8 предпринимателей и руководителей из Центральной Азии, чьи истории успеха вдохновляют

Руслан Кыдырмышев, 37 лет, город — Бишкек, предприниматель, общественный деятель, @kydyrmyshev_ruslan





Нас в семье трое сыновей, и отец воспитывал нас в большой строгости. С детства, начиная с 5-6 класса, у меня была мечта. Я мечтал стать большим руководителем, бизнесменом, хотел, чтобы мной гордился отец. Думал об этом, когда шел в школу, каждый раз, когда закрывал глаза. И это чувство до сих пор во мне. Каждый раз, когда я достигаю какого-то успеха, получаю высокие государственные награды, про меня пишут, приглашают к президенту, мое первое желание — рассказать об этом отцу. Это одна из главных мотивирующих сил, которая была и есть в моей жизни до сих пор.

Подробнее здесь.

Куаныш Ергалиев, город — Каскелен, ректор SDU





Когда я учился в Гарварде, у нас было упражнение. Нужно было выйти и рассказать — кто вы, при этом взять с собой один предмет, который отражал бы ваш ответ. Я взял ручку и сказал, что я профессиональный студент. Я действительно всю жизнь учусь: 12 лет в школе, 7 лет в медицинском университете, 2 года в магистратуре, 4 года в докторантуре. В стенах учебных заведений я провел 25 лет. Это отразилось на моем мышлении и взглядах на жизнь. Принимая решения, я всегда опираюсь на знания, научные и моральные принципы.

Подробнее здесь.

Азис Абакиров, 39 лет, город — Бишкек, основатель Парка высоких технологий Кыргызской Республики и IT-академии, Facebook





В 2003 году мы с другом Максимом Шмелевым, сейчас он глава одной из разработок в штаб-квартире Microsoft, основали компанию Unique Technologies. Местного рынка практически не существовало, мы были одной из первых IT-компаний. Разрабатывали программное обеспечение для зарубежного рынка. Молодые ребята приходили к нам стажироваться, для них Unique Technologies была школой. Сейчас они работают в ведущих компаниях по всему миру. Плюс мы многих вдохновили, в Кыргызстане появились тысячи программистов и сотни IT-компаний.

Подробнее здесь.

Максим Барышев, город — Алматы, основатель группы компаний «Учет», facebook





Большое значение в моем становлении сыграла мама. Она работала химиком-технологом, но после развала Советского Союза эта профессия перестала быть востребованной, поэтому она перепрофилировалась и стала бухгалтером, а затем аудитором. Мой бизнес связан с бухгалтерией, потому что я сделал его для мамы и для таких людей, как она, чтобы им было комфортно получать информацию и были доступны последние технологии в обучении и повышении квалификации.

Подробнее здесь.

Хикмат Абдурахманов, 39 лет, город — Ташкент, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, Facebook





В 2006 году мы с друзьями упаковали чемоданы и полетели в Гуанчжоу. Мы поймали правильную волну, открыли компанию, узбекско-китайский торговый дом и стали выполнять функцию моста между малым и средним бизнесом Узбекистана и китайскими заводами. С тех пор мы сильно развились и стали единым окном для бизнеса. Теперь мы работаем не только с Китаем, но и со всем миром. Позже добавились и другие бизнес-юниты.

Подробнее здесь.

Ермек Рустембек-улы, 48 лет, город — Алматы, блокчейн-юрист, инвестиции, основатель Центра цифрового права, президент Евразийской ассоциации независимых финансовых советников, facebook





У меня была бурная молодость, я рано повзрослел. После переезда в Алматы у меня было два фантастических взлета, когда уровень благосостояния и уважения в обществе был очень высоким. И два не менее грандиозных падения, когда я почти доходил до состояния банкрота и оставался почти один. Но я продолжал верить в себя, в людей и эту жизнь.

Подробнее здесь.

Дархан Оте, город — Нур-Султан, президент Международного общественного фонда «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ»





Изначально у меня не было цели стать президентом фонда, я мечтал быть учителем. Когда учился в 9-10 классе, как и многие ребята в этом возрасте, я искал для себя ориентиры. Это были 90-е годы, у нас не было таких информационных возможностей, как сейчас, и примерами для подражания для нас были люди, которых мы видели каждый день. А рядом были наши учителя, которые ежедневно усердно трудились, чтобы дать нам знания и воспитать из нас хороших людей. Их наставления оказывали на нас большое влияние. Одним из них был учитель истории Мухамедкали ага. Я участвовал в олимпиадах по истории, занимал призовые места, и мой учитель однажды сказал: «Дархан, у тебя хорошо получается, ты можешь стать учителем истории». Я поверил его словам и поступил на педагогический факультет.

Подробнее здесь.

Арман Кашкинбеков, 43 года, город — Нур-Султан, глава по устойчивому развитию ПРООН, член НСОД, почетный член Совета Ассоциаций АВЭК и «Болашак», facebook





Говорят, что до 35 лет вы работаете на резюме, а после — резюме работает на вас. В моем случае это случилось немного раньше, до 27 лет, после того как я стал директором секретариата совета инвесторов при президенте.

Сейчас возглавляю блок устойчивого развития и урбанизации Программы развития ООН в Казахстане. У нас 55 человек, 12 проектных команд. Мы ведем проекты в сфере устойчивого развития зеленой экономики, энергетики, энергоэффективности, изменения климата, разумного и рационального использования лесных, водных и земельных ресурсов.

Подробнее здесь.