25 книг, которые стоит прочитать графическим, моушн- и веб-дизайнерам

Лучшие книги для веб-дизайнера
Веб-дизайнер — специалист, который делает ресурс уникальным, привлекательным и удобным.
«Веб-дизайн», Якоб Нильсен
В книге описаны основы того, как пользователь работает с интерфейсом. Эти навыки позволят направить усилия на то, чтобы сделать оформление ресурса простым, дружелюбным и интуитивно понятным для посетителей.
«Веб-дизайн», Дмитрий Кирсанов
Дмитрий Кирсанов смог доходчиво объяснить даже самые сложные вещи. Его книга является полноценным учебником, в ней есть все, что необходимо молодому специалисту.
«Дизайн для реального мира», Виктор Папанек
В руководстве автор досконально объяснил роль веб-дизайнера в бизнесе. Здесь собраны важные ключевые постулаты.
«Отзывчивый веб-дизайн», Итан Маркотт
Издание посвящено вопросам адаптивности. Это своеобразное руководство, помогающее создать максимально удобный веб-проект.
«Эмоциональный веб-дизайн», Аарон Уолтер
Главная задача этой книги — объяснить, что веб-дизайн обязан быть не только понятным и удобным, но и вызывать у посетителей чувства и эмоции.
«Основы контентной стратегии», Эрин Киссейн
Здесь собрана мощная теоретическая база, а также множество отличных примеров для ее практического применения.
«Сначала мобильные», Люк Вроблевски
Книга повествует о том, как важно разрабатывать дизайн сайтов для мобильных гаджетов. Автор предлагает создавать дизайн сначала для смартфонов.
«Искусство цвета», Иоханес Иттен
Иттен — художник, который обожает работать с цветом и обучает этому своих читателей. Автор подробно рассказывает, как правильно использовать и сочетать цвета.
«Не заставляйте меня думать», Стив Круг
Автор проработал юзабилити-консультантом двадцать лет, и ему есть чем поделиться с читателем. Он работал с разными клиентами, в число которых входят Apple и Lexus. В книге повествуется о том, как важны «правильные сайты».
«Дизайнь. Современный креатифф», Хизер Бредли
В книге вы найдете много полезных советов, а также массу забавных шуток, которые вполне могут стать источником вашего вдохновения.
Лучшие книги для графических дизайнеров
Графический дизайн давно вошел в нашу повседневную жизнь. Сегодня невозможно представить успешный бренд, у которого не было бы собственного лица, созданного дизайнерами.
«Универсальные принципы дизайна», Уильям Лидвелл, Критина Холден, Джилл Батлер
Лаконичное пособие, в котором сжато изложены все прописные истины и советы: от непосредственно графического дизайна до теории продаж.
«Сначала скажите «НЕТ», Джим Кэмп
Пособие подходит специалистам, которые сталкиваются с необходимостью вести переговоры. Особенно представителям творческих профессий: от отношений с клиентом зависит результат.
«Теперь вы это видите», Майкл Бейрут
Книга Майкла Бейрута — сборник эссе. Для практикующего дизайнера станет, прежде всего, источником интересных кейсов.
«Визуальное мышление», Дэн Роэм
Иллюстрированная книга, которая для многих дизайнеров может стать настольной: в ней изложены основные принципы этого искусства, которые пригодятся в профессиональной деятельности.
«Рисовый штурм», Майкл Микалко
«Рисовый штурм» рассказывает о том, как взрастить креативность. В книге собраны упражнения, головоломки и задачки, а также готовые техники для генерирования идей.
«Кради как художник», Остин Клеон
Вы правы, если считаете, что в мире мало уникального и создавать что-то принципиально новое сложно. Но графический дизайнер может компилировать. Ищите и сохраняйте чужие идеи, изучайте и анализируйте их, комбинируйте, ведь мы состоим из того, что нам нравится.
«Новая типографика. Руководство для современного дизайнера», Ян Чихольд
Пособие впервые издано в 1928 году. Несмотря на свой возраст и обилие информации, «Новая типографика» будет полезна графическому дизайнеру. Она заложит фундаментальные представления о том, что есть текст и как правильно его подать.
«Облик книги», Ян Чихольд
Сборник эссе о книжном оформлении. Узнаете, как появились каноны оформления книг и почему современная типографика оставила свои базовые принципы неизменными.
«Типографика. Руководство по оформлению», Эмиль Рудер
Книга не утратила полезности для начинающих дизайнеров и остается настольным пособием для тех, кто хочет разобраться в основах книжной типографики.
«Живая типографика», Александра Королькова
Современный взгляд на книгоиздание. Содержит полезную информацию, которая позволит получить базовые познания.
Лучшие книги для моушн-дизайнера
Моушн-дизайн — молодое направление. Количество анимированного контента вокруг нас стремительно растет, но сильной традиции или школы еще не сформировалось.
The Theory and Practice of Motion Design, Брайан Стоун
Это коллекция эссе и интервью, посвященная моушн-дизайну и анимированной графике. В книге нашлось место и теории, имеющей значение на любом этапе карьеры, и практической части, охватывающей визуализацию, теорию цвета и формы, взаимодействие со зрителем и многое другое.
«Тайминг в анимации», Гарольд Уайтекер, Джон Галас
Классическое пособие по основам анимации, которое может быть полезно как начинающим аниматорам, так и профессиональным моушн-дизайнерам.
«Искусство формы», Иоханнес Иттен
Богатая на иллюстрации «Искусство формы» учит трансформировать образы в изображение так, чтобы это откликнулось в душе зрителя. Здесь затронуты не только формы, но и композиция, и текстура, и даже материал.
«О шрифте», Эрик Шпикерманн
Шрифт — самый недооцененный инструмент дизайна. Эта книга глубоко затрагивает тему и рассказывает, как интонация в тексте влияет на восприятие.
«Дизайн — это работа», Майк Монтейро
Книга посвящена бизнесу. Она не научит анимировать и не расскажет об инструментах: это пособие о том, как ставить цели, достигать их и продавать свои навыки.
Источник: netology.ru