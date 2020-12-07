7 успешных казахстанок, чьи истории вдохновляют

Гаухар Каппарова, город — Алматы, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty , @gg_nursultan









После окончания Высшей школы государственного управления, когда подросли дети, имея на руках два диплома, я задумалась о том, чем хочу заниматься. Супруг в начале 90-х создал корпорацию, одним из направлений которой был ритейл. Он думал о прибыльности и перспективах этого направления и предложил мне заняться им. Так мы с подругой Гульнарой Досаевой, ничего не зная об этой сфере, рискуя, решили попробовать. А в 2000 году открыли первый франчайзинговый магазин Max Mara в Казахстане.

Думаю, самое главное, что помогло добиться успеха — это эмпатия. Сейчас у нас около 16 магазинов и 160 сотрудников. Мы стараемся, насколько это возможно, знать, чем живет каждый из них, что происходит у него дома. Наша команда — это большая семья.

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Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр, тренер по пилатесу

У нас спортивная семья, папа спортсмен на 200%. Нас четверо детей, и всем он привил любовь к движению, спорту. С 7 до 11 лет занимались горнолыжным спортом. Потом я боялась ездить со спусков и бросила горнолыжный спорт. Но папа — лыжник, другого вида спорта не могло быть, поэтому оставались лыжные гонки. Папе понравился тренер по биатлону, и он отдал нас, всех четверых, в биатлон.

Следующий момент, после которого я решила остаться в спорте — юношеские Олимпийские игры. Это был мой первый выезд за границу, мы поехали в Швецию большой делегацией: лыжники, фигуристы, конькобежцы. Нам выдали экипировку, медали — все было серьезно. И это подтолкнуло меня остаться в спорте.

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Лейла Кайназарова, 47 лет, город — Алматы, основатель сообщества VQ Business Club, facebook









Я начинала свой путь с координатора программ МВА и дошла до директора инновационных программ по маркетингу. Но меня всегда тянуло к предпринимательству, и мы создали проект в beauty-индустрии. У нас были салоны красоты, обучающая академия, проводили международные чемпионаты и занимались дистрибьюторством. Параллельно я вела проекты по обучению предпринимателей — была президентом сообщества «Бизнес-молодость» в Казахстане. За несколько лет мы довели количество приверженцев этого проекта с 16 человек до 12 000.

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Алина Алдамберген, 47 лет, город — Алматы, председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE

Я окончила University of Rochester по программе «Болашак». Обучение за рубежом оказало большое влияние на мое развитие. В Советском Союзе мы привыкли к определенным подходам. Приехав в капиталистическую страну, я увидела, что «загнивающий капитализм» по факту оказывается процветающим, а принципы — жизнестойкими. Там правильно объясняют взаимоотношения между людьми, обществом, бизнесом. В моем сознании и взглядах произошла трансформация.



Мое первое место работы — филиал голландского банка в Казахстане. Там началась моя карьера, я получила хороший опыт, который пригодился мне в дальнейшем.

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Зарина Самигуллина, 43 года, город — Алматы, собственник садового центра-питомника «Лукоморье», советник по развитию бизнеса MegaCenterManagement, @ zarinakazretail









Порядка 20 лет моя деятельность была связана с рынком ритейла и созданием торгово-развлекательных центров. Моя карьера началась с консалтинговой компании Colliers International, затем я была приглашена на должность директора департамента по аренде сети торгово-развлекательных центров MEGA, где проработала 15 лет и получила колоссальный опыт в сфере управления, создания масштабных проектов, привлечения международных брендов и управления продажами. За время моей работы в компании построено, сдано и запущено семь торгово-развлекательных центров MEGA по Казахстану, это порядка 600 000 квадратных метров недвижимости.

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Анна Яковлева, город — Алматы, совладелица и генеральный директор Actual Optic, основатель Optical Academy и центра профилактики и восстановления зрения Pro-Vision, @anna_v_yakovleva









Я занимаюсь предпринимательской деятельностью больше 20 лет. Рано окончила школу, начала учиться в вузе и параллельно подрабатывать. Моя первая работа после завершения учебы — это мой первый и единственный бизнес. Поэтому он и есть дело моей жизни.

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Гульбахор Хасанова, город — Алматы, продюсер, основательница «Казахстанской Медиа Академии», радиоведущая, интервьюер, актриса, сценарист, режиссер









Когда я училась в Жургеновке, это были 90-е годы, мне жутко не хватало практики. Я считаю, что обучение тогда будет успешным, когда опыт будет прописан в памяти наших клеток. Поэтому, когда я создавала «Медиа Академию», разработала такую программу обучения, где каждый сможет выйти на телевидении, прозвучать на радио или сняться в телесериале. Наша миссия — вести людей к их мечтам независимо от их возраста.

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