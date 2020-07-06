Азиатская Москва: как переехать в Россию и учиться в лучших вузах столицы

Жахонгир Хайитов, 24 года, город — Москва, студент РУДН, основатель и руководитель узбекской молодежной студенческой организации «Калкон», @ jahongir_xayitov









О переезде

Об университете



Я выбрал РУДН, потому что здесь учится большинство моих друзей из Ферганы и Ташкента. В РУДН больше 1000 студентов из Узбекистана. Перед поступлением я уже владел всей нужной информацией.





В РУДН больше 1000 студентов из Узбекистана. Перед поступлением я уже владел всей нужной информацией.

Об узбеках в Москве

В Москве много узбеков, из граждан Средней Азии их больше всего







О планах

Аделина Мурадылова, 21 год, город — Москва, студентка МГИМО, @ adelinaa.m_

О переезде

Об университете

У нас существует своя мини-ассоциация студентов из Кыргызстана

О кыргызах в Москве

О планах





Мари Айрапетян, 18 лет, город — Москва, студентка Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, @ mari_airapetyan













О переезде

Об университете

При поступлении говорят, что любят студентов из Казахстана







О казахах в Москве

О планах

. Я учился в русской школе, европейском лицее, все мое окружение было русскоязычное. Поэтому переехал в Москву и поступил в топовый российский вуз.Примерно полгода ушло на адаптацию, за это время я нашел земляков, друзей.Или найти знакомых, чтобы, если что-то пойдет не так, у человека была страховка.Для меня не было сложным поступить, так как я учил русский язык. Но в период учебы сталкивался с трудностями, так как нужно было адаптироваться к университету, местной системе.Полностью предоставляем информацию обо всех топовых вузах России, необходимых документах, какие могут возникнуть сложности, к чему они должны готовиться. Направляем людей, даем советы, чтобы они не сталкивались с проблемами. Наша организация работает при поддержке посольства Республики Узбекистан.Они проводят много традиционных праздников, и мы с командой всегда им помогаем.Там мы занимается волонтерством.. Ежедневно ко мне обращаются примерно по 60 людей, звонят, пишут в мессенджер. У всех разные вопросы, сложности, мы делимся всей информацией.Хочу быть хорошим специалистом в своей сфере, чтобы в будущем быть полезным Родине.При переезде сложностей практически не было. Университетская система по предоставлению жилья на весь период обучения слаженная. Я прилетела в Москву, когда уже прошла отбор на обучение в МГИМО по президентской квоте от Кыргызстана. Оформила все нужные документы в университете, и мне сразу же сказали и показали, где я могу заселиться. Тогда появился выбор: жить в общежитии или нет. Я решила снимать с девочками одну из мидовских квартир вблизи университета, а позже переселилась в общежитие на территории университета. Жить на территории МГИМО удобно.Во-первых, я сразу поняла, что учиться намного сложнее, чем я представляла. Появились такие предметы, как история России, экономика, конституционное право РФ и многое другое. Если у моих одногруппников был хоть какой-то бэкграунд, то у меня его совсем не было.Если летите в Москву на год и больше, то берите с собой теплые вещи. В Москве я научилась по-настоящему тепло одеваться.У людей нет времени на любезности, они говорят то, что на самом деле чувствуют или хотят. Если кыргыза, казаха или другого жителя из Средней Азии попросить помочь, мы, в большинстве своем, сразу помогаем. А в Москве в просьбе о помощи или об одолжении могут просто отказать или пройти мимо. К этому и пришлось привыкать и учиться ставить свои интересы выше чужих.Тогда я заинтересовалась сферой международных отношений. А когда дело касается изучения международных отношений, то выбор сразу падает на МГИМО из-за диплома, который ценится на постсоветском пространстве.Или мне хотелось испытать свои силы и доказать, что поступить в этот вуз на бюджет сегодня может каждый при достаточном количестве приложенных усилий и при хорошем школьном образовании.Они приезжают в целях получения образования или в поисках работы.И также говорится, что если дружить — так до конца. Эти строчки идеально описывают студенческую жизнь МГИМО. Здесь большое количество мероприятий, встреч, которые объединяют студентов. Помимо этого в МГИМО существуют совет землячеств и землячества практически всех национальностей, представленных в МГИМО. Кыргызстан не исключение. У нас существует своя мини-ассоциация студентов из Кыргызстана, в которой я также состою.Большая часть из них также учится в МГИМО. За весь период обучения мы много времени проводили вместе: посещали мероприятия, участвовали в конкурсах, ходили в кинотеатры, на выставки, зимой катались на коньках, посещали квесты. Мы всегда друг другу помогаем.Хочу связать жизнь с международной деятельностью, в частности меня интересует сфера устойчивого развития. Хочу принести пользу Кыргызстану.Решила учиться в Москве из-за высокого уровня образования. И так как моя профессия творческая, здесь это более развито.Но быстро привыкла.Я сдавала экзамены в Москве прошлым летом и была в городе месяц. Это была стрессовая ситуация. Но когда началась учеба, я уже знала станции, основные улицы. Думаю, молодым всегда легко адаптироваться.Ты будешь жить один, придется принимать решения самостоятельно, нужно уметь постоять за себя, иметь свою точку зрения.Его окончили известные дизайнеры. И я нисколько не жалею, что поступила сюда, потому что это действительно сильный вуз.Когда у человека есть цель, он всегда ее добьется. Я готовилась за два года до поступления, так как нужно было сдавать рисунок и композицию, нужно было иметь твердую уверенную руку. Старалась, готовилась и поступила.Приятно, когда при поступлении говорят, что любят студентов из Казахстана.Знаю, что в некоторых других вузах есть такие сообщества. Со второго курса хочу больше узнать об этом.Но мы общались не часто, так как Москва — большой мегаполис, нужно заранее договариваться. А я полностью погрузилась в учебу.Если были какие-то трудности, общались, помогали через переписки.Найти работу, создавать какие-нибудь совместные проекты с Казахстаном.