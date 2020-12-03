Сноуборд. Кому подходит, что нужно знать новичкам, и какую экипировку покупать

Степан Деонисьев, 29 лет, город — Алматы, мастер спорта по сноуборду, @stepandeonisyev





О себе и спорте

В спорт меня привели родители. Все началось, когда в два года отец поставил меня на маленькие лыжи, и я учился скатываться на них с маленькой горки. После этого до 2009 года я катался на лыжах с разных склонов. Потом попробовал сноуборд. В то время это было что-то новое, модное. У меня хорошо получалось, поэтому с тех пор я катаюсь на нем. Попробовал себя во фристайле, участвовал в соревнованиях. В 2017 году принимал участие в Универсиаде в Алматы, получил звание мастера спорта.

Также я всю жизнь занимаюсь плаванием, кандидат в мастера спорта. Летом занимаюсь вейкбордингом, вейксерфингом, катаюсь на кольцевой лебедке. Долгое время катался на горном велосипеде, был неоднократным призером соревнований. Еще люблю серфинг, выезжал в Португалию, Шри-Ланку, Бали.





Что нужно знать новичкам

Детям я рекомендую начинать с лыж, чтобы не повредить осанку. Но уже в семь лет можно вставать на сноуборд. Этот вид спорта могут освоить и дети, и взрослые люди, и пенсионеры. Нет никаких ограничений по возрасту. Но, конечно, чем ты старше, тем сложнее.

Хорошая физическая форма будет преимуществом. Если этого нет, учиться будет сложнее. Перед каждой тренировкой обязательно нужно проводить разминку, чтобы минимизировать риск травм.

Начинать тренироваться нужно постепенно, без высоких скоростей





Начинать тренироваться нужно постепенно, без высоких скоростей. Рекомендую пользоваться услугами инструктора. Многие экономят деньги и пытаются учиться самостоятельно, но выходят на склон и создают аварийные ситуации. Обычно новичку хватает трех занятий, чтобы научиться кататься на двух кантах и попробовать повороты. Дальше можно отрабатывать технику самому. А если вы возьмете 10 занятий по полтора часа, сможете уверенно ехать по склону.





В первую очередь, нужно научиться держать равновесие на заднем канте. Уметь правильно перемещаться по склону. Не бросать сноуборд где попало, соблюдать этикет. Начинать с пологих склонов. Дальше освоить передний кант и повороты.

Для обучения рекомендую курорт «Лесная сказка». Там пологие склоны, хорошие канатки.

Экипировка

Если вы никогда не пробовали стоять на сноуборде, рекомендую взять экипировку в прокат. Не стоит тратить большие деньги, если вы еще не попробовали сноубординг и не убедились в том, что вам это нравится.





Если вы уже решили, что будете регулярно кататься, можно обзавестись собственным снаряжением. Не стоит экономить на ботинках и креплениях, лучше сразу купить хорошие. Они прослужат вам долго, их можно будет переставлять на другие сноуборды, а ботинки не станут малы. Далее необходимо купить защиту: шлем, маску, шорты и наколенники — это минимальный комплект, чтобы безопасно чувствовать себя на горе. А вот на первом сноуборде можно сэкономить. Он в любом случае поцарапается и быстро износится. Еще можно купить хороший костюм, который будет держать тепло и не будет промокать.

Стоимость

Чтобы арендовать оборудование, купить абонемент, перекусить, нужно потратить около 20 000 тенге в выходной день. Но, если рассмотреть разные варианты, можно уложиться в 10 000-15 000 тенге.

Безопасность

Это не опасный вид спорта, если вы используете защиту, соблюдаете все правила и двигаетесь с той скоростью, которая вам доступна. К более экстремальным видам катания нужно готовиться заранее.





Что дает сноубординг

Помимо хорошей физической формы сноубординг помогает усваивать большое количество витамина D. Но самое главное, это хорошее настроение.

К сожалению, в Казахстане сноубординг развивается слабо. Хотелось бы, чтобы появлялись бесплатные секции для детей, строились новые курорты. Тогда этот вид спорта будет более доступен.