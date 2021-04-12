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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 успешных руководителей из ЦА, которые ведут свои блоги
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Вчера в 13:50

8 успешных руководителей из ЦА, которые ведут свои блоги

Камран Гуламов, город — Ташкент, CEO AKFA Group

@kamran_akfa — 244 000 подписчиков

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«Я думаю, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы в семье быть хорошим отцом и мужем, на работе — хорошим сотрудником или лидером, в обществе — инициатором, то есть тем, кто меняет и улучшает общество, в духовном плане — верующим. О себе я бы сказал, что я хороший семьянин и лидер».

Подробнее здесь.

Олжас Худайбергенов, город — Нур-Султан, старший партнер консалтинговой компании TSC Global Kazakhstan

facebook — 16 259 подписчиков

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«Сейчас я больше бизнесмен. Часть людей знает меня как основателя и руководителя консалтинговой компании. В силу того, что я соприкасаюсь с госслужбой, другая часть думает, что я государственный служащий. Журналисты обращаются ко мне по поводу различных комментариев, относятся ко мне как к эксперту, экономисту. А студенты знают меня как руководителя фонда Taiburyl. Это все разные грани моей личности».

Подробнее здесь.

Абдурашид Иминов, город — Ташкент, основатель GŌSHT и Black Star Burger Tashkent

@abdurashid_iminov — 136 000 подписчиков

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«Мое детище — GŌSHT и Black Star Burger Tashkent. Также я уделяю время социальным проектам, а в одном из них являюсь председателем. Речь идет о благотворительном фонде MEROS, миссией которого является озеленение»

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Эльмира Есмаханова, город — Алматы, директор ТОО A Cosmetics

@elle_asian_nature — 147 000 подписчиков

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«Прежде всего, я человек, который постоянно к чему-то стремится, старается сделать наших женщин краше. Я предприниматель, мама троих детей, супруга, дочь и сестра».

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Бобир Акилханов, город — Орландо, предприниматель

@bobirakilkhanov.uz — 179 000 подписчиков

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Я серийный предприниматель, умею создавать технологичные бизнесы и продавать их. Родился и до 17 лет жил в Ташкенте. Десять лет провел в Австралии, получил там образование в сфере IT и начал свою карьеру. Шесть лет жил в России, а четыре года назад переехал в Америку по визе «Человек с экстраординарными способностями в области бизнеса». Сейчас занимаюсь IT-бизнесом и путешествую.

Подробнее здесь.

Руслан Кыдырмышев, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель

@kydyrmyshev_ruslan — 814 000 подписчиков

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«Я предприниматель и общественный деятель Кыргызской Республики. Возглавляю благотворительный фонд «Бакубат Келечек», также являюсь президентом Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» — WEF GLOBAL».

Подробнее здесь.

Тимур Файзиев, родной город — Бишкек, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч

@timurfayziev — 1,7 млн подписчиков

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Я живу по принципу: успех от слова «успевать». Для меня важны ключевые сферы, из которых состоит моя жизнь. Это вера, обучение себя и других, здоровье, семья, бизнес и карьера, путешествия, спорт, нетворкинг, благотворительность.

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Адылбек Асанов, город — Бишкек, предприниматель

@adylbekasanov — 126 000 подписчиков

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«Я предприниматель, меценат. Люблю помогать людям, занимался благотворительностью и раньше, но не афишировал это.

С недавних пор по совету друга начал вести блог в Instagram. Медийность помогла мне в период пандемии. Я инициировал благотворительную акцию, и другие бизнесмены тоже стали помогать соотечественникам. Вместе мы оказали людям существенную помощь».

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