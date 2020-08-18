Oson.uz. О единственной платежной системе в Узбекистане, которой уже пользуется 500 000 человек

Как все начиналось
Я окончил финансовый институт по банковскому направлению, работал какое-то время по профессии, но всегда хотел разработать финансовый продукт или открыть свой банк. Плюс к этому я интересуюсь IT-сферой.
Проанализировав рынок, я понял, что в Узбекистане нет инструмента, который помогает людям в финансовых вопросах. Так в 2016 году мы начали разработку платформы Oson — электронной платежной системы, электронного кошелька. Oson с узбекского языка переводится как «легко». Целью было, чтобы внутри этой системы все было легко.
Oson с узбекского языка переводится как «легко»
Первый раз мы запустились в ноябре 2017 года, но в 2018 уже приостановили работу для того, чтобы доделать продукт и обеспечить пользователям безопасность. В июне 2020 года мы анонсировали, что запустили электронный кошелек.
О сложностях
Несмотря на то, что новое правительство Узбекистана многое сделало для IT-бизнеса, дало льготы, мы все же столкнулись с трудностями. Например, еще не были готовы законодательные акты для запуска таких платформ и в целом на законодательном уровне нельзя было запускать проекты, связанные с электронными деньгами. Поэтому вплоть до 2020 года все удивлялись зачем мы это делаем, но мы верили в наш продукт и хотели создать что-то уникальное. И государство пошло нам навстречу, и мы даже участвовали в создании этих законопроектов. Мы шли вперед, потому что у нас было всего два пути — либо создадим что-то хорошее, либо обанкротимся.
Я создаю эту компанию не для того, чтобы продавать ее
За четыре года работы над продуктом были разные барьеры: команда менялась несколько раз, и я сам думал остановить работу. Многие, кто уходил, не верили, что у нас что-то получится. Но сейчас Oson создают 30 разработчиков, с которыми мы вместе с 2018 года.
— в 2018 году решил полностью изменить структуру системы Oson, потому что нашел уязвимое место, которое могло привести к негативным результатам
— заключил контракт с одной крупной компанией в убыток себе. Но в итоге этот контракт принес мне большую прибыль
— выкупил долю у инвесторов, потому что наши мнения разошлись — они хотели продать ее, а я знал, что мы выстрелим и будем стоить намного дороже. Я создаю эту компанию не для того, чтобы продавать ее.
Об уникальности
Мы первая и единственная платежная система в Узбекистане. Сейчас у нас уже больше 500 000 пользователей.
Помимо того, что мы заключили договоры с местными банками, с 1 сентября к Oson подключатся казахстанские банки, также нам удалось заключить контракты с такими крупными компаниями, как «Яндекс.Деньги», QIWI и Web money. Благодаря таким партнерам у наших электронных денег больше нет границ.
Мы первая и единственная платежная система в Узбекистане
Еще одна наша особенность в том, что специально для запуска электронного кошелька мы разработали модуль «Фаррук» — искусственный интеллект, который отвечает за безопасность платежей.
О планах
У нас уже подписаны контракты с казахстанскими, кыргызстанскими, таджикистанскими и российскими банками. В планах экспансия, и начнем мы с Казахстана. Основная задача для нашей маркетинговой команды — повышение финансовой грамотности пользователей. Потому что, если не будет финансовой грамотности у населения, никакая система не будет расти.