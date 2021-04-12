8 успешных руководителей из ЦА, которые ведут свои блоги

Камран Гуламов, город — Ташкент, CEO AKFA Group
@kamran_akfa — 244 000 подписчиков
«Я думаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы в семье быть хорошим отцом и мужем, на работе — хорошим сотрудником или лидером, в обществе — инициатором, то есть тем, кто меняет и улучшает общество, в духовном плане — верующим. О себе я бы сказал, что я хороший семьянин и лидер».
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Олжас Худайбергенов, город — Нур-Султан, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan
«Сейчас я больше бизнесмен. Часть людей знает меня как основателя и руководителя консалтинговой компании. В силу того, что я соприкасаюсь с госслужбой, другая часть думает, что я государственный служащий. Журналисты обращаются ко мне по поводу различных комментариев, относятся ко мне как к эксперту, экономисту. А студенты знают меня как руководителя фонда Taiburyl. Это все разные грани моей личности».
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Абдурашид Иминов, город — Ташкент, основатель GŌSHT и Black Star Burger Tashkent
@abdurashid_iminov
— 136 000 подписчиков
«Мое детище — GŌSHT и Black Star Burger Tashkent. Также я уделяю время социальным проектам, а в одном из них являюсь председателем. Речь идет о благотворительном фонде MEROS, миссией которого является озеленение»
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Эльмира Есмаханова, город — Алматы, директор ТОО A Cosmetics
@elle_asian_nature
— 147 000 подписчиков
«Прежде всего, я человек, который постоянно к чему-то стремится, старается сделать наших женщин краше. Я предприниматель, мама троих детей, супруга, дочь и сестра».
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Бобир Акилханов, город — Орландо, предприниматель
@bobirakilkhanov.uz
— 179 000 подписчиков
Я серийный предприниматель, умею создавать технологичные бизнесы и продавать их. Родился и до 17 лет жил в Ташкенте. Десять лет провел в Австралии, получил там образование в сфере IT и начал свою карьеру. Шесть лет жил в России, а четыре года назад переехал в Америку по визе «Человек с экстраординарными способностями в области бизнеса». Сейчас занимаюсь IT-бизнесом и путешествую.
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Руслан Кыдырмышев, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель
@kydyrmyshev_ruslan
— 814 000 подписчиков
«Я предприниматель и общественный деятель Кыргызской Республики. Возглавляю благотворительный фонд «Бакубат Келечек», также являюсь президентом Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» — WEF GLOBAL».
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Тимур Файзиев, родной город — Бишкек, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч
@timurfayziev — 1,7 млн подписчиков
Я живу по принципу: успех от слова «успевать». Для меня важны ключевые сферы, из которых состоит моя жизнь. Это вера, обучение себя и других, здоровье, семья, бизнес и карьера, путешествия, спорт, нетворкинг, благотворительность.
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Адылбек Асанов, город — Бишкек, предприниматель
@adylbekasanov — 126 000 подписчиков
«Я предприниматель, меценат. Люблю помогать людям, занимался благотворительностью и раньше, но не афишировал это.
С недавних пор по совету друга начал вести блог в Instagram. Медийность помогла мне в период пандемии. Я инициировал благотворительную акцию, и другие бизнесмены тоже стали помогать соотечественникам. Вместе мы оказали людям существенную помощь».
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