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25-knig-kotorye-stoit-prochitat-graficheskim-moushn--i-veb-dizayneram
25 книг, которые стоит прочитать графическим, моушн- и веб-дизайнерам
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Сегодня в 11:59

25 книг, которые стоит прочитать графическим, моушн- и веб-дизайнерам

Лучшие книги для веб-дизайнера


Веб-дизайнер — специалист, который делает ресурс уникальным, привлекательным и удобным.


«Веб-дизайн», Якоб Нильсен


«Веб-дизайн», Якоб Нильсен

В книге описаны основы того, как пользователь работает с интерфейсом. Эти навыки позволят направить усилия на то, чтобы сделать оформление ресурса простым, дружелюбным и интуитивно понятным для посетителей.


«Веб-дизайн», Дмитрий Кирсанов


«Веб-дизайн», Дмитрий Кирсанов.jpg

Дмитрий Кирсанов смог доходчиво объяснить даже самые сложные вещи. Его книга является полноценным учебником, в ней есть все, что необходимо молодому специалисту.


«Дизайн для реального мира», Виктор Папанек


«Дизайн для реального мира», Виктор Папанек.jpg

В руководстве автор досконально объяснил роль веб-дизайнера в бизнесе. Здесь собраны важные ключевые постулаты.


«Отзывчивый веб-дизайн», Итан Маркотт


«Отзывчивый веб-дизайн», Итан Маркотт.jpg

Издание посвящено вопросам адаптивности. Это своеобразное руководство, помогающее создать максимально удобный веб-проект.


«Эмоциональный веб-дизайн», Аарон Уолтер


Эмоциальный веб-дизайн.jpg

Главная задача этой книги — объяснить, что веб-дизайн обязан быть не только понятным и удобным, но и вызывать у посетителей чувства и эмоции.


«Основы контентной стратегии», Эрин Киссейн


«Основы контентной стратегии», Эрин Киссейн.jpg

Здесь собрана мощная теоретическая база, а также множество отличных примеров для ее практического применения.


«Сначала мобильные», Люк Вроблевски


«Сначала мобильные», Люк Вроблевски.jpg

Книга повествует о том, как важно разрабатывать дизайн сайтов для мобильных гаджетов. Автор предлагает создавать дизайн сначала для смартфонов.


«Искусство цвета», Иоханес Иттен


«Искусство цвета», Иоханес Иттен.jpg

Иттен — художник, который обожает работать с цветом и обучает этому своих читателей. Автор подробно рассказывает, как правильно использовать и сочетать цвета.


«Не заставляйте меня думать», Стив Круг


«Не заставляйте меня думать», Стив Круг.jpg

Автор проработал юзабилити-консультантом двадцать лет, и ему есть чем поделиться с читателем. Он работал с разными клиентами, в число которых входят Apple и Lexus. В книге повествуется о том, как важны «правильные сайты».


«Дизайнь. Современный креатифф», Хизер Бредли


«Дизайнь. Современный креатифф», Хизер Бредли.jpg

В книге вы найдете много полезных советов, а также массу забавных шуток, которые вполне могут стать источником вашего вдохновения.

Лучшие книги для графических дизайнеров

Графический дизайн давно вошел в нашу повседневную жизнь. Сегодня невозможно представить успешный бренд, у которого не было бы собственного лица, созданного дизайнерами.


«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер


«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер.jpg

Лаконичное пособие, в котором сжато изложены все прописные истины и советы: от непосредственно графического дизайна до теории продаж.


«Сначала скажите «НЕТ», Джим Кэмп


«Сначала скажите «НЕТ», Джим Кэмп.jpg

Пособие подходит специалистам, которые сталкиваются с необходимостью вести переговоры. Особенно представителям творческих профессий: от отношений с клиентом зависит результат.


«Теперь вы это видите», Майкл Бейрут


«Теперь вы это видите», Майкл Бейрут.jpg

Книга Майкла Бейрута — сборник эссе. Для практикующего дизайнера станет, прежде всего, источником интересных кейсов.


«Визуальное мышление», Дэн Роэм


«Визуальное мышление», Дэн Роэм.jpeg

Иллюстрированная книга, которая для многих дизайнеров может стать настольной: в ней изложены основные принципы этого искусства, которые пригодятся в профессиональной деятельности.


«Рисовый штурм», Майкл Микалко


«Рисовый штурм», Майкл Микалко.jpg

«Рисовый штурм» рассказывает о том, как взрастить креативность. В книге собраны упражнения, головоломки и задачки, а также готовые техники для генерирования идей.


«Кради как художник», Остин Клеон

«Кради как художник», Остин Клеон.jpg

Вы правы, если считаете, что в мире мало уникального и создавать что-то принципиально новое сложно. Но графический дизайнер может компилировать. Ищите и сохраняйте чужие идеи, изучайте и анализируйте их, комбинируйте, ведь мы состоим из того, что нам нравится.


«Новая типографика. Руководство для современного дизайнера», Ян Чихольд


«Новая типографика. Руководство для современного дизайнера», Ян Чихольд.jpg

Пособие впервые издано в 1928 году. Несмотря на свой возраст и обилие информации, «Новая типографика» будет полезна графическому дизайнеру. Она заложит фундаментальные представления о том, что есть текст и как правильно его подать.


«Облик книги», Ян Чихольд

«Облик книги», Ян Чихольд.jpg

Сборник эссе о книжном оформлении. Узнаете, как появились каноны оформления книг и почему современная типографика оставила свои базовые принципы неизменными.


«Типографика. Руководство по оформлению», Эмиль Рудер


«Типографика. Руководство по оформлению», Эмиль Рудер.jpg

Книга не утратила полезности для начинающих дизайнеров и остается настольным пособием для тех, кто хочет разобраться в основах книжной типографики.


«Живая типографика», Александра Королькова


«Живая типографика», Александра Королькова.jpg

Современный взгляд на книгоиздание. Содержит полезную информацию, которая позволит получить базовые познания.

Лучшие книги для моушн-дизайнера


Моушн-дизайн — молодое направление. Количество анимированного контента вокруг нас стремительно растет, но сильной традиции или школы еще не сформировалось.


The Theory and Practice of Motion Design, Брайан Стоун


The Theory and Practice of Motion Design, Брайан Стоун.jpg

Это коллекция эссе и интервью, посвященная моушн-дизайну и анимированной графике. В книге нашлось место и теории, имеющей значение на любом этапе карьеры, и практической части, охватывающей визуализацию, теорию цвета и формы, взаимодействие со зрителем и многое другое.


«Тайминг в анимации», Гарольд Уайтекер, Джон Галас


«Тайминг в анимации», Гарольд Уайтекер, Джон Галас.jpg

Классическое пособие по основам анимации, которое может быть полезно как начинающим аниматорам, так и профессиональным моушн-дизайнерам.


«Искусство формы», Иоханнес Иттен


«Искусство формы», Иоханнес Иттен.jpg

Богатая на иллюстрации «Искусство формы» учит трансформировать образы в изображение так, чтобы это откликнулось в душе зрителя. Здесь затронуты не только формы, но и композиция, и текстура, и даже материал.


«О шрифте», Эрик Шпикерманн


«О шрифте», Эрик Шпикерманн.jpg

Шрифт — самый недооцененный инструмент дизайна. Эта книга глубоко затрагивает тему и рассказывает, как интонация в тексте влияет на восприятие.


«Дизайн — это работа», Майк Монтейро


«Дизайн — это работа», Майк Монтейро.jpg

Книга посвящена бизнесу. Она не научит анимировать и не расскажет об инструментах: это пособие о том, как ставить цели, достигать их и продавать свои навыки.

Источник: netology.ru

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