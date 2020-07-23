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Азиатская Москва. 15 историй иммигрантов о том, как построить жизнь и карьеру в Москве
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23.07.2018

Азиатская Москва. 15 историй иммигрантов о том, как построить жизнь и карьеру в Москве

Диас Алимбай, город — Москва, консалтинг для финансового сектора, консультант, @diasalimbay


Диас Алимбай.jpeg

Я окончил Назарбаев Университет в Казахстане и поступил на программу магистратуры в Высшую школу экономики в Москве. Живу здесь уже четвертый год.

Особых сложностей при переезде не было. Город уже был мне знаком, так как я жил здесь в детстве вместе с родителями. Но Москва — это мегаполис, где живет огромное количество людей. Ритм города заставляет тебя постоянно быть в движении. Нужно было к этому привыкнуть.

Подробнее здесь.

Дильшод Алиматов, город — Москва, Ux/Ui Designer, @thedilik


Дильшод Алиматов.jpeg

Я окончил Худжандский филиал Технологического университета Таджикистана в 2006 году. После этого переехал в Москву для продолжения профессиональной деятельности.

Мне было несложно, так как в Москве у меня было много знакомых и родных. Мы часто общались, советовались, делились друг с другом жизненным опытом. Но надо было привыкнуть к местному темпу жизни, культуре.

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Аделина Мурадылова, город — Москва, студентка МГИМО, @adelinaa.m_


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Я живу в Москве уже четвертый год. При переезде сложностей практически не было. Университетская система по предоставлению жилья на весь период обучения слаженная. Я прилетела в Москву, когда уже прошла отбор на обучение в МГИМО по президентской квоте от Кыргызстана.

Приходилось привыкать к прямолинейности людей в Москве и понимать, что они другие. У людей нет времени на любезности, они говорят то, что на самом деле чувствуют или хотят.

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Рустам Бурибоев, город — Москва, студент, @buriboevrustam


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Я приехал в Москву из Узбекистана в 2019 году. Поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, выиграл квоту.

Первое время после переезда было сложно. Я не так хорошо говорю на русском языке, но в Москве у меня уже учился двоюродный брат. Он помогал в учебе и бытовых вопросах. Думаю, это сыграло главную роль в том, что я быстро адаптировался.

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Далер Ачилов, город — Москва, предприниматель, @dalik_0005


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Я переехал в Москву в 2006 году. Поступил в РУДН после окончания средней школы.

В первое время тосковал по родным краям, близким и друзьям. Долго привыкал к большому городу и культуре, к стереотипам, связанным с нашим народом. Эти стереотипы были преградой в поисках жилья и работы. Работа была в основном низкооплачиваемая, без карьерного роста.

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Альбина Бектенова, город — Москва


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Москва — это город для работы, для зарабатывания денег и профессиональной карьеры.

Москва расширяет границы. Я поняла, что ценные люди и ресурсы нужны везде.

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Альбина Думбоян, город — Москва, медсестра, организатор сообщества Kazakh in Moskow, @kazakhinmoskow


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Жизнь в Казахстане кардинально отличается от московской. Здесь совсем другие ментальность, ценности, мировоззрение и воспитание. Люди в Казахстане во многих вещах намного проще, чем в Москве. Этот город как отдельное государство даже от всей России. Я стала взрослее, Москва снимает розовые очки с глаз. Изменился характер, я стала жесткой и сильной духом. Все возникающие проблемы я стала решать легче, чем раньше. После жизни в Москве намного проще покорять любой другой город мира.

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Искендер Мейманкулов, город — Москва, предприниматель, @iskender_jm


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Москва — мегаполис, где есть возможности для каждого. Ритм города совершенно другой. В моем родном городе ритм жизни словно замедлился, остановился. А здесь время бежит быстро, все постоянно меняется и растет. Мне нравится этот ритм, я хочу здесь жить.

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Дамир Жукенов, город — Москва, фотограф, @damir_zhukenov


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Я переехал в Москву в августе 2015 года, но не просто так, наобум. В течение полугода я собирал портфолио, рассылал резюме.

Я приехал сюда и влюбился в город, как и моя мама — она тоже без ума от Москвы. Я так разогнался за первые две недели, что меня до сих пор не остановить. Москва научила трудолюбию — если ты хочешь чего-то достичь, то нужно работать.

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Дархан Шильдебаев, город — Москва, директор по развитию международных проектов


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Я работаю в компании BI Group, руководство которой назначило меню сюда на должность аналитика жилья. Мои задачи в Москве — исследовать рынок, искать инвестиционные возможности.

Для меня Москва один из самых лучших городов мира. Я комфортно себя чувствую здесь, это энергичный город возможностей. А конкуренция, которая присутствует в мегаполисе, держит в тонусе.

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Аблайхан Кайржанов, город — Москва, старший оператор, монтажер, личный оператор Тимати, @ablaykairzhanov


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Работа в Москве отличается от работы в Казахстане. В Москве жизнь кипит и все быстро движется. Люди всегда планируют свое время. Причем не на месяц-два, а на полгода вперед. У артистов расписаны графики концертов на такой же срок. Приходится учиться подстраиваться, думать наперед, расписывать графики, планировать.

Работа в Black Star — это круто. Тебя окружает множество креативных и талантливых ребят. Каждый из них монстр в своем деле. Все активные, все друг другу помогают, и это все просто занимает тебя с головой.

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Келсинай Шакирова, город — Москва, предприниматель, @kelsinay.shakirova


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В Кыргызстане, к сожалению, трудно найти работу с приемлемым заработком. Поэтому, как и многие кыргызстанцы, я приняла решение переехать в Москву.

Благодаря переезду в Москву я стала намного сильнее, мудрее, взрослее. Этот город научил меня терпеливости. Благодаря всему, что со мной тут случилось — трудностям, убыткам, людям, я стала той, кем сейчас являюсь.

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Батырбек Нарбаев, город — Москва, архитектор


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Я часто говорю внукам, что, чтобы встроиться в ритм московской жизни, нужно быть энергичным, нельзя откладывать дела на завтра, потому что завтра найдутся другие дела. Задумал — сделал.

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Ибрагим Бадалов, город — Москва, предприниматель, кредитный эксперт, @ibragim_badalov_sf


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Многие думают, что в Москве все просто и для заработка не нужно прилагать больших усилий. К моему удивлению, зарплата была как в Красноярске, а расходы на жилье в разы выше. Поэтому первые пару месяцев я сжимал расходы по максимуму.

Но я быстро привык к городу и его ритму жизни. Я люблю Москву, считаю, что здесь сконцентрированы самые активные люди.

Подробнее здесь.

Дамиля Тасмагамбетова, город — Москва, предприниматель


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В Москве у меня есть и автомобили, и жилье, и загородный дом, и бизнес, но это не главное в жизни. Два самых дорогих подарка, которые мне преподнес этот город — мои дочь и сын. Эти подарки бесценны, а все остальное доступно и просто. Поэтому воспитание детей — это самый главный мастер-класс для меня.

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