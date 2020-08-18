Oson.uz. О единственной платежной системе в Узбекистане, которой уже пользуется 500 000 человек

Как все начиналось

Oson с узбекского языка переводится как «легко»

О сложностях

Я создаю эту компанию не для того, чтобы продавать ее

Для развития компании я принял не одно сложное решение:

Об уникальности

Мы первая и единственная платежная система в Узбекистане

О планах

Плюс к этому я интересуюсь IT-сферой.Так в 2016 году мы начали разработку платформы Oson — электронной платежной системы, электронного кошелька. Oson с узбекского языка переводится как «легко». Целью было, чтобы внутри этой системы все было легко.В июне 2020 года мы анонсировали, что запустили электронный кошелек.Например, еще не были готовы законодательные акты для запуска таких платформ и в целом на законодательном уровне нельзя было запускать проекты, связанные с электронными деньгами. Поэтому вплоть до 2020 года все удивлялись зачем мы это делаем, но мы верили в наш продукт и хотели создать что-то уникальное. И государство пошло нам навстречу, и мы даже участвовали в создании этих законопроектов. Мы шли вперед, потому что у нас было всего два пути — либо создадим что-то хорошее, либо обанкротимся.Многие, кто уходил, не верили, что у нас что-то получится. Но сейчас Oson создают 30 разработчиков, с которыми мы вместе с 2018 года.— в 2018 году решил полностью изменить структуру системы Oson, потому что нашел уязвимое место, которое могло привести к негативным результатам— заключил контракт с одной крупной компанией в убыток себе. Но в итоге этот контракт принес мне большую прибыль— выкупил долю у инвесторов, потому что наши мнения разошлись — они хотели продать ее, а я знал, что мы выстрелим и будем стоить намного дороже. Я создаю эту компанию не для того, чтобы продавать ее.Сейчас у нас уже больше 500 000 пользователей.Благодаря таким партнерам у наших электронных денег больше нет границ.Еще одна наша особенность в том, что специально для запуска электронного кошелька мы разработали модуль «Фаррук» — искусственный интеллект, который отвечает за безопасность платежей.В планах экспансия, и начнем мы с Казахстана. Основная задача для нашей маркетинговой команды — повышение финансовой грамотности пользователей. Потому что, если не будет финансовой грамотности у населения, никакая система не будет расти.