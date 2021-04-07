Как стать фрилансером — 15 полезных книг и онлайн-курсов

Что почитать:





Джамиля Котлярова, «Записки удаленщика. Как стать крутым фрилансером»





Книга популярного блогера и эксперта по фрилансу Мили Котляровой рассказывает обо всех аспектах выхода на фриланс и организации работы из дома и предлагает простую и эффективную стратегию.





Артем Исламов, «Путь фрилансера. Поколение людей, работающих в интернете»

Книга — золотой ключ от двери с надписью «Фриланс». С первых страниц автор затрагивает струны души тех самых людей, которые захотели жить по-другому. В книге раскрыт подробный план к действиям.





Майкл Порт, «Нет отбоя от клиентов»





Визуальное руководство по построению системы продаж в сфере услуг.





Ана Мавричева, «Код публичности 2020. Развитие личного бренда в эпоху Digital»

Эта книга — суть авторской методики и предельно конкретный список действий к тому, чтобы создать узнаваемый личный бренд.





Дарси Резак, «Связи решают все»

Книга о человеческих связях и взаимоотношениях, о том, почему лучший деловой контакт — это личный контакт, о том, как случайное знакомство может изменить ваш бизнес и карьеру, и о том, почему визитная карточка важнее денег.





Анна Бонецкая, «Фриланс: рискнуть и остаться»

Автор рассказывает, как на самом деле устроен фриланс и сколько можно на нем заработать; почему фрилансеров не любят; как пошагово перейти на фриланс без страхов и иллюзий о миллионах; как составить резюме и портфолио; где найти клиентов.





Дональд Росс, «Не делай это. Тайм-менеджмент для творческих людей»

Дональд Рос, дизайнер и креативный предприниматель, расскажет, как благодаря уникальному методу — списку не дел — управлять своим временем в творчестве и в целом в жизни.





Роман Масленников, Наталья Реген, «Фриланс: перезагрузка. Пошаговое руководство для удаленного сотрудника по заработку от 200 000 руб. в месяц»

Книга — путеводитель в мир больших заработков на фрилансе.





Марк Роудз, «Как разговаривать с кем угодно»





Если вы хоть раз в жизни упускали возможность использовать личный контакт с важными для вас людьми, прислушайтесь к советам Марка Роудза. Он поможет разобраться, какие именно причины мешают вам свободно общаться в самых разных ситуациях.





Джейсон Фрайд и Дэвид Хенссон, «Remote. Офис не обязателен»

Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон, основатели 37signals, доказывают, что преимущества работы вне офиса во многом перевешивают ее возможные недостатки.

Где учиться:









«С чего начинать на фрилансе» от «Академии фриланса»





Вводный курс для тех, кто хочет стать фрилансером.

Формат: онлайн-уроки

Стоимость: бесплатно

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«Школа фриланса» от «Нетологии»





Онлайн-интенсив, который поможет разобраться в тонкостях фриланса и избежать типичных ошибок на старте. А опытным фрилансерам поможет зарабатывать больше.

Формат: 4 видеолекции

Стоимость: бесплатно

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«Как бросить все и перейти на фриланс» от GeekBrains





С помощью этого курса вы узнаете: подходит ли вам удаленная работа, с чего начать, какие инструменты нужны и как найти первых клиентов.

Формат: видеоуроки

Стоимость: бесплатно

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« Дизайнер - фрилансер в Digital» от Skillbox





Вы узнаете, как зарабатывать на фрилансе, выберете специализацию и с нуля освоите графический или веб-дизайн.

Формат: видеоуроки, практические задания, дипломная работа

Стоимость: 3 месяца бесплатно, потом — 5910 рублей в месяц

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«Upwork. Как начать зарабатывать на Фрилансе» от Udemy





Как построить карьеру на международном фрилансе. Практические советы от Top Rated фрилансера с двухлетним опытом.

Формат: видеоуроки

Стоимость: 24,99 $

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