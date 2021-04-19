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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 книг, чтобы развить тайм-менеджмент, память и навык публичных выступлений
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Сегодня в 11:08

10 книг, чтобы развить тайм-менеджмент, память и навык публичных выступлений

Навык: высокая результативность, продуктивность

«Психология личной эффективности. Как победить стресс, сохранять концентрацию и получать удовольствие от работы», Нейл Фьоре


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Нейл Фьоре — эксперт по борьбе с прокрастинацией. Помогает избавиться от этой привычки другим людям. В своей книге он описал методы, которые помогут сделать любую работу менее утомительной и более творческой. Вы узнаете, как с удовольствием работать над задачами, не беспокоиться о дедлайнах и успевать все вовремя.


Навык: изучение иностранных языков

«Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте», Роджер Крез, Ричард Робертс


«Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте», Роджер Крез, Ричард Робертс.jpg

Ученые-когнитивисты Ричард Робертс и Роджер Крез написали книгу, где рассказали, как перестать бояться учить иностранные языки и сформировать у себя привычку регулярно заниматься.


Навык: эффективное управление временем

«Тайм-драйв. Как успевать жить и работать», Глеб Архангельский


«Тайм-драйв. Как успевать жить и работать», Глеб Архангельский.jpg

Это полезная и увлекательная книга о том, как эффективно управлять своим временем. В ней в простой форме, с описанием всех шагов и с примерами из реальной жизни автор отвечает на вопрос: как успевать больше?


Навык: хорошая память

«Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное», Майк Байстер, Кристин Лоберг


«Быстрый ум. Как забывать лишнее и помнить нужное», Майк Байстер, Кристин Лоберг.jpg

Обладатель одного из самых быстрых математических умов в мире и создатель популярной системы работы с памятью убежден: именно талант запоминать и обрабатывать информацию быстрее других открывает пути большого успеха.


Навык: логическое мышление

«Думай как математик. Как решать любые проблемы быстрее и эффективнее», Барбара Оакли


«Думай как математик. Как решать любые проблемы быстрее и эффективнее», Барбара Оакли.jpg

Барбара Оакли, доктор наук, доказывает, что каждый может изменить способ своего мышления и овладеть приемами, которые используют все специалисты по точным наукам.


Навык: публичные выступления

«Презентации в стиле TED», Кармин Галло


«Презентации в стиле TED», Кармин Галло

Умение правильно подать идею зачастую не менее важно, чем способность генерировать идеи. Кармин Галло обобщил результаты сотен TED-выступлений, личные интервью с наиболее популярными ораторами TED и свои собственные рекомендации. Он раскрывает 9 приемов из арсенала самых популярных ораторов TED.


Навык: написание текстов

«Автор, ножницы, бумага», Николай Кононов


«Автор, ножницы, бумага», Николай Кононов.jpg

Журналист и писатель Николай Кононов рассказывает, как придумать и сформулировать тему для текста, написать его и самостоятельно отредактировать. В книге вы найдете авторский метод, состоящий из 14 уроков-ступенек.


Навык: нетворкинг

«Никогда не ешьте в одиночку. И другие правила нетворкинга», Кейт Феррацци и Тал Рэз


«Никогда не ешьте в одиночку. И другие правила нетворкинга», Кейт Феррацци и Тал Рэз.jpg

Самый важный навык в бизнесе и не только — умение строить отношения. Если вы все еще думаете, что важность нетворкинга преувеличивают, — прочтите эту книгу, чтобы увидеть, сколько вы теряете. А если вы знаете, насколько он важен, — прочтите эту книгу, чтобы научиться делать это еще лучше.


Навык: творческое мышление

«Нешаблонное мышление. Проверенная методика достижения амбициозных целей», Джон О'Кифф


«Нешаблонное мышление. Проверенная методика достижения амбициозных целей», Джон О'Кифф.png

Эта книга поможет расширить горизонты вашего мышления и научит творческому подходу. Вы поймете, как широта мышления помогает достичь выдающихся результатов в бизнесе и не только.


Навык: скорочтение

«Скорочтение», Питер Камп


«Скорочтение», Питер Камп

Книга Питера Кампа — это самоучитель по скорочтению. Прочитав ее, вы сможете начать тренироваться, исходя из собственного темпа обучения и количества свободного времени.


Источник фотографии на обложке: @vanackercom

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