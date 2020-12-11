EMS-тренировки. Что это такое, кому подходит и какой эффект дает

Наталья Шостова, 32 года, город — Нур-Султан, персональный фитнес-тренер @profitastana





Что такое EMS тренировки

Я персональный фитнес-тренер. Сначала работала в классическом тренажерном зале, а затем решила попробовать EMS-тренировки. На пробном занятии мне, как опытному человеку, дали довольно высокую нагрузку. В итоге я оценила работу с костюмом и уже в течение четырех лет веду EMS-тренировки.

EMS — Electrical Muscle Stimulation — это формат тренировок, когда на человека надевается специальный костюм с электродами. Такой костюм подключается к аппарату, который посылает низкочастотные электрические импульсы. Эти сигналы заставляют мышцы сокращаться.





В чем отличие от обычных тренировок

Во время стандартных тренировок сокращения происходят благодаря импульсам, которые идут из нашей центральной нервной системы. В случае EMS-тренировок нагрузка удваивается за счет дополнительной стимуляции. Мышцы сокращаются сильнее, в работу включаются более глубокие слои мышц.

Еще одна особенность — равномерная проработка всего тела. Благодаря расположению электродов одновременно работает все тело, все крупные группы мышц — 90 % мышечной ткани. При обычных тренировках это сделать сложно.

EMS-тренировка длится всего 20 минут

EMS-тренировка длится всего 20 минут. Но по энергозатратности она соответствует часовой тренировке в тренажерном зале. Вы можете существенно сэкономить свое время.

Как проходит тренировка

Перед началом тренировки мы проводим опрос, заполняем анкету, обсуждаем все противопоказания. Также уточняем, есть ли у клиента опыт занятия фитнесом, когда была последняя физическая активность.

На пробной тренировке мы тестируем уровень физической подготовки и выносливости клиента. И, исходя из этих факторов, составляем программу для будущих тренировок с соответствующей нагрузкой.





Во время тренировки человек не просто стоит или лежит, он выполняет физические упражнения.

После тренировки мы тестируем клиентов на аппарате TANITA — это высокоточные электронные весы-анализаторы состава тела, которые показывают количество воды, жировой ткани и мышечной ткани в организме.

Кому подходят EMS-тренировки

EMS-тренировки подходят абсолютно всем.

К 14 годам у детей формируется мышечный корсет, и, если ребенок подготовлен, то он может без последствий заниматься EMS-тренировками. Но более благоприятный возраст — с 16 лет. У меня занимались и подростки, и пожилые люди до 60 лет. Мы лишь корректируем нагрузку в зависимости от возраста и пожеланий.

EMS-тренировки подходят абсолютно всем





Есть ряд противопоказаний, к которым относятся достаточно серьезные заболевания: эпилепсия, психические расстройства, сердечная недостаточность, онкология, несвертываемость крови, тяжелые неврологические заболевания, туберкулез, диабет.

Что дают EMS-тренировки

Есть много мифов об EMS-тренировках. Многие говорят, что они для ленивых, но это не так. Все зависит от целей клиента.

Многие приходят, чтобы сбросить вес. В таком случае мы даем энергозатратные тренировки и рекомендации по питанию, дневной активности, режиму дня.





Некоторые люди приходят для увеличения мышечной массы. Тогда мы даем силовые тренировки с утяжелением. Плюс сам EMS-костюм дает эффект утяжеления. Увеличивая импульс, мы можем добавить нагрузку на целевую мышцу.

Кто-то приходит для оздоровления. Можно приходить на тренировки для восстановления после травм. Еще после EMS-тренировок увеличивается сила и выносливость.

Также есть режим лимфодренажного массажа. Его можно получить после тренировки либо просто прийти и получить только массаж, лежа в костюме. Благодаря этому эффекту значительно увеличивается качество кожи.

Сколько стоит

Ходить на тренировки рекомендуется 2-3 раза в неделю, не чаще. Так как после EMS-тренировки человек восстанавливается чуть дольше.

Тренировки у нас всегда персональные. Стоимость абонемента на восемь тренировок в нашем зале составляет 35 000 тенге.