывают бунт, символом которого и становится Атлант.

Еще 4 книги здесь.

Лучшие биографические книги, которые читают предприниматели


«Фактор Черчилля», Борис Джонсон


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Джонсон исследует, почему фигура Черчилля такая яркая и неординарная. В биографии политика автор рассказывает, как его действия и стратегии сформировали мировую политику и место Великобритании в ней.

Это одна из лучших биографических книг, потому что она рассказывает не только о влиянии Черчилля на политику и, в частности, Вторую мировую войну, но и о его личности, победах и поражениях.


«Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», Эшли Вэнс


3. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», Эшли Вэнс, 2015.jpg

Чтобы написать биографию Илона Маска, автор общался с ним больше 50 часов и опросил более 300 человек.

Вэнс описывает личность человека, который смог создать такие компании, как PayPal, Tesla Motors, SpaceX и SolarCity. А главный секрет успеха Маска — его способность объединить в себе лучшие черты самых знаменитых изобретателей: Генри Форда, Стива Джобса и других.

Эта книга попала в список лучших биографических по рекомендации главы наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрея Худо. Предприниматель говорит, что Маск — это человек, который менял и продолжает менять мир. А книга о нем вдохновляет на новые достижения и заставляет поверить в себя.

Еще 14 книг здесь.

Книги о биохакинге: для тех, кто хочет продлить и улучшить свою жизнь


«Биохакинг мозга», Дэйв Эспри


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В этой книге американский бизнесмен и писатель рассказывает историю о том, как он пришел к биохакингу и почему видит в этом большие возможности. Книга построена по принципу теория-метод, это позволяет сохранять интерес при чтении, и одновременно испытывать биохакинг на практике. Основные темы, которые раскрывает книга — еда, спорт, здоровье и медитации. «Биохакинг мозга» — отличное начало для тех, кто хочет разобраться в теме.


«Биохакинг», Олли Совиярви, Теэму Арина и Яакко Халметоя


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В основе биохакинга лежит идея о том, что укреплять здоровье гораздо эффективнее, чем лечить болезнь. Авторы книги — практикующий врач, эксперт по питанию и специалист по цифровизации. Они излагают свою теорию биохакинга, основанную на собственных практиках и исследованиях. Одна из особенностей книги — практические советы и рекомендации, которые можно применять каждый день.

Еще 4 книги здесь.

Soft skills. Какие книги читать, чтобы осваивать важные навыки 21 века


«Мышление лидера», Жаклин Картер и Расмус Хугард


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Авторы книги «Мышление лидера» рассказывают, как создать современную организацию, основанную на интересах человека. Жаклин Картер и Расмус Хугард уверены, что для этого сами лидеры должны быть максимально человечными, то есть обладать способностью к состраданию и развивать в себе альтруизм, а также качества, создающие атмосферу вовлеченности, смысловой наполненности, профессионального и личностного роста, потому что это те факторы, которые сильнее всего влияют на успех в любом бизнес-предприятии.


«Сила эмоций», Дэвид Дестено


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В книге «Сила эмоций» известный профессор психологии Дэвид Дестено показывает, как благодарность, гордость и сопереживание помогают в работе, и объясняет, каким образом развить в себе эти эмоции и передать их коллегам, создавая в компании атмосферу дружбы и взаимного доверия.

Еще 5 книг здесь.

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