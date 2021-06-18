Книги о биохакинге: для тех, кто хочет продлить и улучшить свою жизнь

Биохакинг сочетает в себе правильное питание, хороший сон и физические тренировки — все то, что может сделать жизнь лучше. Мы подготовили список лучших книг, которые помогут понять, с чего начать.









В этой книге американский бизнесмен и писатель рассказывает историю о том, как он пришел к биохакингу и почему видит в этом большие возможности. Книга построена по принципу теория-метод, это позволяет сохранять интерес при чтении, и одновременно испытывать биохакинг на практике. Основные темы, которые раскрывает книга — еда, спорт, здоровье и медитации. «Биохакинг мозга» — отличное начало для тех, кто хочет разобраться в теме.









В основе биохакинга лежит идея о том, что укреплять здоровье гораздо эффективнее, чем лечить болезнь. Авторы книги — практикующий врач, эксперт по питанию и специалист по цифровизации. Они излагают свою теорию биохакинга, основанную на собственных практиках и исследованиях. Одна из особенностей книги — практические советы и рекомендации, которые можно применять каждый день.









Недостаток сна может свести к минимуму результаты от тренировок и сбалансированного питания. Именно поэтому биохакеры внимательно следят за качеством сна. Больше узнать про сон и его механизмы можно в книге Шона Стивенсона, ученого и создателя подкаста о здоровье. Советуем тем, кто хочет просыпаться отдохнувшим.









Помимо тренировок, современный спорт уделяет большое внимание и мозговой активности. Автор книги испытал на себе методы, которыми пользуются звезды спорта, такие как Леброн Джеймс, Керри Уолш и Том Брэди. Брэндон Снид представляет четыре категории, которые может натренировать каждый человек: разум, тело, мастерство и дух. В ходе своих исследований автор прошел через сотни исследований, и именно на этом опыте основывает свою книгу.









Автор книги, основатель популярного подкаста The Tim Ferriss Show. Его гости — известные спортсмены, звезды кино и культуры. На основе интервью Тимоти Феррис предлагает список рекомендаций и советов о том, как создавать рабочую атмосферу, как строить систему тренировок и на что не стоит тратить время. Автор считает себя экспериментатором и все, о чем он пишет, проверено на собственном опыте.









Авторы книги — профессора генетики и журналистики говорят о старении, о том, как меняется человечество и что нас, как вид, ждет в будущем. Увлекательная форма изложения сочетает в себе сложные темы и качественный юмор. Кроме этого, книга сопровождается значительным справочным аппаратом для тех, кто хочет продолжить изучение этой темы.