Soft skills. Какие книги читать, чтобы осваивать важные навыки 21 века

Эксперты называют soft skills одними из главных навыков для сотрудников любого уровня — от тех, кто находится только в начале своего карьерного пути, до топ-менеджеров. Издание «Цех» выделило семь главных soft skills и выбрало по одной книге для развития каждого из них. В этой подборке вы найдете пособия с проверенными техниками, методиками и эффективными упражнениями.





1. Лидерство





«Мышление лидера», Жаклин Картер и Расмус Хугард





В любой сфере деятельности лидер — это, в первую очередь, пример для подражания и главный мотиватор, увлеченный своей работой и действующий максимально осознанно. Такой человек признает и ценит вклад каждого сотрудника и руководствуется принципом «люди на первом месте».

Авторы книги «Мышление лидера» рассказывают, как создать современную организацию, основанную на интересах человека. Жаклин Картер и Расмус Хугард уверены, что для этого сами лидеры должны быть максимально человечными, то есть обладать способностью к состраданию и развивать в себе альтруизм, а также качества, создающие атмосферу вовлеченности, смысловой наполненности, профессионального и личностного роста, потому что это те факторы, которые сильнее всего влияют на успех в любом бизнес-предприятии.





2. Управление эмоциями

«Сила эмоций», Дэвид Дестено





Эмоции — это мощный механизм, позволяющий человеку и, в частности, лидеру принимать адекватные решения. В плане долгосрочного успеха из всех эмоций основными являются благодарность, сопереживание и гордость. Развитие этих трех эмоций в условиях современной стратегии «мягкого» управления помогает добиться своих целей более эффективным способом.

В книге «Сила эмоций» известный профессор психологии Дэвид Дестено показывает, как благодарность, гордость и сопереживание помогают в работе, и объясняет, каким образом развить в себе эти эмоции и передать их коллегам, создавая в компании атмосферу дружбы и взаимного доверия.





3. Работа в команде

«Помощь», Эдгар Шейн





Ни дружба, ни доверие невозможны без основополагающего принципа командной работы — способности предлагать, оказывать и принимать помощь. Это не только фундамент любых человеческих отношений, но и движущий фактор социального развития. Чтобы эффективно оказывать помощь, необходимо развить определенный уровень понимания и доверия между помощником и принимающей стороной.

В книге «Помощь» американский теоретик менеджмента и основатель научного направления «Организационная психология» Эдгар Шейн исследует механизмы обмена помощью, концентрируясь на доверии, и рассказывает, как вести себя участникам этого процесса, чтобы их обоюдные действия достигли максимального эффекта.





4. Убеждение и аргументация





«Не орите на меня! 8 способов ухода от психологической агрессии», Игорь Романов





Работа с людьми предполагает общение, переговоры, споры и нередко конфликты. В таких ситуациях не обойтись без умения убеждать и аргументировать свою точку зрения, особенно если в качестве оппонента вам попался человек, использующий мощное оружие — психологическую агрессию.

Автор книги «Не орите на меня!» — опытный российский врач-психиатр — предлагает набор базовых приемов, позволяющих быстро и безболезненно уходить от агрессии, «гасить» ее. Для этого не нужно быть гуру коммуникации и мастером психотренингов: если вы попадаете в конфликтную ситуацию, вам некогда вспоминать сложные схемы переговоров, необходимо действовать автоматически, здесь и сейчас, не раздумывая. Отработав восемь несложных и точных техник, подробно описанных Игорем Романовым, вы научитесь не просто уходить от психологической агрессии, но сводить ее эффект к минимуму и чувствовать себя при этом победителем.





5. Управление временем





«Чувство штиля», Лора Вандеркам





Возможно ли продуктивно и при этом спокойно работать в современную эпоху вечной спешки, авралов и дедлайнов? Специалист по тайм-менеджменту Лора Вандеркам считает, что это вполне достижимо. Свой метод управления временем она строит на принципе off the clock. Эту фразу используют в английском языке, когда человек хочет сказать, что его рабочие часы закончились.

Волнующее чувство off the clock — главный компонент человеческого счастья, особенно для крайне загруженных индивидов. Суть этого состояния — свобода от времени, однако базируется оно на дисциплине. Проще говоря: чтобы подняться над бесконечным тиканьем часов, необходимо понять, как и куда уходит время. Автор бестселлера «Чувство штиля» рассматривает этот вопрос с разных точек зрения, делая упор на таких свойствах времени, как конечность и вместительность, и утверждает, что, если подходить к времени с умом, его хватит на все, что вам действительно важно.





6. Критическое мышление





«Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению», Никита Непряхин





В XXI веке мы имеем доступ к неограниченному потоку информации. К сожалению, значительная часть этого потока состоит из ложных фактов, мифов и стереотипов, чью несостоятельность можно доказать с помощью проверенных научно-исследовательских данных. Чтобы ориентироваться в безбрежном информационном пространстве и научиться отделять зерна от плевел, необходимо развивать в себе критическое мышление: многогранное, рациональное и эффективное.

В книге «Анатомия заблуждений» отечественный бизнес-тренер Никита Непряхин рассказывает, как не утонуть в бурном потоке информации, научиться оценивать факты, находить нужное и отбрасывать лишнее, правильно перерабатывать и применять полученные знания. На примере наиболее распространенных стереотипов он объясняет, как действуют механизмы заблуждения, а также разбирает мифы о самом критическом мышлении, исследует когнитивные искажения, рассказывает о том, как усовершенствовать логику и аргументацию, научиться отличать науку от мракобесия и использовать творческий подход к решению проблем.





7. Креативность





«Перфакционизм. Как генерировать идеи», Джеймс Виктор





Креативное мышление не менее важно, чем критическое. Известный дизайнер Джеймс Виктор убежден, что все люди от природы талантливы, просто либо не знают об этом, либо в какой-то момент по тем или иным причинам решили не выделяться и делать как все, механически выполняя рабочие обязанности. Однако, по мнению Виктора, вдохновение и творчество — это важнейшая часть личности. И речь идет не только и не столько о досуге, когда человек предается любимым хобби, а о профессиональной деятельности.

Благодаря книге «Перфакционизм. Как генерировать идеи» вы сможете раскрыть свою истинную творческую суть в жизни и работе, развить в себе уверенность, научитесь воплощать оригинальные идеи и зарабатывать на своей неповторимости. Это руководство по развитию креативности вернет вам собственный голос, восстановит связь с чудачествами и чудесами и поможет найти личную цель в жизни.





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