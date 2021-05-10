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6 книг, которые вдохновляют Илона Маска
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08.05.2021

6 книг, которые вдохновляют Илона Маска

В интервью журналу Esquire Илон Маск рассказал, что учился строить ракеты по книгам. «Он самый умный парень, которого я когда-либо встречал», — говорит о Маске аэрокосмический консультант Джим Кантрелл, чьи учебники, по ракетной технике и двигательным установкам, заимствовал Илон. Редакция МС.today подготовила подборку из шести книг, которые читает Илон Маск.


1. «Стив Джобс», Уолтер Айзексон, 2011


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Илон Маск считает эту книгу интересной. Чтобы написать биографию Джобса, автор взял у него 40 интервью и провел больше 100 бесед с друзьями и родственниками. Всю информацию Уолтер Айзексон собирал два года, а саму книгу написал по просьбе Стива Джобса.

Книга была издана 24 октября 2011 года, через 19 дней после смерти Джобса. Сам Стив, не прочитал книгу о себе — он не ограничивал автора в творчестве, а лишь честно и откровенно отвечал на все вопросы Айзексона.


2. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд, 1957


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Илон Маск называет автора этой книги настоящей провидицей, потому что она предсказала падение экономики и уровня жизни людей под гнетом правительства.

Антиутопия американской писательницы Айн Рэнд — трехтомный роман, который был экранизирован в 2011-2014 годах. Несколько предпринимателей сомневаются в идее всеобщего блага, которым прикрываются власти для собственной выгоды. Недовольные действиями властей, люди организовывают бунт, символом которого и становится Атлант.


3. «Дюна», Фрэнк Герберт, 1965


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Илон Маск отметил эту книгу, хотя автор выступает за введение ограничений для искусственного интеллекта. В научно-фантастическом романе, который будет экранизирован в 2021 году, рассказана история вымышленной планеты Арракис.

Управление планетой Арракис переходит от дома Харконнен к дому Атрейдес. Это два, давно враждующих, дома. Харконнены не намерены отдавать власть врагам и собираются до последнего отстаивать свои права на Арракис.

Книга была удостоена премий «Хьюго» и «Небьюла», а Джефф Безос включил эту книгу в список рекомендуемых к прочтению.


4. «От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее», Питер Тиль, 2014


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Автор книги Питер Тиль — известный предприниматель и инвестор. Вместе с Максом Левчиным, Тиль создал финансовую компанию Confinity, в последствии слившуюся с компанией X.com Илона Маска. Так и началась история PayPal.

Илон Маск отмечает, что автор книги построил несколько успешных компаний — запустил инвестиционный фонд Clarium Capital и стал первым внешним инвестором Facebook. В своей книге, Питер Тиль дает ценные советы предпринимателям, которые хотят достичь его уровня.


5.«Несущественная деталь», Иэн Бэнкс, 2010


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Илон Маск рекомендует к прочтению все книги Иэна Бэнкса, а особенно цикл «Культура». Книга «Несущественная деталь», рассказывает об утопическом обществе, которое состоит из гуманоидных рас и искусственного интеллекта.

Книга «Несущественная деталь» — девятая книга из цикла «Культура». События книги происходят в 2970 году. В каждой главе рассказывается об одном или нескольких главных героях, всего их шестеро.

В начале книги рассказано о том, что уже несколько десятилетий идет война виртуальных миров. И по исходу этой войны будет понятно, получит ли общество возможность создать искусственный ад и виртуальные загробные миры.


6. «Жизнь 3.0: Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта», Макс Тегмарк, 2017


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Автор книги, профессор Массачусетского института Макс Тегмарк, рассказывает о трех основных этапах развития жизни на Земле.

Жизнь 1.0 — биологическое существование, свойственное бактериям, жизнь 2.0 — получение знаний и опыта и их внедрение в жизнь, жизнь 3.0 — жизнь, способная мгновенно менять собственное строение и не ждать, пока пройдут сотни и тысячи лет.

Илон Маск рекомендует прочитать эту книгу тем, кто хочет получить детальное руководство по глобальным вопросам жизни — как на Земле, так и за ее пределами. А также тем, кому интересен искусственный интеллект и его влияние на жизнь людей.

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