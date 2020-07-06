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Азиатская Москва: как переехать в Россию и учиться в лучших вузах столицы
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Сегодня в 12:50

Азиатская Москва: как переехать в Россию и учиться в лучших вузах столицы

Жахонгир Хайитов, 24 года, город — Москва, студент РУДН, основатель и руководитель узбекской молодежной студенческой организации «Калкон», @jahongir_xayitov


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О переезде


Я приехал в Москву в 2016 году для учебы. У меня всегда была мечта учиться за границей. Я учился в русской школе, европейском лицее, все мое окружение было русскоязычное. Поэтому переехал в Москву и поступил в топовый российский вуз.

Были сложности из-за новых людей, системы. Примерно полгода ушло на адаптацию, за это время я нашел земляков, друзей.

Также пришлось привыкать к жизни вдалеке от родных.

Перед переездом я бы посоветовал хорошо ознакомиться с системой Москвы. Или найти знакомых, чтобы, если что-то пойдет не так, у человека была страховка.

Об университете


Я выбрал РУДН, потому что здесь учится большинство моих друзей из Ферганы и Ташкента. В РУДН больше 1000 студентов из Узбекистана. Перед поступлением я уже владел всей нужной информацией.

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Я учусь на четвертом курсе в институте иностранных языков по направлению «психолог и педагогическое образование». Для меня не было сложным поступить, так как я учил русский язык. Но в период учебы сталкивался с трудностями, так как нужно было адаптироваться к университету, местной системе.

Об узбеках в Москве


В Москве много узбеков, из граждан Средней Азии их больше всего.

У меня есть проект — студенческое бюро, которое работает с абитуриентами, студентами из Узбекистана. Полностью предоставляем информацию обо всех топовых вузах России, необходимых документах, какие могут возникнуть сложности, к чему они должны готовиться. Направляем людей, даем советы, чтобы они не сталкивались с проблемами. Наша организация работает при поддержке посольства Республики Узбекистан.

В Москве много узбеков, из граждан Средней Азии их больше всего


Я состою в Узбекском содружестве Москвы. Они проводят много традиционных праздников, и мы с командой всегда им помогаем.

Также я состою в Московском доме национальностей. Там мы занимается волонтерством.

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С соотечественниками общаюсь каждый день. Ежедневно ко мне обращаются примерно по 60 людей, звонят, пишут в мессенджер. У всех разные вопросы, сложности, мы делимся всей информацией.

О планах


Я оканчиваю четвертый курс, планирую поступить в магистратуру. Хочу быть хорошим специалистом в своей сфере, чтобы в будущем быть полезным Родине.

Аделина Мурадылова, 21 год, город — Москва, студентка МГИМО, @adelinaa.m_


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О переезде


Я живу в Москве уже четвертый год. При переезде сложностей практически не было. Университетская система по предоставлению жилья на весь период обучения слаженная. Я прилетела в Москву, когда уже прошла отбор на обучение в МГИМО по президентской квоте от Кыргызстана. Оформила все нужные документы в университете, и мне сразу же сказали и показали, где я могу заселиться. Тогда появился выбор: жить в общежитии или нет. Я решила снимать с девочками одну из мидовских квартир вблизи университета, а позже переселилась в общежитие на территории университета. Жить на территории МГИМО удобно.

Сложность после переезда заключалась в двух вещах. Во-первых, я сразу поняла, что учиться намного сложнее, чем я представляла. Появились такие предметы, как история России, экономика, конституционное право РФ и многое другое. Если у моих одногруппников был хоть какой-то бэкграунд, то у меня его совсем не было.

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Во-вторых, холодные зимы. Если летите в Москву на год и больше, то берите с собой теплые вещи. В Москве я научилась по-настоящему тепло одеваться.

Приходилось привыкать к прямолинейности людей в Москве и понимать, что они другие. У людей нет времени на любезности, они говорят то, что на самом деле чувствуют или хотят. Если кыргыза, казаха или другого жителя из Средней Азии попросить помочь, мы, в большинстве своем, сразу помогаем. А в Москве в просьбе о помощи или об одолжении могут просто отказать или пройти мимо. К этому и пришлось привыкать и учиться ставить свои интересы выше чужих.

Об университете


В старших классах я часто слышала истории знакомых, которые поступили в МГИМО и успешно окончили российский вуз. Тогда я заинтересовалась сферой международных отношений. А когда дело касается изучения международных отношений, то выбор сразу падает на МГИМО из-за диплома, который ценится на постсоветском пространстве.

У нас существует своя мини-ассоциация студентов из Кыргызстана


Возможно, это стало делом принципа — поступить в МГИМО. Или мне хотелось испытать свои силы и доказать, что поступить в этот вуз на бюджет сегодня может каждый при достаточном количестве приложенных усилий и при хорошем школьном образовании.

О кыргызах в Москве


В России, в частности в Москве, много кыргызов и кыргызстанцев. Они приезжают в целях получения образования или в поисках работы.

В гимне вуза говорится о том, что МГИМО — бастион студенческой дружбы. И также говорится, что если дружить — так до конца. Эти строчки идеально описывают студенческую жизнь МГИМО. Здесь большое количество мероприятий, встреч, которые объединяют студентов. Помимо этого в МГИМО существуют совет землячеств и землячества практически всех национальностей, представленных в МГИМО. Кыргызстан не исключение. У нас существует своя мини-ассоциация студентов из Кыргызстана, в которой я также состою.

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Я тесно общаюсь с ребятами из Кыргызстана. Большая часть из них также учится в МГИМО. За весь период обучения мы много времени проводили вместе: посещали мероприятия, участвовали в конкурсах, ходили в кинотеатры, на выставки, зимой катались на коньках, посещали квесты. Мы всегда друг другу помогаем.

О планах


В планах поступить в магистратуру. Хочу связать жизнь с международной деятельностью, в частности меня интересует сфера устойчивого развития. Хочу принести пользу Кыргызстану.

Мари Айрапетян, 18 лет, город — Москва, студентка Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, @mari_airapetyan

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О переезде


Я живу в Москве год, переехала из Нур-Султана. Решила учиться в Москве из-за высокого уровня образования. И так как моя профессия творческая, здесь это более развито.

Были небольшие сложности с передвижением на транспорте, так как в Нур-Султане нет метро. Но быстро привыкла.

Период адаптации проходил легко. Я сдавала экзамены в Москве прошлым летом и была в городе месяц. Это была стрессовая ситуация. Но когда началась учеба, я уже знала станции, основные улицы. Думаю, молодым всегда легко адаптироваться.

Главное перед переездом — морально подготовиться. Ты будешь жить один, придется принимать решения самостоятельно, нужно уметь постоять за себя, иметь свою точку зрения.

Об университете


Я выбрала Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, так как мне его советовали. Его окончили известные дизайнеры. И я нисколько не жалею, что поступила сюда, потому что это действительно сильный вуз.

При поступлении говорят, что любят студентов из Казахстана


Учусь по специальности «дизайнер костюма и аксессуаров». Когда у человека есть цель, он всегда ее добьется. Я готовилась за два года до поступления, так как нужно было сдавать рисунок и композицию, нужно было иметь твердую уверенную руку. Старалась, готовилась и поступила.

О казахах в Москве


В Москве много казахов. Приятно, когда при поступлении говорят, что любят студентов из Казахстана.

К сожалению, я не состою в сообществах, так как в моем вузе мало студентов из Казахстана. Знаю, что в некоторых других вузах есть такие сообщества. Со второго курса хочу больше узнать об этом.

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Многие мои одноклассники тоже поступили в Россию, в частности в Москву. Но мы общались не часто, так как Москва — большой мегаполис, нужно заранее договариваться. А я полностью погрузилась в учебу.

Мы морально помогали друг другу. Если были какие-то трудности, общались, помогали через переписки.

О планах


Хорошо окончить вуз, поступить в магистратуру на это же направление. Найти работу, создавать какие-нибудь совместные проекты с Казахстаном.

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#казахи #москва #узбеки #кыргызы #азиаты
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