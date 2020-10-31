Почему у бегунов должна быть сильная спина и сколько раз в неделю нужно тренироваться

Педро Визуэтэ Кастро, 29 лет, Испания, тренер





О себе и школе бега





Я живу в Алматы уже десять лет. А с пяти лет родители отдали меня на различные секции, и с тех пор я занимаюсь спортом: бег, футбол, теннис, велоспорт. Я участвовал в самом первом Алматинском марафоне, когда марафоны еще не были так популярны, как сейчас.





Я продолжаю участвовать в забегах и больше всего люблю tail running — бег по пересеченной местности, горам. А еще я работаю тренером в беговой школе Homerun в Алматы.

Наша школа отличается тем, что мы составляем для каждого индивидуальный план тренировок, который зависит от цели человека и его физической подготовки

Наша школа отличается тем, что мы составляем для каждого индивидуальный план тренировок, который зависит от цели человека и его физической подготовки. Помимо этого мы два раза в неделю проводим общегрупповые тренировки: по понедельникам мы тренируемся на стадионе, потому что там удобно выполнять специальные беговые упражнения, а по четвергам мы занимаемся в разных парках города. Например, на этой неделе мы бегали на Терренкуре.





Еще одно наше отличие — это то, что мы проводим тренировки дистанционно. Так, у нас есть несколько учеников, которые живут в Европе и в столице Казахстана.





О беге





Бегом занимаются для разных целей: кто-то хочет поддержать физическую форму, научиться правильной технике бега, кто-то мечтает сбросить лишний вес. Есть люди, которые хотят пробежать 10 километров за 40 минут, а кто-то готовится к марафону — дистанции в 42 километра. А еще для многих бег — это отличная возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня, рутины и побыть наедине с собой.





Бег, в отличие от плавания или велоспорта, это ударный вид спорта с большой нагрузкой. Потому что эта нагрузка поглощается во время каждого шага, когда мы бежим, с помощью наших мышц, связок и суставов.

Многие ошибочно полагают, что, если бег — это самый доступный вид спорта, значит, он простой и легкий, но на самом деле бег — травмоопасное занятие. Поэтому бегать нужно осознанно и без фанатизма. Рекомендую бегать не меньше трех раз в неделю.

Многие ошибочно полагают, что, если бег — это самый доступный вид спорта, значит, он простой и легкий, но на самом деле бег — травмоопасное занятие



Бег — сложный вид спорта с точки зрения биомеханики, потому что работают почти все группы мышц. Основная нагрузка падает на ноги, но спина и мышцы кора — комплекс мышц, которые участвуют практически в любом движении и отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника, тоже задействованы. Чем дольше по времени вам нужно бежать, тем сильнее должна быть ваша спина и другие мышцы, иначе вы будете быстрее уставать.

Я никогда не встречал людей, которым врач запрещал бегать. Единственное, что может помешать начать бегать или заниматься любой другой активностью — проблемы с сердцем. А если использовать неправильную технику бега и не предназначенные для бега кроссовки, сильнее всего будет страдать опорно-двигательный аппарат. Рекомендуем проконсультироваться с врачом-реабилитологом, он может выявить отклонения на стопах, которые человек не чувствует при ходьбе, но начнет замечать при беге. Это можно исправить с помощью ортопедических стелек или специальных силовых упражнений.

Занимайтесь спортом — это важная часть жизни, от которой получаешь кайф!