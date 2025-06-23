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Салтанат Казыбаева о том, как спорт помогает развивать финансовую грамотность
Стиль жизни

20.06.2025

Салтанат Казыбаева о том, как спорт помогает развивать финансовую грамотность

Салтанат Казыбаева, автор weproject.media, уже много лет развивает проект Almaty Marathon и приобщает к здоровому образу жизни и занятиям спортом тысячи людей. Салтанат рассказывает о спорте и о том, как заниматься им правильно. В своей новой статье она поделилась, как принципы, применяемые в спорте, помогают развивать финансовую грамотность и формировать здоровое отношение к деньгам.


Салтанат Казыбаева, город — Алматы, директор Almaty Marathon и корпоративного фонда «Смелость быть первым», основатель Stamina Lab, @sakonya

Cалтанат

Мы, женщины, умеем многое: сохранять баланс между работой и семьей, брать на себя ответственность, вдохновлять, быть одновременно сильными и уязвимыми. Но когда речь заходит о деньгах, внутри все еще может появляться тревога, словно это что-то чужое, сложное или не для нас. Возникает чувство неловкости, желание переложить решения на кого-то другого. Хотя на самом деле финансовая грамотность — это одна из самых искренних форм заботы о себе и своей жизни.

Все как в спорте. Когда вы приходите на первую тренировку, вы не думаете о финише. Просто надеваете кроссовки и выходите. Вы не стараетесь быть идеальной, вы в процессе. Вы учитесь слушать себя, восстанавливаться, понимать, что работает. С финансами так же. Финансы — это тоже тренировка, только не для тела, а для внутренней устойчивости.

Первый шаг — замедлиться и посмотреть внутрь

Сесть и разобрать свои траты — это не повод ругать себя. Это как отслеживать прогресс в тренировках. Полистать чеки, заглянуть в приложение, не для того, чтобы сказать себе «ну вот, опять», а чтобы заметить: вот тут я купила радость, а вот тут просто устала и хотела заглушить это чем-то приятным. Мы часто тратим деньги, чтобы почувствовать, будто что-то контролируем. Но настоящий контроль не в корзине из магазина, а в понимании, что и зачем мы делаем.

Дисциплина = забота, а не наказание

Спорт учит нас простому: не геройствовать, а повторять. Чуть-чуть, но каждый день. С деньгами то же самое. Финансовая дисциплина — это не про запреты и не про то, чтобы «урезать все до копейки». Это про выбор. Тратить не потому, что чувствуешь вину, а потому, что тебе это действительно нужно или радует. Откладывать не из страха, что не хватит, а потому, что ты шаг за шагом строишь что-то надежное для себя. Ты выбираешь свой ритм и свою дистанцию, а не подстраиваешься под чужие правила.

Движение очищает мышление

Бывало ли у вас так, что после тренировки голова становится ясной и все проще понимается? Мысли раскладываются по полочкам, становится понятно, что важно, а что нет. Спорт помогает распутать внутренние узлы, даже те, что связаны с деньгами. Когда в голове порядок, и с финансами становится проще. Вы лучше понимаете, на что действительно хотите тратиться, куда готовы вкладываться, а где просто пытаетесь заглушить усталость или стресс.

Финансовая грамотность — это зрелость, а зрелость — это сила

Вы вполне можете управлять своими деньгами: откладывать, планировать, принимать решения без чьих-либо указаний или одобрений. Ни партнер, ни родители, ни начальство не должны держать это под контролем. Вы уже взрослые, чтобы задавать свой ритм: в жизни, в спорте и в финансах — такой, который подходит именно вам.

Начните с малого — это можно сравнить с первыми пробежками. Сначала вы просто выходите на 10 минут, и этого уже достаточно, чтобы запустить движение. С деньгами все так же: один небольшой перевод на накопительный счет, одна честная запись в трекере расходов — и вы уже формируете новую привычку. Потому что это не только про финансы. Это про ощущение опоры, про свободу выбирать и идти в своем ритме, а значит, и про вашу силу.

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#спорт #деньги #финансы #планирование #финансоваяграмотность
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