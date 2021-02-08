Финансы и инвестирование: что почитать, чтобы начать разбираться

Книги для начинающих





«Фондовый рынок. Курс для начинающих»

Учебное пособие для углубленного изучения фондовых рынков, которое дает представление обо всех аспектах их работы. Также в книге есть примеры из практики и упражнение на отработку полученных знаний.





«10 главных правил для начинающего инвестора», Бертон Малкиел





Профессор экономики Принстонского университета предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволит достичь успеха частному инвестору с минимальными рисками.

Книга предназначена для широкого круга читателей и позволяет узнать об инвестировании все, что нужно.





«Сам себе финансист», Анастасия Тарасова





Автор, финансовый консультант, доказывает, что абсолютно любой человек независимо от уровня дохода способен улучшить свое состояние, следуя простым правилам.

Прочитав книгу, вы научитесь вести учет доходов и расходов, оптимизировать свои активы и пассивы и грамотно инвестировать.





«Девушка с деньгами», Анастасия Веселко

Хоть в названии книги есть фраза «для девушек», информация из нее пригодится всем, кто стремится к финансовой независимости и хочет больше узнать о деньгах. Автор развенчивает миф, что инвестирование — это сложно и страшно, учит анализировать расходы и составлять бюджет, вдохновляя личным примером и рекомендациями.





«Финансовая отчетность», Алексей Герасименко





В этой книге представлен алгоритм грамотной финансовой отчетности, дающий возможность анализировать текущее положение компании и принимать правильные стратегические решения.





«Как устроена экономика», Ха-Джун Чанг

Экономист Ха-Джун Чанг в доступной форме объясняет, как работает мировая экономика на самом деле, приводя в примеры реальные исторические события в противовес традиционным экономическим концепциям.

Проверенная классика





«Разумный инвестор», Бенджамин Грэм

Автор, всемирно известный экономист, разбирает реализацию инвестиционной политики и уделяет внимание правилам поведения грамотного инвестора.

Грэм показывает возможности, которые открываются расчетливому бизнесмену при соблюдении инструкций, и учит защищаться от инфляции.





«Руководство Богатого Папы по инвестированию», Роберт Кийосаки

Эта книга представляет собой руководство, рассчитанное на длительный срок, для тех, кто хочет стать влиятельным и богатым инвестором. Автор делится основными правилами финансирования и разбирает 10 рычагов управления инвестиционными процессами.





«Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», Филип Фишер

В этот сборник вошли три работы выдающегося американского инвестора. Особое внимание Фишер уделяет методологии выбора перспективных компаний для вложения средств и дает советы по составлению инвестиционного пакета.





«Множественные источники дохода», Роберт Аллен

Автор делится десятью безотказными способами зарабатывания денег, утверждая, что даже одна, но очень хорошая сделка способна обеспечить инвестора до конца дней. Также Аллен отстаивает свою точку зрения, что нужно стремиться иметь максимально возможный доход при минимальных усилиях, а не наоборот.





«Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора», Питер Линч

В этой книге нет волшебных формул успеха, зато есть методы оценки человека как потенциального инвестора, советы по поиску инвестиционных возможностей и интерпретации финансовых показателей. Книгу отличает простое и остроумное повествование.

YouTube-каналы о финансах и инвестировании









Особенности: англоязычный канал, реальные кейсы, подробные рекомендации.









Особенности: структурированные темы, разнообразный контент, ответы на вопросы зрителей-инвесторов.





Особенности: полезная информация об экономике в целом, обзор последних экономических новостей.





Особенности: рекомендации по инвестированию, прогнозы, анализ рынка.









Особенности: прямые эфиры с экспертами, рекомендации по вложению денег, практический опыт и чувство юмора ведущего.









Канал Андрея Ванина, финансового эксперта и инвестора. Андрей обучает инвестированию, личному бюджетированию и макроэкономике в образовательных центрах Xelios Group, «Красный Циркуль», «Открытие», ведет курсы в Нетологии.

На канале делится практически применимой информацией для тех, кто начинает инвестировать, придерживается политики разумного инвестирования, а также проводит качественные и понятные разборы эмитентов.

Telegram-каналы









О чем: разбор стратегий, финансовая оценка компаний.





Сигналы РЦБ

О чем: финансовые новости, графики, истории финансовых преступлений.









О чем: рекомендации по инвестициям, анализ рынка, банковские прогнозы.









О чем: анализ экономической ситуации, видеоразборы реальных кейсов.









О чем: бизнес-аналитика, практические советы, обучение финансовым навыкам.

Источник: netology.ru