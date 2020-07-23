Азиатская Москва. 15 историй иммигрантов о том, как построить жизнь и карьеру в Москве

Диас Алимбай, город — Москва, консалтинг для финансового сектора, консультант, @diasalimbay













Я окончил Назарбаев Университет в Казахстане и поступил на программу магистратуры в Высшую школу экономики в Москве. Живу здесь уже четвертый год.

Особых сложностей при переезде не было. Город уже был мне знаком, так как я жил здесь в детстве вместе с родителями. Но Москва — это мегаполис, где живет огромное количество людей. Ритм города заставляет тебя постоянно быть в движении. Нужно было к этому привыкнуть.

Подробнее здесь.

Дильшод Алиматов, город — Москва, Ux/Ui Designer, @ thedilik













Мне было несложно, так как в Москве у меня было много знакомых и родных. Мы часто общались, советовались, делились друг с другом жизненным опытом. Но надо было привыкнуть к местному темпу жизни, культуре.



Подробнее



Я окончил Худжандский филиал Технологического университета Таджикистана в 2006 году. После этого переехал в Москву для продолжения профессиональной деятельности.Мне было несложно, так как в Москве у меня было много знакомых и родных. Мы часто общались, советовались, делились друг с другом жизненным опытом. Но надо было привыкнуть к местному темпу жизни, культуре.Подробнее здесь

Аделина Мурадылова, город — Москва, студентка МГИМО, @ adelinaa.m_













Я живу в Москве уже четвертый год. При переезде сложностей практически не было. Университетская система по предоставлению жилья на весь период обучения слаженная. Я прилетела в Москву, когда уже прошла отбор на обучение в МГИМО по президентской квоте от Кыргызстана.

Приходилось привыкать к прямолинейности людей в Москве и понимать, что они другие. У людей нет времени на любезности, они говорят то, что на самом деле чувствуют или хотят.

Подробнее здесь.

Рустам Бурибоев, город — Москва, студент, @buriboevrustam













Я приехал в Москву из Узбекистана в 2019 году. Поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, выиграл квоту.

Первое время после переезда было сложно. Я не так хорошо говорю на русском языке, но в Москве у меня уже учился двоюродный брат. Он помогал в учебе и бытовых вопросах. Думаю, это сыграло главную роль в том, что я быстро адаптировался.

Подробнее здесь.

Далер Ачилов, город — Москва, предприниматель, @dalik_0005













Я переехал в Москву в 2006 году. Поступил в РУДН после окончания средней школы.

В первое время тосковал по родным краям, близким и друзьям. Долго привыкал к большому городу и культуре, к стереотипам, связанным с нашим народом. Эти стереотипы были преградой в поисках жилья и работы. Работа была в основном низкооплачиваемая, без карьерного роста.

Подробнее здесь.

Альбина Бектенова, город — Москва













Москва — это город для работы, для зарабатывания денег и профессиональной карьеры.

Москва расширяет границы. Я поняла, что ценные люди и ресурсы нужны везде.

Подробнее здесь.

Альбина Думбоян, город — Москва, медсестра, организатор сообщества Kazakh in Moskow , @kazakhinmoskow













Жизнь в Казахстане кардинально отличается от московской. Здесь совсем другие ментальность, ценности, мировоззрение и воспитание. Люди в Казахстане во многих вещах намного проще, чем в Москве. Этот город как отдельное государство даже от всей России. Я стала взрослее, Москва снимает розовые очки с глаз. Изменился характер, я стала жесткой и сильной духом. Все возникающие проблемы я стала решать легче, чем раньше. После жизни в Москве намного проще покорять любой другой город мира.

Подробнее здесь.

Искендер Мейманкулов, город — Москва, предприниматель, @iskender_jm













Москва — мегаполис, где есть возможности для каждого. Ритм города совершенно другой. В моем родном городе ритм жизни словно замедлился, остановился. А здесь время бежит быстро, все постоянно меняется и растет. Мне нравится этот ритм, я хочу здесь жить.

Подробнее здесь.

Дамир Жукенов, город — Москва, фотограф, @damir_zhukenov





Дархан Шильдебаев, город — Москва, директор по развитию международных проектов





Аблайхан Кайржанов, город — Москва, старший оператор, монтажер, личный оператор Тимати, @ablaykairzhanov





Келсинай Шакирова, город — Москва, предприниматель, @kelsinay.shakirova





Батырбек Нарбаев, город — Москва, архитектор





Ибрагим Бадалов, город — Москва, предприниматель, кредитный эксперт, @ibragim_badalov_sf





Дамиля Тасмагамбетова, город — Москва, предприниматель



