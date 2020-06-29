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Азиатская Москва: о переезде, адаптации и успешной карьере
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Сегодня в 18:50

Азиатская Москва: о переезде, адаптации и успешной карьере

Ибрагим Бадалов, 31 год, город — Москва, предприниматель, кредитный эксперт, @ibragim_badalov_sf


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О переезде


Я живу в Москве с 2011 года, до этого жил в небольшом поселке Зыково рядом с Красноярском.

На решение переехать повлиял ряд событий. Были сложности с трудоустройством, но потом я понял, что в Москве могу реализовать свой потенциал финансиста. Также думал, что в столице точно найдется вакансия консультанта в банке.

Многие думают, что в Москве все просто и для заработка не нужно прилагать больших усилий. В первый день приезда я провел обязательную программу, посетил Красную площадь и начал поиски работы. К удивлению, зарплата была как в Красноярске, а расходы на жилье в разы выше. Поэтому первые пару месяцев я сжимал расходы по максимуму. Я был даже рад сложностям, которые возникали, так как это закаляет.

Многие думают, что в Москве все просто и для заработка не нужно прилагать больших усилий


 Я быстро привык к городу и его ритму жизни. Я люблю Москву, считаю, что здесь сконцентрированы самые активные люди.

После переезда пришлось привыкать к тому, что на дорогу мы тратим немало времени. Я езжу на такси или метро, так как время в дороге можно провести с пользой.

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Во-вторых, пробки. Когда я приезжаю в регионы на открытие офиса, то удивляюсь, как местные водители злятся остановке на светофоре, а 15-минутные поездки считают далекими.

В-третьих, цены на жилье. В Москве дорого, порой за аренду двухкомнатной квартиры отдаешь среднемесячный доход, а своя недвижимость считается успехом. Именно поэтому я начал работать в сфере недвижимости.

О деятельности


В первый день приезда в Москву я устроился рабочим в «Ашан». Через пару месяцев я стал бригадиром и мой доход чуть увеличился. В магазине я проработал почти год, после чего перешел работать в банк консультантом.

Через четыре года в Москве, проработав в банке несколько лет, я основал консалтинговую компанию. Success Finance помогает клиентам приобретать недвижимость в ипотеку. Клиенты радуются, когда помогаешь осуществить их мечту и приобрести собственное жилье в Москве. Их улыбки меня сильно мотивируют.

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Мы предоставляем широкий спектр услуг в сфере кредитования, покупки и продажи недвижимости, банкротства физических лиц и финансирования корпоративных клиентов. К тому же мы выросли и на региональном рынке, у нас 11 офисов в шести городах России.

О кыргызах в Москве


В Москве много кыргызов, но я пока не состою ни в одном сообществе.

Многие соотечественники обращаются в нашу компанию для приобретения недвижимости или оформления кредитов. Конечно, мы им помогаем.

О планах


Одна из ключевых целей — масштабирование и выход на рынки СНГ и Европы. Наша цель — 150 офисов по миру до 2025 года.

Самат Шарипов, 35 лет, город — Москва, директор по продажам бытовой техники и электроники


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О переезде


В 2008 году я окончил Омскую академию МВД, некоторое время работал в правоохранительных органах. Потом переехал в Астану, но в итоге вернулся в Омск. Работал юристом в компании, но не видел перспектив.

Чтобы достичь своих целей и новых вершин, в августе 2013 года переехал в Москву.

Полгода скучал по родине и близким, это было главной сложностью. В остальном я не испытывал трудностей, проблем не было.

Пришлось привыкать к тому, что нужно много времени, чтобы добраться до работы. Если в Омске или в Астане требовалось 30 минут, то здесь уходит от полутора до двух часов в одну сторону.

Люди приезжают сюда за мечтой


Город большой, он заставляет думать иначе. Здесь много людей, и они чужие друг другу. Никто никому не поможет, если они не знакомы. У каждого свои заботы и проблемы.

Чтобы подготовиться к переезду, нужно быть морально готовым ко многому.

Москва — город больших надежд. Люди приезжают сюда за мечтой. Преимущество города в том, что здесь никто не смотрит, кто ты и откуда. В Москве тебя оценивают по уму и способностям. Если ты человек, который может принести доход, то будешь на гребне волны и хорошо зарабатывать вместе с компанией.

О деятельности


Я пытался найти работу, соответствующую моему высшему юридическому образованию. Но не получилось, так как было необходимо иметь либо московский опыт, либо образование столичного вуза.

Поэтому моя первая работа заключалась в продаже сотовых телефонов. Начинал со стажера, обучался продажам, проработал там два месяца. Потом перешел на должность персонального консультанта в компанию «Технопарк», которая занимается продажей бытовой техники и электроники премиального класса.

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Через полгода внутри компании появилась вакансия руководителя магазина. Я успешно прошел конкурс и стал руководителем подразделения в Подмосковье, в подчинении было 25 человек. Потом меня перевели во Владимир, подразделение было серьезнее, количество сотрудников больше. Я работал руководителем, директором по продажам, директором магазина.

Сейчас меня снова перевели в Москву, где я возглавляю московское подразделение. «Технопарк» — компания, которая продвигает инновации, премиум-сервис.

О казахах в Москве


Казахов в Москве много, но не так, как кыргызов, узбеков и таджиков. Я со многими дружу, но, к сожалению, казахи здесь не так сплочены.

Состою в казахских сообществах, мне предлагали возглавить одно из них. Но чтобы заниматься объединением всех казахов, нужно много времени.

Ко мне обращаются за советом много этнических казахов из-за моего опыта жизни в Москве. Я им помогаю.

О планах


Достигнуть высот.

Аббасхан Рахматуллаев, 28 лет, город — Москва, солист театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, @abbaskhan_opera_singer


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О переезде


После окончания колледжа в родном городе я поступил в консерваторию в Ташкенте. Мой педагог и наставник в 2011 году отправил меня на конкурс в Москву. Мое выступление было лучшим, я выиграл гран-при и получил много положительных отзывов о выступлении. Уже тогда я задумался о том, что мне хотелось бы узнать побольше о русских оперных традициях и продолжить образование в России.

После окончания учебы в ташкентской консерватории в 2016 году я поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных в магистратуру. Учеба в магистратуре была интересной и сложной одновременно.

Жизнь в России отличается от традиций в Узбекистане


Самая главная сложность — говорить на русском языке, на котором до поступления в Москву я мало говорил. Приходилось много учить и запоминать, помимо основной текущей программы. Через год учебы стало намного проще общаться и понимать русский язык. Я ни разу не пожалел о своем выборе поступить в Москву, несмотря на трудности. Мне нравится русская культура, жизнь в России отличается от традиций в Узбекистане. Больше возможностей, больше свободы выбора.

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О деятельности


За время учебы я побывал во многих городах — в Уфе, Курске, Петербурге, где стажировался в Мариинском театре. В каждом городе получал огромное количество впечатлений. Пока я учился в магистратуре, то участвовал и победил в десяти международных конкурсах. И финальным соревнованием в моей биографии оказался конкурс вокалистов в Саратове на Собиновском музыкальном фестивале.

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Я оперный певец, и уже многого добился благодаря труду. Сейчас я солист Саратовского академического театра оперы и балета.

Об узбеках в Москве


Узбеки в настоящее время учатся и работают по всему бывшему СНГ и миру. Я рад, что они добиваются больших высот и показывают отличные результаты. Мы поддерживаем общение, помогаем друг другу.

О планах


Стать мировым оперным певцом и петь во всех известных театрах мира.

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#нашивмире #казахи #москва #узбеки #кыргызы
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