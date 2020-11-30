Стретчинг. О виде спорта, который подходит всем и помогает быть здоровым

Алена Вашека-Тажибаева, город — Нур-Султан, тренер групповых программ, @prostretching





Спорт всегда присутствовал в моей жизни. В детстве я около года занималась бальными танцами, затем легкой атлетикой и балетом. В колледже танцевала в ансамбле, позже была в группе чирлидеров. На некоторое время оставила эту сферу и работала по профессии — дизайнером интерьера, но параллельно прошла обучение на фитнес-инструктора, начала вести свои группы по вечерам после работы. Однажды я работала над проектом детского центра, где клиент захотел открыть студию танцев. После этого я все-таки оставила дизайн, перешла на работу в эту студию. А после рождения ребенка пришла в PROSTRETCHING.

Я попробовала разные направления, но стретчинг оказался мне ближе всего. Это женственное направление. Для женщины естественно не поднимать вес больше пяти килограммов. А в этом виде спорта мы даем нагрузки без весов. Помогаем подтянуть тело без помощи дополнительных грузов и отягощений. К тому же это красивое направление.

Мне нравится работать с девушками. Приятно видеть, как не очень подвижные люди уже через месяц меняются, становятся пластичнее. Я понимаю, что мы проделали эту работу вместе.





Что такое стретчинг

Стретчинг — это комплекс упражнений, направленный на улучшение и развитие гибкости. Гибкость улучшает нашу подвижность, осанку, облегчает повседневные действия.

Стретчинг помогает предотвращать травмы. Например, когда у вас подвижные суставы и координация в порядке, то, скорее всего, вы не получите травмы, если поскользнетесь и упадете на улице зимой.

Стретчингом можно начать заниматься в любом возрасте

При занятиях улучшается осанка. Благодаря этому улучшается кровообращение, состояние кожи, цвет лица.

Стретчингом можно начать заниматься в любом возрасте. Для этого не нужна специальная физическая подготовка. Но есть некоторые противопоказания: травмы позвоночника, переломы, остеопороз, артрит. Лучше проконсультироваться с врачом.





Как проходят тренировки

В неделю у нас проходит три вида тренировок: продольный шпагат, поперечный шпагат и день спины. Для полноценного развития тела желательно посещать все три направления, потому что в нашем организме все взаимосвязано.

Тренировка начинается с суставной разминки. Это важная подготовка тела к дальнейшим нагрузкам.





Основная часть — упражнения на растяжку. В основном мы делаем динамичные упражнения, а затем выполняем статичные, чтобы мышцы привыкали к новому положению и в дальнейшем человеку было легко это делать. В ходе занятий мы прорабатываем мышцы всего тела, в том числе раскрываем грудные мышцы, укрепляем мышцы пресса и спины.

Если человеку тяжело, мы можем дать альтернативные упражнения, более легкие. Но через неделю-две все новички уже втягиваются.

Оптимальный график занятий — три раза в неделю, потому что организм должен отдыхать.





Кто может сесть на шпагат

Все зависит от человека, его анатомии. Есть от природы гибкие люди, которые могут сесть на шпагат в течение месяца. Немаловажный фактор — возраст. Чем мы моложе, тем мышцы эластичнее. Но есть и клиенты старше 50 лет, которые также быстро справляются.





Если человек никогда не занимался и начинает регулярно заниматься, мы ставим сроки от месяца до полугода на продольный шпагат. Это могут сделать все.

Поперечный шпагат сложнее. Тут большую роль играет строение суставов. У некоторых людей есть анатомическое ограничение, которое не позволит сесть на него. Но тренироваться все равно нужно, чтобы разрабатывать суставы, прорабатывать мышцы ног, особенно внутреннюю поверхность бедра. Это позволит предотвратить многие проблемы и болезни суставов в будущем.

Важно заниматься любым спортом, а стретчинг — это не самое сложное, но красивое и полезное занятие.