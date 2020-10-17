О пользе скандинавской ходьбы, и как этот вид активности заменяет целый тренажерный зал

Максим Прощенко, 39 лет, основатель Школы скандинавской ходьбы «Евразия», директор ТОО NORDIC WALKING





О клубе в Алматы





Я всю жизнь занимаюсь спортом и, будучи опытным альпинистом, в 2003 году сильно разбился, упал с высоты 30 метров. Мне повезло, и меня спасли, я прошел сложный путь, но главное — сохранил трезвый ум, несмотря на то, что плохо ходил и передвигался на костылях. Через девять-десять месяцев, в начале зимы, друзья поставили меня на беговые лыжи и научили отталкиваться палками. Эти тренировки колоссально повлияли на мою реабилитацию. Так началась моя история с палками, летом я начал ходить с ними без лыж. Тогда я не знал, что это скандинавская ходьба.

Мне понравилось, что такой физической активностью могут заниматься люди разного возраста независимо от подготовки



В первый раз я увидел большое количество людей с палками в Мюнхене, Германия, когда был там в 2005 году в командировке. Там же я услышал слово Nordic Walking, заинтересовался и стал изучать.

Мне понравилось, что такой физической активностью могут заниматься люди разного возраста независимо от подготовки. С тех пор я обучился во всех центрах и школах, которые учат этому спорту, в Германии, Италии, России, Финляндии и Украине.





Перед переездом в Казахстан мы с семьей жили в Украине, и там я познакомился с энтузиастом скандинавской ходьбы Игорем Ефименко, у которого своя школа. Общаясь с ним, я увидел, что это большое направление, куда можно вовлечь людей. Так, оказавшись в Алматы, я знал, чем буду здесь заниматься. 11 января 2015 года я провел первое занятие по скандинавской ходьбе, и этот день считается днем рождения нашей школы «Евразия».

В 2015 году я прошел дистанцию в десять километров на Алматы марафон с палками. Тогда я был единственным, но потом я предложил организаторам включить Nordic Walking в программу как отдельную дисциплину. Они меня поддержали, и теперь люди в Казахстане могут выбирать беговые дистанции или скандинавскую ходьбу. Эту инициативу также поддержали Астана марафон, Алтай полумарафон и ОО «Экстремальная атлетика», которые проводят забеги на пересеченной местности.





Помимо того, что мы помогаем людям, которым нужна реабилитация, к нам приходят люди от 35 лет и старше и занимаются поддержанием свой физической формы. Совместно с руководством «Алматы Арена» в 2017 году мы бесплатно проводили занятия для пенсионеров, а через год нас заметили городские власти, и благодаря проекту «Активное долголетие» у пенсионеров появились центры по всему городу, где они могут обучаться английскому языку, скандинавской ходьбе, заниматься йогой и проводить досуг.

Мы с коллегами из разных стран придумали Международный марафонский кубок по Nordic Walking. В зачет идут дистанции на 21 и 42 километра. И по единым правилам провели уже восемь этапов в России, Кыргызстане, Казахстане, Испании и Финляндии.





О скандинавской ходьбе





Занятия скандинавской ходьбой повышают иммунитет, меняют эмоциональный фон, люди становятся увереннее в себе, и у них снижается уровень стресса.

Благодаря технике, которой мы обучаем, у человека эффективно тренируется до 90 % тела и приобретается тонус. Важно, что и правая, и левая части тела активно тренируются, а значит, правое и левое полушария получают импульс и питание в виде кислорода. Это улучшает качество работы мозга, память и креативность. Также нормализуется масса тела.

Занятия скандинавской ходьбой заменяют целый тренажерный зал



Занятия скандинавской ходьбой заменяют целый тренажерный зал. При этом человек не привязан к месту и может заниматься в любое время года.

Палки снижают нагрузку на суставы ног на 30 %. Это позволяет людям с избыточным весом, больными суставами и другими сложностями заниматься скандинавской ходьбой. Потому что в этом виде нагрузки практически нет ограничений, подходит, даже если человек может самостоятельно пройти всего 200 метров.

Многие ошибочно думают, что скандинавская ходьба предназначена только для пожилых людей. Это не так, у нас много молодых девушек и парней до 30 лет, которые ходят с палками и прекрасно себя чувствуют.