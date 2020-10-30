Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
fly-yoga-chto-eto-takoe-i-komu-polezny-zanyatiya-etim-vidom-yogi
Fly yoga. Что это такое. и кому полезны занятия этим видом йоги
72
/
/

Сегодня в 15:06

Fly yoga. Что это такое. и кому полезны занятия этим видом йоги

Венера Искендирова, 48 лет, родной город Нур- Султан, преподаватель йоги


О себе


WhatsApp Image 2020-10-27 at 08.43.06-2.jpeg

Я практикую йогу больше десяти лет. Сначала я обучилась в Казахстане, позже поехала в Индию и получила сертификат. С fly yoga я познакомилась в 2017 году, отучилась в школе гамачного искусства и с тех пор преподаю.

Мне 48 лет, и мои годы мне никто не дает, говорят, что я молодо выгляжу. И при обследованиях мой биологический возраст тоже моложе. Благодаря занятиям йогой я избегаю многих болезней, которые характерны для моего возраста.

Мне 48 лет, и мои годы мне никто не дает, говорят, что я молодо выгляжу


О fly yoga


Сейчас fly yoga пользуется огромной популярностью и востребована.

Fly yoga подходит всем и для любого возраста, потому что тренажер-гамак приспособлен для людей разного роста. И в зависимости от роста человека можно менять положение гамака и выполнять много разных упражнений.

Мы рекомендуем заниматься йогой с 12 лет, потому что до этого возраста позвоночник еще не успевает окрепнуть. Гамак выдерживает до 120 килограмм.

pexels-cottonbro-4323322.jpg

Fly yoga очень хороша для практики протрузии и сколиоза. Потому что гамак — это тренажер, который используется для вытяжения позвоночника при помощи собственного веса. Гамак цепляется за тазовые кости, и под собственным весом позвоночник начинает мягко вытягиваться. А за счет того, что вытягивается позвоночник уходит дискомфорт с поясничного отдела, человек освобождается от напряжения. С возрастом позвоночник проседает, и я сама лично удивилась, когда благодаря ежедневным тренировкам выросла на три сантиметра.

Гамак цепляется за тазовые кости, и под собственным весом позвоночник начинает мягко вытягиваться


Также при помощи гамака в перевернутом положении поднимается уровень гормонов, мягко растягиваются мышцы, сухожилия становятся эластичными и повышается подвижность суставов, развивается вестибулярный аппарат, что улучшает координацию движений.

Перевернутые позы омолаживают тело за счет кровообращения. Чистая кровь вливается во все органы, омолаживает внутренние органы, это исключает застои. Также перевернутые позы стимулируют пищеварительную, эндокринную, лимфатическую, репродуктивную и дыхательную системы.

pexels-cottonbro-4323292.jpg

Ограничения есть только для тех, кто находится в стадии обострения болезни, на последних месяцах беременности, при гипертонии, глаукоме, язве желудка, гастрите и после травмы головы.

Перевернутые позы омолаживают тело за счет кровообращения


На первых занятиях у многих присутствует чувство страха, но через два-три занятия люди уже уверенно себя чувствуют. Советую заниматься как минимум два раза в неделю.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#здоровье #йога #здоровыйобразжизни #тренировки #flyyoga
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ступень к тому, что впереди (тренировка №4)
3236
Все, что нужно знать о казахах из России — как живут, на ком женятся, какие традиции ...
32982
Настоящие истории: как сотрудники ERG покоряют горные вершины и марафонские дистанции
6903