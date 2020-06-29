Азиатская Москва: о переезде, адаптации и успешной карьере

Ибрагим Бадалов, 31 год, город — Москва, предприниматель, кредитный эксперт, @ibragim_badalov_sf













О переезде

Многие думают, что в Москве все просто и для заработка не нужно прилагать больших усилий





О деятельности

О кыргызах в Москве

О планах

Самат Шарипов, 35 лет, город — Москва, директор по продажам бытовой техники и электроники













О переезде

Люди приезжают сюда за мечтой

О деятельности

О казахах в Москве

О планах

Аббасхан Рахматуллаев, 28 лет, город — Москва, солист театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, @ abbaskhan_opera_singer













О переезде

Жизнь в России отличается от традиций в Узбекистане





О деятельности

Об узбеках в Москве

О планах

Были сложности с трудоустройством, но потом я понял, что в Москве могу реализовать свой потенциал финансиста. Также думал, что в столице точно найдется вакансия консультанта в банке.В первый день приезда я провел обязательную программу, посетил Красную площадь и начал поиски работы. К удивлению, зарплата была как в Красноярске, а расходы на жилье в разы выше. Поэтому первые пару месяцев я сжимал расходы по максимуму. Я был даже рад сложностям, которые возникали, так как это закаляет.Я люблю Москву, считаю, что здесь сконцентрированы самые активные люди.Я езжу на такси или метро, так как время в дороге можно провести с пользой.Когда я приезжаю в регионы на открытие офиса, то удивляюсь, как местные водители злятся остановке на светофоре, а 15-минутные поездки считают далекими.В Москве дорого, порой за аренду двухкомнатной квартиры отдаешь среднемесячный доход, а своя недвижимость считается успехом. Именно поэтому я начал работать в сфере недвижимости.Через пару месяцев я стал бригадиром и мой доход чуть увеличился. В магазине я проработал почти год, после чего перешел работать в банк консультантом.Success Finance помогает клиентам приобретать недвижимость в ипотеку. Клиенты радуются, когда помогаешь осуществить их мечту и приобрести собственное жилье в Москве. Их улыбки меня сильно мотивируют.К тому же мы выросли и на региональном рынке, у нас 11 офисов в шести городах России.. Конечно, мы им помогаем.Наша цель — 150 офисов по миру до 2025 года.Потом переехал в Астану, но в итоге вернулся в Омск. Работал юристом в компании, но не видел перспектив.В остальном я не испытывал трудностей, проблем не было.Если в Омске или в Астане требовалось 30 минут, то здесь уходит от полутора до двух часов в одну сторону.Здесь много людей, и они чужие друг другу. Никто никому не поможет, если они не знакомы. У каждого свои заботы и проблемы.Люди приезжают сюда за мечтой. Преимущество города в том, что здесь никто не смотрит, кто ты и откуда. В Москве тебя оценивают по уму и способностям. Если ты человек, который может принести доход, то будешь на гребне волны и хорошо зарабатывать вместе с компанией.Но не получилось, так как было необходимо иметь либо московский опыт, либо образование столичного вуза.Начинал со стажера, обучался продажам, проработал там два месяца. Потом перешел на должность персонального консультанта в компанию «Технопарк», которая занимается продажей бытовой техники и электроники премиального класса.Я успешно прошел конкурс и стал руководителем подразделения в Подмосковье, в подчинении было 25 человек. Потом меня перевели во Владимир, подразделение было серьезнее, количество сотрудников больше. Я работал руководителем, директором по продажам, директором магазина.«Технопарк» — компания, которая продвигает инновации, премиум-сервис.Я со многими дружу, но, к сожалению, казахи здесь не так сплочены.Но чтобы заниматься объединением всех казахов, нужно много времени.Я им помогаю.Мой педагог и наставник в 2011 году отправил меня на конкурс в Москву. Мое выступление было лучшим, я выиграл гран-при и получил много положительных отзывов о выступлении. Уже тогда я задумался о том, что мне хотелось бы узнать побольше о русских оперных традициях и продолжить образование в России.Учеба в магистратуре была интересной и сложной одновременно.Приходилось много учить и запоминать, помимо основной текущей программы. Через год учебы стало намного проще общаться и понимать русский язык. Я ни разу не пожалел о своем выборе поступить в Москву, несмотря на трудности. Мне нравится русская культура, жизнь в России отличается от традиций в Узбекистане. Больше возможностей, больше свободы выбора.В каждом городе получал огромное количество впечатлений. Пока я учился в магистратуре, то участвовал и победил в десяти международных конкурсах. И финальным соревнованием в моей биографии оказался конкурс вокалистов в Саратове на Собиновском музыкальном фестивале.Сейчас я солист Саратовского академического театра оперы и балета.Я рад, что они добиваются больших высот и показывают отличные результаты. Мы поддерживаем общение, помогаем друг другу.