Бег, cycle или стретчинг — о преимуществах разных видов тренировок

Максим Прощенко, 39 лет, основатель Школы скандинавской ходьбы «Евразия», директор ТОО NORDIC WALKING









Занятия скандинавской ходьбой повышают иммунитет, меняют эмоциональный фон, люди становятся увереннее в себе, и у них снижается уровень стресса.

Благодаря технике, которой мы обучаем, у человека эффективно тренируется до 90 % тела и приобретается тонус. Важно, что и правая, и левая части тела активно тренируются, а значит, правое и левое полушария получают импульс и питание в виде кислорода. Это улучшает качество работы мозга, память и креативность. Также нормализуется масса тела.

Занятия скандинавской ходьбой заменяют целый тренажерный зал. При этом человек не привязан к месту и может заниматься в любое время года.

Подробнее здесь.

Венера Искендирова, 48 лет, родной город — Нур-Султан, преподаватель йоги

Fly yoga очень хороша для практики протрузии и сколиоза. Потому что гамак — это тренажер, который используется для вытяжения позвоночника при помощи собственного веса.

Также при помощи гамака в перевернутом положении поднимается уровень гормонов, мягко растягиваются мышцы, сухожилия становятся эластичными и повышается подвижность суставов, развивается вестибулярный аппарат, что улучшает координацию движений.

Перевернутые позы омолаживают тело за счет кровообращения. Чистая кровь вливается во все органы, омолаживает внутренние органы, это исключает застои. Также перевернутые позы стимулируют пищеварительную, эндокринную, лимфатическую, репродуктивную и дыхательную системы.

Подробнее здесь.

Педро Визуэтэ Кастро, 29 лет, Испания, тренер





Бегом занимаются для разных целей: кто-то хочет поддержать физическую форму, научиться правильной технике бега, кто-то мечтает сбросить лишний вес. Есть люди, которые хотят пробежать 10 километров за 40 минут, а кто-то готовится к марафону — дистанции в 42 километра. А еще для многих бег — это отличная возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня, рутины и побыть наедине с собой.

Бег, в отличие от плавания или велоспорта, это ударный вид спорта с большой нагрузкой. Потому что эта нагрузка поглощается во время каждого шага, когда мы бежим, с помощью наших мышц, связок и суставов.

Подробнее здесь.

Айна Ахметова, родной город — Костанай, фитнес-тренер





Cycle-тренировки — это групповая тренировка на стационарных велосипедах, которая имитирует гонку. Программа дает возможность сжигать за тренировку 500-700 калорий.

Во время занятий вы чувствуете напряжение не только в ногах, но и во всем теле: пресс, плечи, руки. Такие нагрузки делают фигуру гармоничной.

Также занятия помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы, ускорить обмен веществ, повысить выносливость, нормализовать дыхание и избавиться от целлюлита.

Подробнее здесь.

Алена Вашека-Тажибаева, город — Нур-Султан, тренер групповых программ









Стретчинг — это комплекс упражнений, направленный на улучшение и развитие гибкости. Гибкость улучшает нашу подвижность, осанку, облегчает повседневные действия.

Стретчинг помогает предотвращать травмы. Например, когда у вас подвижные суставы и координация в порядке, то, скорее всего, вы не получите травмы, если поскользнетесь и упадете на улице зимой.

При занятиях улучшается осанка. Благодаря этому улучшается кровообращение, состояние кожи, цвет лица.

Подробнее здесь.

Степан Деонисьев, 29 лет, город — Алматы, мастер спорта по сноуборду









Сноуборд могут освоить и дети, и взрослые люди, и пенсионеры. Нет никаких ограничений по возрасту. Но, конечно, чем ты старше, тем сложнее.

Помимо хорошей физической формы сноубординг помогает усваивать большое количество витамина D. Но самое главное, это хорошее настроение.

Подробнее здесь.

Наталья Шостова, 32 года, город — Нур-Султан, персональный фитнес-тренер









Есть много мифов о EMS-тренировках. Многие говорят, что они для ленивых, но это не так. Все зависит от целей клиента.

Многие приходят, чтобы сбросить вес. Некоторые люди приходят для увеличения мышечной массы. Кто-то приходит для оздоровления. Можно приходить на тренировки для восстановления после травм. Еще после EMS-тренировок увеличивается сила и выносливость.

Также есть режим лимфодренажного массажа. Его можно получить после тренировки либо просто прийти и получить только массаж, лежа в костюме. Благодаря этому эффекту значительно увеличивается качество кожи.

Подробнее здесь.