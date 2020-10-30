Fly yoga. Что это такое. и кому полезны занятия этим видом йоги

Венера Искендирова, 48 лет, родной город — Нур- Султан, преподаватель йоги





О себе









Я практикую йогу больше десяти лет. Сначала я обучилась в Казахстане, позже поехала в Индию и получила сертификат. С fly yoga я познакомилась в 2017 году, отучилась в школе гамачного искусства и с тех пор преподаю.

Мне 48 лет, и мои годы мне никто не дает, говорят, что я молодо выгляжу. И при обследованиях мой биологический возраст тоже моложе. Благодаря занятиям йогой я избегаю многих болезней, которые характерны для моего возраста.

Мне 48 лет, и мои годы мне никто не дает, говорят, что я молодо выгляжу



О fly yoga





Сейчас fly yoga пользуется огромной популярностью и востребована.

Fly yoga подходит всем и для любого возраста, потому что тренажер-гамак приспособлен для людей разного роста. И в зависимости от роста человека можно менять положение гамака и выполнять много разных упражнений.

Мы рекомендуем заниматься йогой с 12 лет, потому что до этого возраста позвоночник еще не успевает окрепнуть. Гамак выдерживает до 120 килограмм.





Fly yoga очень хороша для практики протрузии и сколиоза. Потому что гамак — это тренажер, который используется для вытяжения позвоночника при помощи собственного веса. Гамак цепляется за тазовые кости, и под собственным весом позвоночник начинает мягко вытягиваться. А за счет того, что вытягивается позвоночник уходит дискомфорт с поясничного отдела, человек освобождается от напряжения. С возрастом позвоночник проседает, и я сама лично удивилась, когда благодаря ежедневным тренировкам выросла на три сантиметра.

Гамак цепляется за тазовые кости, и под собственным весом позвоночник начинает мягко вытягиваться



Также при помощи гамака в перевернутом положении поднимается уровень гормонов, мягко растягиваются мышцы, сухожилия становятся эластичными и повышается подвижность суставов, развивается вестибулярный аппарат, что улучшает координацию движений.

Перевернутые позы омолаживают тело за счет кровообращения. Чистая кровь вливается во все органы, омолаживает внутренние органы, это исключает застои. Также перевернутые позы стимулируют пищеварительную, эндокринную, лимфатическую, репродуктивную и дыхательную системы.





Ограничения есть только для тех, кто находится в стадии обострения болезни, на последних месяцах беременности, при гипертонии, глаукоме, язве желудка, гастрите и после травмы головы.

Перевернутые позы омолаживают тело за счет кровообращения

На первых занятиях у многих присутствует чувство страха, но через два-три занятия люди уже уверенно себя чувствуют. Советую заниматься как минимум два раза в неделю.