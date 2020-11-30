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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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8 предпринимателей, которые создают современный Узбекистан
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Вчера в 21:00

8 предпринимателей, которые создают современный Узбекистан

Фарход Махмудов — основатель системы электронных денег Oson

Проанализировав рынок, я понял, что в Узбекистане нет инструмента, который помогает людям в финансовых вопросах. Так, в 2016 году мы начали разработку платформы Oson — единственной платежной системы электронных денег, электронного кошелька. Oson с узбекского языка переводится как «легко». Целью было, чтобы внутри этой системы все было легко.

Ахмад Мелибаев — совладелец и CEO группы компаний Havoqand people

Все началось с любви. Я по-настоящему всегда любил кормить гостей. Чуть подрос и начал любить предпринимательство. Ездил школьником на стареньком «Икарусе» в столицу, бабушка зашивала мне под рубашкой специальный тайный карман с деньгами, и я с огромной для ребенка суммой за пазухой ехал в большой город и закупался товарами для рынка в Коканде. Было страшно, но так захватывающе, что какое-то время, даже когда вырос, занимался торговлей.

Мирхан Сагитов — куратор Samarkand Half Marathon, основатель Tashkent Runners

Мы ставим своей целью развитие беговой культуры. Чтобы люди понимали, зачем это нужно, правильно относились к своему здоровью и правильно подходили к тренировкам. Мы проводим открытые тренировки, приглашаем людей принимать в них участие, создаем группы, где можно обмениваться мнениями, впечатлениями.

Гульчехра-бегим Махмудова — основательница сети магазинов Parfum Gallery, автор книг

Дело моей жизни — это сказки. Я написала книгу «Сказание о духе времен». Это путешествие детей по истории и культуре стран Великого Шелкового пути. Плюс, у меня есть план — создать сеть развлекательных парков Silk Road Land. Тематические парки с монументами, историческими зданиями, фигурами героев нашей великой истории и культуры будут находиться в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Иране, Китае, Индии, Азербайджане — по всей траектории Великого Шелкового пути. Думаю, Silk Road Land будет главным делом моей жизни.

Лазиз Гулямов — основатель Pie Republic и гастробара «Пастернак»

Моя кондитерская деятельность началась в Южной Корее, потому что меня вдохновило искусство местных мастеров. А в 2009 году я выиграл Гран-при общекорейского конкурса в категории Wedding Cake Decoration.

Хикмат Абдурахманов — предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners

Моя мотивация простая — считаю, каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу. Для людей, кто занимается предпринимательством, коммерческая часть — это подтверждение того, что ты все делаешь правильно. Поэтому доход и польза, которую приносишь окружению — это результат твоей работы.

Белла Сабирова — основатель галереи современного искусства ZERO LINE

Мое главное дело жизни — делать идеальным пространство вокруг меня, чтобы мне и людям со мной было комфортно. Я хочу, чтобы мир, который я создаю вокруг себя, процветал и развивался.

Аниса Хасанова — предприниматель

Дело моей жизни — менять мир вокруг себя. Какой бы бизнес я ни выбрала, это всегда проекты, направленные на созидание и изменение мышления людей. Когда то, что ты делаешь, приносит пользу, ты видишь, что люди меняются, добиваются успехов, реализовываются — это доставляет счастье. Для меня это самое важное.

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