Что читают предприниматели: 16 лучших биографических книг

Многие известные личности пишут книги о себе или создают их в соавторстве с кем-то. В них лидеры делятся историями жизни, секретами успеха и своими главными принципами.

Редакция MC.today подготовила подборку лучших биографических книг, которые рекомендуют прочитать предприниматели.





1. «Фактор Черчилля», Борис Джонсон, 2014





Рейтинг Goodreads: 4,05





Автор книги — действующий Премьер-министр Великобритании.

Джонсон исследует, почему фигура Черчилля такая яркая и неординарная. В биографии политика автор рассказывает, как его действия и стратегии сформировали мировую политику и место Великобритании в ней.

Это одна из лучших биографических книг, потому что она рассказывает не только о влиянии Черчилля на политику и, в частности, Вторую мировую войну, но и о его личности, победах и поражениях.





2. «Моя жизнь, мои достижения», Генри Форд, 1922





Рейтинг Goodreads: 4,20





Генри Форд без преувеличения смог изменить мир. Именно он помог США выйти из Великой депрессии.

В начале 20-го века он создал промышленный конвейер для поточного производства автомобилей и стал выпускать более дешевые автомобили. Если раньше это был товар для людей с высокими доходами, то к 1929 году машина была у каждого четвертого американца.

Эту книгу рекомендует прочитать управляющий акционер крупнейшей украинской страховой компании «Арсенал Страхование» Марина Авдеева, потому что идеи Генри Форда будут полезны каждому, кто хочет строить свой бизнес.





3. «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее», Эшли Вэнс, 2015





Рейтинг Goodreads: 4,21





Чтобы написать биографию Илона Маска, автор общался с ним более 50 часов и опросил более 300 человек.

Вэнс описывает личность человека, который смог создать такие компании, как PayPal, Tesla Motors, SpaceX и SolarCity. А главный секрет успеха Маска — его способность объединить в себе лучшие черты самых знаменитых изобретателей: Генри Форда, Стива Джобса и других.

Эта книга попала в список лучших биографических по рекомендации главы наблюдательного совета холдинга эмоций !FEST Андрея Худо. Предприниматель говорит, что Маск — это человек, который менял и продолжает менять мир. А книга о нем вдохновляет на новые достижения и заставляет поверить в себя.





4. «Стив Джобс», Уолтер Айзексон, 2011





Рейтинг Goodreads: 4,14





Уолтер Айзексон написал эту книгу по просьбе самого Джобса. Для этого он провел около 40 интервью с создателем Apple и больше 100 бесед с близкими к нему людьми.

Эта книга рассказывает о Стиве Джобсе в разных сферах его жизни. О том, как он произвел революцию на рынке мобильных телефонов, компьютеров и планшетов. О его отношении с родными и близкими. О том, каким он был: неординарным, творческим и старательным.

Эту книгу рекомендует прочитать главный изобретатель современности Илон Маск, потому что считает ее интересной.





5. «Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая удовольствие от жизни», Ричард Брэнсон, 2013





Рейтинг Goodreads: 3,97





Автобиография создателя корпорации, которая включает в себя около 400 компаний и одного из самых богатых людей Великобритании.

Брэнсон рассказывает о своем пути в бизнесе и подходах, с помощью которых он сумел создать так много успешных компаний. Миллиардер делится не только тем, как развивал свое дело, но и отношением к предпринимательству в целом.

Эту книгу рекомендует прочитать ресторатор Дмитрий Борисов всем, кому интересно узнать, как устроена империя Virgin.





6. «Как я создал Walmart», Сэм Уолтон, 1992





Рейтинг Goodreads: 4,07





Автобиография создателя сети магазинов WalMart.

Уолтон рассказывает, как он смог превратить небольшой магазин, в центре маленького городка, в самую большую в мире сеть розничной торговли. Сэм считает, что лучше потерять все и начать заново, чем всю жизнь бояться провала и так и не попробовать себя в бизнесе.

Эту книгу рекомендует прочитать основатель Amazon Джефф Безос, потому что именно из нее предприниматель взял две основные идеи корпоративных ценностей Amazon.





7. «Джек Уэлч. История менеджера», Джек Уэлч, 2013





Рейтинг Goodreads: 3,81





Джек Уэлч был директором General Electric на протяжении 20 лет. Его считали одним из самых жестких руководителей в мире.

Автор пишет: «Главной его целью было создать самую конкурентоспособную мировую компанию». И эта цель была достигнута. Эта книга — собрание идей, которые помогли Уэлчу построить General Electric.

«Джек Уэлч. История менеджера», рекомендует прочитать генеральный директор и сооснователь компании Genesis Владимир Многолетний. Он считает, что методы управления Уэлча повлияли на всю практику менеджмента.





8. «‎Земля обетованная»‎, Барак Обама, 2020





Рейтинг Goodreads: 4,40





Автобиографическая книга 44-го президента США.

Обама делится своей жизненной историей с детства. Как он, будучи молодым парнем, думал, чем заниматься в жизни. И как ночью 4 ноября 2008 года стал первым в истории Америки темнокожим президентом.

Политик убежден, что демократия — это нечто, построенное тысячами людей на протяжении долгих лет. О своей непреодолимой вере и пути к успеху он и написал в автобиографии.

Эту книгу рекомендует прочитать Билл Гейтс, потому что она учит верить в силу одного человека изменить, если не весь мир, то хотя бы свою страну.

9. «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», Фил Найт, 2016





Рейтинг Goodreads: 4,47





Эта книга — редкая возможность узнать от первого лица, как создавалась компания Nike.

Фил Найт рассказывает, как он занимался бегом, учился в бизнес-школе и искал дело жизни. Автор начал бизнес с $50, которые одолжил у отца. Первый год он продавал японские кроссовки из багажника машины, а логотип ему нарисовала официантка за $30. Сегодня компанию Nike знают во всем мире.

Книгу рекомендует прочесть основатель инвестиционного фонда Fison Дмитрий Томчук. Он считает, что реальный опыт успешных бизнесменов поможет избежать многих ошибок.





10. «Принципы: жизнь и работа», Рэй Далио, 2017





Рейтинг Goodreads: 4,09





Рэй Далио — миллиардер, финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates и филантроп.

Автор вырос в обычной семье, а уже в 26 лет создал свой хедж-фонд. В течение 40 лет его бизнес вошел в пятерку самых важных компаний по версии Fortune. В своей книге он делится принципами, которые использует в жизни и работе.

Книгу рекомендует прочитать сооснователь monobank Олег Гороховский. Он считает ее одной из лучших биографических книг, ведь Рэй Далио построил на своих принципах бизнес и передал их команде.





11. «Есть идея! История ИКЕА», Ингвар Кампрад, Бертил Торекул, 1998





Рейтинг Goodreads: 3,56





Ингвар Кампрад руководил IKEA в течение 70 лет, поэтому история компании неразрывно связана с его жизнью.

Бертил Торекул, соавтор книги, провел с ним десятки интервью, изучал его записи и письма, чтобы донести, как шведский мебельный гигант стал популярным во всем мире. Основатель IKEA делится, что помогло его компании стать лидером в своей сфере.





12. «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман?», Ричард Фейнман, 1985





Рейтинг Goodreads: 4,25





Ричард Фейнман — американский физик, нобелевский лауреат, один из создателей квантовой электродинамики и просто незаурядная личность.

В автобиографии он делится смешными историями из жизни и нестандартными хобби: взламывание сейфов, искусство, игра на бонго и другие. Еще он рассказывает о серьезных проектах, например, разработке ядерного оружия и критике образования в Бразилии.





13. «Продается все. Джефф Безос и эра Amazon», Брэд Стоун, 2013





Рейтинг Goodreads: 4,12





Джефф Безос занимает второе место в списке самых богатых людей мира.

Автор рассказывает биографию человека, у которого нет стереотипов и ограничений в бизнесе. Еще он описывает, как устроена Amazon Inc., которой принадлежат крупнейший интернет-магазин в мире, компании робототехники и облачных технологий, СМИ и астрономические проекты.





14. «Доставляя счастье», Тони Шей, 2010





Рейтинг Goodreads: 4,02





«Доставляя счастье» — это автобиография и рассказ о больших деньгах, дружбе и любви к людям. Жизнерадостный тон и полезные советы автора сделали эту книгу одной из лучших биографических историй.

Тони Шей описывает время от своего детства до момента, когда его компания Zappos стала успешной. Он рассказывает о первых заработанных деньгах, первых шагах в бизнесе и корпоративной культуре, которая сделала его компанию успешной.





15. «Как потратить миллион, которого нет», Гарик Корогодский, 2017





Рейтинг Goodreads: 4,31





Мемуары украинского эксцентричного бизнесмена, блогера, писателя и мецената.

Гарик Корогодский рассказывает о детстве и юности, интересных событиях и проблемах того времени. Он с юмором описывает, как решал разные трудности. Главная мысль книги: людей нужно любить, а деньгами — пользоваться.





16. «Замок из стекла», Уоллс Джаннетт, 2006





Рейтинг Goodreads: 4,28





Книга, которая сделала молодую журналистку одной из самых популярных авторов США. История ее детства и юности повергла читателей в шок.

Джаннетт Уоллс родилась в многодетной семье с нестандартным подходом к воспитанию. Она долго скрывала свое прошлое, пока не поняла одну вещь: она сможет принять себя и двигаться дальше, только если избавится от стыда.