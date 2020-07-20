3 истории москвичей из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана: как переехать и построить карьеру

Диас Алимбай, 27 лет, город — Москва, консалтинг для финансового сектора, консультант, @diasalimbay
О переезде
Я окончил Назарбаев Университет в Казахстане и поступил на программу магистратуры в Высшую школу экономики в Москве. Живу здесь уже четвертый год.
Особых сложностей при переезде не было. Город уже был мне знаком, так как я жил здесь в детстве вместе с родителями. Но Москва — это мегаполис, где живет огромное количество людей. Ритм города заставляет тебя постоянно быть в движении. Нужно было к этому привыкнуть.
Нур-Султан — компактный город, где удобно решать все дела. В Москве на решение вопросов, встречи уходит гораздо больше времени. Но мне повезло, что я быстро нашел общий язык с однокурсниками, нашел в городе знакомых. Они помогли быстрее освоиться.
О казахах в Москве
Я встречаю много казахов в Москве, хотя не состою в официальных сообществах. Например, здесь живет много выпускников Назарбаев Университета, мы периодически встречаемся. Также у меня есть близкие друзья, с которыми мы внезапно встретились в Москве.
О деятельности
Моя первая работа была в одной из компаний большой четверки — KPMG. Я проработал там два года. Занимался консультированием компаний финансового сектора с точки зрения IT. Также занимался IT-аудитом и проверкой информационных систем в рамках финансового аудита.
Отбор был стандартный — тесты, решение кейса, интервью с менеджером, интервью с партнером. Я готовился к этому заранее, прорешивал кейсы, составлял рассказ о себе. В этом преимущества работы в международной компании — процесс трудоустройства прозрачен, одинаков во всем мире.
После KPMG мне пришло приглашение на работу от другой компании большой четверки — Ernst & Young. Меня привлекли хорошие условия и команда. Поэтому я перешел в эту компанию.
Сейчас я занимаюсь риск-менеджментом и небольшим направлением по управлению данными. Также мы реализовываем проекты по управлению рисками компаний финансового сектора.
Чтобы построить хорошую карьеру, нужно понимать свои цели, знать сильные и слабые стороны, помнить о своих ценностях
Чтобы попасть в компанию, нужно было также пройти ряд собеседований. Мне помогли знания в сфере IT, которые я могу применять в сфере финансового аудита.
Чтобы построить хорошую карьеру, нужно понимать свои цели, знать собственные сильные и слабые стороны, помнить о своих ценностях. Использовать все это в свою пользу и работать над собой.
О планах
В планах развиваться в области, которой я сейчас занимаюсь. В будущем хотелось бы привезти накопленный опыт на Родину.
Диана Рахимова, 29 лет, город — Москва, корпоративные финансы, M&A, старший консультант, @iamdianarakhimova
О переезде
Я родилась в городе Душанбе, Таджикистан. Высшее образование получала в Казахстане, в КИМЭП. Затем устроилась в компанию KPMG, где поняла, что меня не привлекает аудит, поэтому перешла в мир корпоративных финансов. Проработала в этой сфере три года. За это время моя семья переехала из Таджикистана в Россию, поэтому я попросила перевести меня в московский офис KPMG.
В Москве я живу с марта 2018 года. Мне хотелось быть поближе к семье, а также участвовать в более масштабных проектах. Было интересно попробовать свои силы в новом городе.
Особых сложностей при переезде не было. Но, так как у меня двойное гражданство, и российское в том числе, а я давно не жила в России, у меня была повышенная налоговая ставка. Поэтому заработная плата была намного меньше, чем ожидалась. Также пришлось привыкнуть к огромным расстояниям в Москве.
Период адаптации проходил в работе. Так как я уже работала в KPMG, заочно знала многих людей из московского офиса. Поэтому, когда я приехала, они с радостью помогли мне быстро влиться в коллектив.
Лучше переезжать сразу на конкретное место работы
Лучше переезжать сразу на конкретное место работы, если есть такая возможность. В этом случае многие проблемы автоматически исключаются. Я знала, где буду работать и где буду жить. Лучше все заранее подготовить, четко спланировать, накопить первоначальный капитал, быть морально готовым.
О таджиках в Москве
У меня есть знакомые и друзья из Таджикистана в Москве. Но я не вступаю в сообщества соотечественников, так как у меня нет на это времени — я работаю с утра до ночи.
Но думаю, что люди в национальных сообществах хорошо друг другу помогают, встречаются, организовывают классные праздники. Народ в Таджикистане добродушный, веселый и отзывчивый.
О деятельности
Сейчас я работаю в KPMG в направлении M&A — сопровождение сделок. Мне нравится эта деятельность, бешеный ритм, интересные проекты. Думаю, уровень моего профессионализма вырос в Москве, потому что масштабы проектов в этом городе впечатляют.
KPMG в СНГ имеет хорошую репутацию. Я люблю свою компанию, здесь огромные перспективы для развития — у нас прозрачная иерархия. Если хорошо выполняешь работу, то в следующем году тебя повысят. Если хочешь перепрыгнуть какую-то ступень, нужно обсудить это с менеджером и добиться нужных результатов.
О планах
Сейчас я старший консультант третьего года, следующая ступень — менеджер. В планах в ближайшее время стать менеджером и руководить проектами. Хотела бы поработать в филиалах компании за рубежом, например, в Лондоне.
Нурдоолот Самарбеков, 24 года, город — Москва, инженер производственно-технического отдела
О переезде
Я родился в Бишкеке, но сразу после окончания вуза переехал в Москву. Живу здесь с 2017 года. Решил переехать, чтобы обрести новый жизненный опыт и найти престижную и хорошо оплачиваемую работу.
При переезде возникали сложности в связи с незнакомой обстановкой, местностью. Не имея опыта работы, пришлось поработать в разных сферах для создания финансовой опоры, чтобы потом двигаться дальше. Но с помощью знакомых и друзей и благодаря постоянной занятости период адаптации прошел быстро и незаметно.
Я приехал из страны с другими климатическими условиями, поэтому пришлось привыкать к местной погоде. Также я научился самостоятельно и быстро принимать решения, находясь вдали от родных. Нужно постоянно быть в напряжении, не расслабляться, чтобы не потерять себя в большом мегаполисе.
Перед переездом стоит накопить необходимый капитал, чтобы обеспечивать себя во время поиска подходящей работы и жилья.
О кыргызах в Москве
Соотечественников в Москве довольно много. Я не состою в сообществах, так как большую часть времени провожу на работе. Но у меня много друзей среди кыргызстанцев, мы часто встречаемся, общаемся, постоянно находимся на связи и помогаем друг другу.
О деятельности
Первые три месяца у меня не было постоянного места работы. За это время я сменил несколько позиций: от комплектовщика магазина до кредитного специалиста в микрокредитной компании.
В данный момент я работаю в международной строительной турецкой компании инженером технического отдела, куда меня пригласил брат. Он научил меня всему в данном виде деятельности, так как я не имел опыта и начинал его помощником. В этой компании я приобрел много знаний, а также выучил турецкий язык.
Я работаю в международной строительной турецкой компании инженером технического отдела
Без поддержки и без опыта работы устроиться в крупную компанию довольно сложно. Но если у вас есть знания, можно постепенно вырасти и вывести свое будущее на более высокий уровень.
О планах
Планов много. Один из них — открыть свой бизнес.