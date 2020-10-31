Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
pochemu-u-begunov-dolzhna-byt-sil-naya-spina-i-skol-ko-raz-v-nedelyu-nuzhno-trenirovat-sya
Почему у бегунов должна быть сильная спина и сколько раз в неделю нужно тренироваться
70
/
/

Сегодня в 13:40

Почему у бегунов должна быть сильная спина и сколько раз в неделю нужно тренироваться

Педро Визуэтэ Кастро, 29 лет, Испания, тренер


О себе и школе бега


Я живу в Алматы уже десять лет. А с пяти лет родители отдали меня на различные секции, и с тех пор я занимаюсь спортом: бег, футбол, теннис, велоспорт. Я участвовал в самом первом Алматинском марафоне, когда марафоны еще не были так популярны, как сейчас.

IMG_8643.JPG

Я продолжаю участвовать в забегах и больше всего люблю tail running — бег по пересеченной местности, горам. А еще я работаю тренером в беговой школе Homerun в Алматы.

Наша школа отличается тем, что мы составляем для каждого индивидуальный план тренировок, который зависит от цели человека и его физической подготовки

Наша школа отличается тем, что мы составляем для каждого индивидуальный план тренировок, который зависит от цели человека и его физической подготовки. Помимо этого мы два раза в неделю проводим общегрупповые тренировки: по понедельникам мы тренируемся на стадионе, потому что там удобно выполнять специальные беговые упражнения, а по четвергам мы занимаемся в разных парках города. Например, на этой неделе мы бегали на Терренкуре.

IMG_8647.JPG

Еще одно наше отличие — это то, что мы проводим тренировки дистанционно. Так, у нас есть несколько учеников, которые живут в Европе и в столице Казахстана.


О беге


Бегом занимаются для разных целей: кто-то хочет поддержать физическую форму, научиться правильной технике бега, кто-то мечтает сбросить лишний вес. Есть люди, которые хотят пробежать 10 километров за 40 минут, а кто-то готовится к марафону — дистанции в 42 километра. А еще для многих бег — это отличная возможность расслабиться после тяжелого рабочего дня, рутины и побыть наедине с собой.

IMG_8644.JPG

Бег, в отличие от плавания или велоспорта, это ударный вид спорта с большой нагрузкой. Потому что эта нагрузка поглощается во время каждого шага, когда мы бежим, с помощью наших мышц, связок и суставов.

Многие ошибочно полагают, что, если бег — это самый доступный вид спорта, значит, он простой и легкий, но на самом деле бег — травмоопасное занятие. Поэтому бегать нужно осознанно и без фанатизма. Рекомендую бегать не меньше трех раз в неделю.

Многие ошибочно полагают, что, если бег — это самый доступный вид спорта, значит, он простой и легкий, но на самом деле бег — травмоопасное занятие


Бег — сложный вид спорта с точки зрения биомеханики, потому что работают почти все группы мышц. Основная нагрузка падает на ноги, но спина и мышцы кора — комплекс мышц, которые участвуют практически в любом движении и отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника, тоже задействованы. Чем дольше по времени вам нужно бежать, тем сильнее должна быть ваша спина и другие мышцы, иначе вы будете быстрее уставать.

IMG_8645.JPG

Я никогда не встречал людей, которым врач запрещал бегать. Единственное, что может помешать начать бегать или заниматься любой другой активностью — проблемы с сердцем. А если использовать неправильную технику бега и не предназначенные для бега кроссовки, сильнее всего будет страдать опорно-двигательный аппарат. Рекомендуем проконсультироваться с врачом-реабилитологом, он может выявить отклонения на стопах, которые человек не чувствует при ходьбе, но начнет замечать при беге. Это можно исправить с помощью ортопедических стелек или специальных силовых упражнений.

Занимайтесь спортом — это важная часть жизни, от которой получаешь кайф!

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #здоровыйобразжизни #марафон #бег #тренировки
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахи в Стамбуле. Асья Толепбекова о том, как выйти замуж за турка и начать свой бизнес
30247
Русско-американские семьи о том, как жить в интернациональном браке
19458
Как ведут бизнес современные украинки: планирование, работа с командой и график 24/7
6024