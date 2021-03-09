20 научно-популярных книг и сериалов для саморазвития

Книги

«Краткая история времени», Стивен Хокинг









Научно-популярная книга, в которой рассказывается о появлении Вселенной, о природе пространства и времени, черных дырах, теории суперструн и о некоторых математических проблемах. Написана живым языком и рассчитана на обыкновенного читателя.





«Sapiens: Краткая история человечества», Юваль Ной Харари









Юваль Харари показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого и проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире.





«Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами», Джулия Эндерс









Джулия Эндерс просто и понятно описывает весь процесс пищеварения: серьезная и сложная информация подается в легкой форме и сопровождается забавными наглядными иллюстрациями.





«Физика невозможного», Митио Каку









Еще совсем недавно нам трудно было даже вообразить сегодняшний мир привычных вещей. Какие самые смелые прогнозы писателей-фантастов и авторов фильмов о будущем имеют шанс сбыться у нас на глазах? На этот вопрос пытается ответить Митио Каку.





«Модельное мышление. Как анализировать сложные явления с помощью математических моделей», Скотт Пейдж









Книга расскажет, как вылавливать смысл и решения из океана данных с помощью математических моделей.





«Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни», Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф









На примерах из кино, спорта, политики, истории авторы показывают, как почти все компании и люди вовлечены во взаимодействия, которые описываются теорией игр. Знание теории игр сделает вас более успешным в бизнесе и жизни.





«Краткая история почти всего на свете», Билл Брайсон









В книге разложено по полочкам множество фактов и имеется масса полезных инструкций.





«Как не ошибаться. Сила математического мышления», Джордан Элленберг









В своей книге Джордан Элленберг показывает, что математика пронизывает все, что нас окружает, и позволяет взглянуть за беспорядочную и хаотичную поверхность нашего мира, увидеть скрытые за ней структуры. Вооружившись математикой, мы можем видеть истинное значение информации, которую считали верной по умолчанию, и критически осмыслять все.





«Разум. Что значит быть человеком», Дэниэл Дж. Сигел









Книга Дэниэла Дж. Сигела рассказывает читателю, что такое разум, как он работает, где находится, что такое субъективная реальность, как объединяются между собой сознание, познание и общество.





«Как устроена экономика», Ха-Джун Чанг









В этой книге экономист из Кембриджа Ха-Джун Чанг в занимательной и доступной форме объясняет, как в реальных условиях работает мировая экономика. Чанг предлагает читателю идеи, которые нельзя найти в учебниках по экономике, и делает это с глубоким знанием истории, остроумием и легким пренебрежением к традиционным экономическим теориям.

Фильмы и сериалы





«Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом», 2010





Сериал исследует самые глубокие тайны существования — вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Из чего мы сделаны? Что было перед началом всего? Действительно ли мы одиноки во вселенной?





«Соль, жир, кислота, тепло», 2018

Повар и писательница Сэмин Носрэт вместе с местными экспертами ходит на рынок, выбирает продукты, участвует в приготовлении семейных ужинов и, конечно, готовит сама.





«BBC: Планета Земля», 2006





Великолепие нашей природы во всех подробностях.





«Океаны», 2009





Почти три четверти земной поверхности покрыты водой. «Океаны» предлагают зрителю заглянуть в волшебный подводный мир, все еще остающийся загадкой для человека.





«Космос», 2019





Астрофизик Нил Деграсс Тайсон встает за штурвал своего «Корабля воображения» и отправляется в путешествие по космосу.





«Во Вселенную со Стивеном Хокингом», 2010

Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени.





«С точки зрения науки», 2004





Сериал расскажет вам все о самых популярных и актуальных научных темах нашего времени.





«Жизнь после людей», 2008





Научно-популярный фильм, в котором ученые рассуждают на тему того, что произойдет с планетой, животными и растениями, если человек исчезнет, а также о том, как долго после исчезновения человечества будут существовать созданные им памятники и артефакты.





«Неестественный отбор», 2019





Сериал, который представляет обзор генной инженерии и, в частности, технологии редактирования ДНК CRISPR, с точки зрения ученых, корпораций и биохакеров, работающих из своего дома.





«Что такое здоровье», 2017





Сериал о том, как работает индустрия здравоохранения.





Источники: mann-ivanov-ferber.ru, labirint.ru, litres.ru, kinopoisk.ru, @zakharova_darya