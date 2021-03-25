25 книг, которые стоит прочитать графическим, моушн- и веб-дизайнерам

Лучшие книги для веб-дизайнера





Веб-дизайнер — специалист, который делает ресурс уникальным, привлекательным и удобным.





«Веб-дизайн», Якоб Нильсен





В книге описаны основы того, как пользователь работает с интерфейсом. Эти навыки позволят направить усилия на то, чтобы сделать оформление ресурса простым, дружелюбным и интуитивно понятным для посетителей.





«Веб-дизайн», Дмитрий Кирсанов





Дмитрий Кирсанов смог доходчиво объяснить даже самые сложные вещи. Его книга является полноценным учебником, в ней есть все, что необходимо молодому специалисту.





«Дизайн для реального мира», Виктор Папанек





В руководстве автор досконально объяснил роль веб-дизайнера в бизнесе. Здесь собраны важные ключевые постулаты.





«Отзывчивый веб-дизайн», Итан Маркотт





Издание посвящено вопросам адаптивности. Это своеобразное руководство, помогающее создать максимально удобный веб-проект.





«Эмоциональный веб-дизайн», Аарон Уолтер





Главная задача этой книги — объяснить, что веб-дизайн обязан быть не только понятным и удобным, но и вызывать у посетителей чувства и эмоции.





«Основы контентной стратегии», Эрин Киссейн





Здесь собрана мощная теоретическая база, а также множество отличных примеров для ее практического применения.





«Сначала мобильные», Люк Вроблевски





Книга повествует о том, как важно разрабатывать дизайн сайтов для мобильных гаджетов. Автор предлагает создавать дизайн сначала для смартфонов.





«Искусство цвета», Иоханес Иттен





Иттен — художник, который обожает работать с цветом и обучает этому своих читателей. Автор подробно рассказывает, как правильно использовать и сочетать цвета.





«Не заставляйте меня думать», Стив Круг





Автор проработал юзабилити-консультантом двадцать лет, и ему есть чем поделиться с читателем. Он работал с разными клиентами, в число которых входят Apple и Lexus. В книге повествуется о том, как важны «правильные сайты».





«Дизайнь. Современный креатифф», Хизер Бредли





В книге вы найдете много полезных советов, а также массу забавных шуток, которые вполне могут стать источником вашего вдохновения.

Лучшие книги для графических дизайнеров





Графический дизайн давно вошел в нашу повседневную жизнь. Сегодня невозможно представить успешный бренд, у которого не было бы собственного лица, созданного дизайнерами.





«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер

Лаконичное пособие, в котором сжато изложены все прописные истины и советы: от непосредственно графического дизайна до теории продаж.





«Сначала скажите «НЕТ», Джим Кэмп





Пособие подходит специалистам, которые сталкиваются с необходимостью вести переговоры. Особенно представителям творческих профессий: от отношений с клиентом зависит результат.





«Теперь вы это видите», Майкл Бейрут





Книга Майкла Бейрута — сборник эссе. Для практикующего дизайнера станет, прежде всего, источником интересных кейсов.





«Визуальное мышление», Дэн Роэм





Иллюстрированная книга, которая для многих дизайнеров может стать настольной: в ней изложены основные принципы этого искусства, которые пригодятся в профессиональной деятельности.





«Рисовый штурм», Майкл Микалко





«Рисовый штурм» рассказывает о том, как взрастить креативность. В книге собраны упражнения, головоломки и задачки, а также готовые техники для генерирования идей.





«Кради как художник», Остин Клеон

Вы правы, если считаете, что в мире мало уникального и создавать что-то принципиально новое сложно. Но графический дизайнер может компилировать. Ищите и сохраняйте чужие идеи, изучайте и анализируйте их, комбинируйте, ведь мы состоим из того, что нам нравится.





«Новая типографика. Руководство для современного дизайнера», Ян Чихольд

Пособие впервые издано в 1928 году. Несмотря на свой возраст и обилие информации, «Новая типографика» будет полезна графическому дизайнеру. Она заложит фундаментальные представления о том, что есть текст и как правильно его подать.





«Облик книги», Ян Чихольд





Сборник эссе о книжном оформлении. Узнаете, как появились каноны оформления книг и почему современная типографика оставила свои базовые принципы неизменными.





«Типографика. Руководство по оформлению», Эмиль Рудер





Книга не утратила полезности для начинающих дизайнеров и остается настольным пособием для тех, кто хочет разобраться в основах книжной типографики.





«Живая типографика», Александра Королькова





Современный взгляд на книгоиздание. Содержит полезную информацию, которая позволит получить базовые познания.

Лучшие книги для моушн-дизайнера





Моушн-дизайн — молодое направление. Количество анимированного контента вокруг нас стремительно растет, но сильной традиции или школы еще не сформировалось.





The Theory and Practice of Motion Design, Брайан Стоун

Это коллекция эссе и интервью, посвященная моушн-дизайну и анимированной графике. В книге нашлось место и теории, имеющей значение на любом этапе карьеры, и практической части, охватывающей визуализацию, теорию цвета и формы, взаимодействие со зрителем и многое другое.





«Тайминг в анимации», Гарольд Уайтекер, Джон Галас

Классическое пособие по основам анимации, которое может быть полезно как начинающим аниматорам, так и профессиональным моушн-дизайнерам.





«Искусство формы», Иоханнес Иттен





Богатая на иллюстрации «Искусство формы» учит трансформировать образы в изображение так, чтобы это откликнулось в душе зрителя. Здесь затронуты не только формы, но и композиция, и текстура, и даже материал.





«О шрифте», Эрик Шпикерманн





Шрифт — самый недооцененный инструмент дизайна. Эта книга глубоко затрагивает тему и рассказывает, как интонация в тексте влияет на восприятие.





«Дизайн — это работа», Майк Монтейро

Книга посвящена бизнесу. Она не научит анимировать и не расскажет об инструментах: это пособие о том, как ставить цели, достигать их и продавать свои навыки.

Источник: netology.ru