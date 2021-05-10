6 книг, которые вдохновляют Илона Маска

В интервью журналу Esquire Илон Маск рассказал, что учился строить ракеты по книгам. «Он самый умный парень, которого я когда-либо встречал», — говорит о Маске аэрокосмический консультант Джим Кантрелл, чьи учебники, по ракетной технике и двигательным установкам, заимствовал Илон. Редакция МС.today подготовила подборку из шести книг, которые читает Илон Маск.





1. «Стив Джобс», Уолтер Айзексон, 2011





Илон Маск считает эту книгу интересной. Чтобы написать биографию Джобса, автор взял у него 40 интервью и провел больше 100 бесед с друзьями и родственниками. Всю информацию Уолтер Айзексон собирал два года, а саму книгу написал по просьбе Стива Джобса.

Книга была издана 24 октября 2011 года, через 19 дней после смерти Джобса. Сам Стив, не прочитал книгу о себе — он не ограничивал автора в творчестве, а лишь честно и откровенно отвечал на все вопросы Айзексона.





2. «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд, 1957





Илон Маск называет автора этой книги настоящей провидицей, потому что она предсказала падение экономики и уровня жизни людей под гнетом правительства.

Антиутопия американской писательницы Айн Рэнд — трехтомный роман, который был экранизирован в 2011-2014 годах. Несколько предпринимателей сомневаются в идее всеобщего блага, которым прикрываются власти для собственной выгоды. Недовольные действиями властей, люди организовывают бунт, символом которого и становится Атлант.





3. «Дюна», Фрэнк Герберт, 1965









Илон Маск отметил эту книгу, хотя автор выступает за введение ограничений для искусственного интеллекта. В научно-фантастическом романе, который будет экранизирован в 2021 году, рассказана история вымышленной планеты Арракис.

Управление планетой Арракис переходит от дома Харконнен к дому Атрейдес. Это два, давно враждующих, дома. Харконнены не намерены отдавать власть врагам и собираются до последнего отстаивать свои права на Арракис.

Книга была удостоена премий «Хьюго» и «Небьюла», а Джефф Безос включил эту книгу в список рекомендуемых к прочтению.





4. «От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее», Питер Тиль, 2014









Автор книги Питер Тиль — известный предприниматель и инвестор. Вместе с Максом Левчиным, Тиль создал финансовую компанию Confinity, в последствии слившуюся с компанией X.com Илона Маска. Так и началась история PayPal.

Илон Маск отмечает, что автор книги построил несколько успешных компаний — запустил инвестиционный фонд Clarium Capital и стал первым внешним инвестором Facebook. В своей книге, Питер Тиль дает ценные советы предпринимателям, которые хотят достичь его уровня.





5.«Несущественная деталь», Иэн Бэнкс, 2010









Илон Маск рекомендует к прочтению все книги Иэна Бэнкса, а особенно цикл «Культура». Книга «Несущественная деталь», рассказывает об утопическом обществе, которое состоит из гуманоидных рас и искусственного интеллекта.

Книга «Несущественная деталь» — девятая книга из цикла «Культура». События книги происходят в 2970 году. В каждой главе рассказывается об одном или нескольких главных героях, всего их шестеро.

В начале книги рассказано о том, что уже несколько десятилетий идет война виртуальных миров. И по исходу этой войны будет понятно, получит ли общество возможность создать искусственный ад и виртуальные загробные миры.





6. «Жизнь 3.0: Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта», Макс Тегмарк, 2017









Автор книги, профессор Массачусетского института Макс Тегмарк, рассказывает о трех основных этапах развития жизни на Земле.

Жизнь 1.0 — биологическое существование, свойственное бактериям, жизнь 2.0 — получение знаний и опыта и их внедрение в жизнь, жизнь 3.0 — жизнь, способная мгновенно менять собственное строение и не ждать, пока пройдут сотни и тысячи лет.

Илон Маск рекомендует прочитать эту книгу тем, кто хочет получить детальное руководство по глобальным вопросам жизни — как на Земле, так и за ее пределами. А также тем, кому интересен искусственный интеллект и его влияние на жизнь людей.