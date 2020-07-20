3 истории москвичей из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана: как переехать и построить карьеру

Диас Алимбай, 27 лет, город — Москва, консалтинг для финансового сектора, консультант, @diasalimbay

















О переезде

О казахах в Москве





О деятельности

Чтобы построить хорошую карьеру, нужно понимать свои цели, знать сильные и слабые стороны, помнить о своих ценностях





О планах

Диана Рахимова, 29 лет, город — Москва, корпоративные финансы, M&A, старший консультант, @iamdianarakhimova













О переезде

Лучше переезжать сразу на конкретное место работы

О таджиках в Москве





О деятельности

О планах

Нурдоолот Самарбеков, 24 года, город — Москва, инженер производственно-технического отдела













О переезде

О кыргызах в Москве

О деятельности

Я работаю в международной строительной турецкой компании инженером технического отдела

О планах

Живу здесь уже четвертый год.Город уже был мне знаком, так как я жил здесь в детстве вместе с родителями. Но Москва — это мегаполис, где живет огромное количество людей. Ритм города заставляет тебя постоянно быть в движении. Нужно было к этому привыкнуть.В Москве на решение вопросов, встречи уходит гораздо больше времени. Но мне повезло, что я быстро нашел общий язык с однокурсниками, нашел в городе знакомых. Они помогли быстрее освоиться.Например, здесь живет много выпускников Назарбаев Университета, мы периодически встречаемся. Также у меня есть близкие друзья, с которыми мы внезапно встретились в Москве.Я проработал там два года. Занимался консультированием компаний финансового сектора с точки зрения IT. Также занимался IT-аудитом и проверкой информационных систем в рамках финансового аудита.Я готовился к этому заранее, прорешивал кейсы, составлял рассказ о себе. В этом преимущества работы в международной компании — процесс трудоустройства прозрачен, одинаков во всем мире.Меня привлекли хорошие условия и команда. Поэтому я перешел в эту компанию.Также мы реализовываем проекты по управлению рисками компаний финансового сектора.Мне помогли знания в сфере IT, которые я могу применять в сфере финансового аудита.Использовать все это в свою пользу и работать над собой.В будущем хотелось бы привезти накопленный опыт на Родину.Высшее образование получала в Казахстане, в КИМЭП. Затем устроилась в компанию KPMG, где поняла, что меня не привлекает аудит, поэтому перешла в мир корпоративных финансов. Проработала в этой сфере три года. За это время моя семья переехала из Таджикистана в Россию, поэтому я попросила перевести меня в московский офис KPMG.Мне хотелось быть поближе к семье, а также участвовать в более масштабных проектах. Было интересно попробовать свои силы в новом городе.Но, так как у меня двойное гражданство, и российское в том числе, а я давно не жила в России, у меня была повышенная налоговая ставка. Поэтому заработная плата была намного меньше, чем ожидалась. Также пришлось привыкнуть к огромным расстояниям в Москве.Так как я уже работала в KPMG, заочно знала многих людей из московского офиса. Поэтому, когда я приехала, они с радостью помогли мне быстро влиться в коллектив.В этом случае многие проблемы автоматически исключаются. Я знала, где буду работать и где буду жить. Лучше все заранее подготовить, четко спланировать, накопить первоначальный капитал, быть морально готовым.Но я не вступаю в сообщества соотечественников, так как у меня нет на это времени — я работаю с утра до ночи.Народ в Таджикистане добродушный, веселый и отзывчивый.Мне нравится эта деятельность, бешеный ритм, интересные проекты. Думаю, уровень моего профессионализма вырос в Москве, потому что масштабы проектов в этом городе впечатляют.Я люблю свою компанию, здесь огромные перспективы для развития — у нас прозрачная иерархия. Если хорошо выполняешь работу, то в следующем году тебя повысят. Если хочешь перепрыгнуть какую-то ступень, нужно обсудить это с менеджером и добиться нужных результатов.В планах в ближайшее время стать менеджером и руководить проектами. Хотела бы поработать в филиалах компании за рубежом, например, в Лондоне.Живу здесь с 2017 года. Решил переехать, чтобы обрести новый жизненный опыт и найти престижную и хорошо оплачиваемую работу.Не имея опыта работы, пришлось поработать в разных сферах для создания финансовой опоры, чтобы потом двигаться дальше. Но с помощью знакомых и друзей и благодаря постоянной занятости период адаптации прошел быстро и незаметно.Также я научился самостоятельно и быстро принимать решения, находясь вдали от родных. Нужно постоянно быть в напряжении, не расслабляться, чтобы не потерять себя в большом мегаполисе.Я не состою в сообществах, так как большую часть времени провожу на работе. Но у меня много друзей среди кыргызстанцев, мы часто встречаемся, общаемся, постоянно находимся на связи и помогаем друг другу.За это время я сменил несколько позиций: от комплектовщика магазина до кредитного специалиста в микрокредитной компании.Он научил меня всему в данном виде деятельности, так как я не имел опыта и начинал его помощником. В этой компании я приобрел много знаний, а также выучил турецкий язык.Но если у вас есть знания, можно постепенно вырасти и вывести свое будущее на более высокий уровень.Один из них — открыть свой бизнес.​