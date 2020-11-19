На сколько калорий можно похудеть на cycle-тренировке, и кому она противопоказана

Пока за границей cycle-тренировки — одни из самых популярных видов нагрузки, в Казахстане об этом только узнают. Что это такое, и почему люди по всему миру выбирают cycle, мы спросили у тренера @invictusastana.





Айна Ахметова, родной город — Костанай, фитнес-тренер





О себе





Я профессиональная спортсменка и, когда получила травму колена, мне необходимо было пройти реабилитацию. Тогда я в первый раз пришла на cycle-тренировки. Я увлеклась этой программой, она заряжала, давала энергию, и мне все нравилось.

Позже я прошла обучение у тренера и стала преподавать. Сначала я занималась с подростками, а сейчас со взрослыми.





О cycle-тренировках





Cycle-тренировки — это групповая тренировка на стационарных велосипедах, которая имитирует гонку. Если человек хочет привести себя в форму в короткие сроки, то такая велотренировка — это то, что нужно. Потому что это интенсивные занятия практически без противопоказаний, так как нагрузку, сопротивление и скорость езды можно регулировать самостоятельно.





Если есть следующие сложности, то такие занятия вам противопоказаны:

— сердечно-сосудистая недостаточность в тяжелой форме: тахикардия, стенокардия, сердечная астма

— отеки и тромбофлебит

— серьезные травмы и проблемы с суставами: голеностопом, коленями, поясницей

— ожирение

— сахарный диабет.





Программа дает возможность сжигать за тренировку 500-700 калорий.

Cycle-тренировки — это групповая тренировка на стационарных велосипедах, которая имитирует гонку



Так как на cycle вы имитируете поездку на гоночном велосипеде, ваша спина наклонена к тренажеру. Поэтому во время занятий вы чувствуете напряжение не только в ногах, но и во всем теле: пресс, плечи, руки. Такие нагрузки делают фигуру гармоничной.





Также занятия помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы, ускорить обмен веществ, повысить выносливость, нормализовать дыхание и избавиться от целлюлита.

Обычно в залах для занятий cycle играет зажигательная музыка, а благодаря экрану можно представить, что находишься в горах или в другом красивом месте. Это делает тренировку еще интереснее и вдохновляет людей.

Программа дает возможность сжигать за тренировку 500-700 калорий



Посещать такие занятия можно три-четыре раза в неделю. Тренировка длится от 30 до 55 минут. За это время можно успеть поменять несколько позиций: сидя, стоя, с руками на руле.





3 причины прийти на cycle-тренировку:







— это одна из самых интенсивных аэробных программ, которая помогает сжечь калории

— самостоятельное регулирование нагрузки

— подходит и мужчинам, и женщинам.