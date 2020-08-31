Председатель правления KASE: «Общество и окружение сильно влияют на человека, но и человек сам может влиять на общество»

О себе
Я профессионал, специалист. Для меня быть профессионалом — это быть компетентным в своей области и делать то, чем я занимаюсь, хорошо.
Я справедливый и принципиальный человек. Вместе с тем добрая, дружелюбная и компанейская.
Мне все интересно, я любопытный человек. Для меня важно саморазвитие, ценю, когда меня окружают замотивированные, амбициозные люди, которые стремятся к улучшению и познанию нового.
Главная ценность — семья, благополучие близких, друзей и коллег. Мне важно, чтобы у всех все было хорошо.
Ценю общение, люблю знакомиться с разными людьми — из разных сфер деятельности и стран. Это позволяет узнавать лучшее и менять взгляды на жизнь.
О жизненных принципах
Время — деньги. Ценю время, считаю — если что-то делать, то делать хорошо, и если потратил время, то с толком. У современного человека много возможностей, можно заниматься различными вопросами, но любая деятельность должна приносить результат.
Если тебе что-то нужно, ты должен делать это сам. Под лежачий камень вода не течет, нужно проявлять активность.
Важно не терять интерес к жизни и всегда к чему-то стремиться.
О людях в жизни
На мое формирование повлияли родители. Они были амбициозными людьми. В нашей семье был сделан большой акцент на знания, обучение и работу. Мой папа — инженер, долгое время занимал руководящие должности, был партийным работником и доктором технических наук, занимался научной деятельностью. Мама была преподавателем английского языка.
Родители всегда говорили, что нужно получить хорошее образование, иметь отличные навыки, поощряли дополнительные занятия, курсы. С детства закладывали принципы справедливости и честности. Наша семья была и остается крепкой, по-настоящему дружной, с близкими отношениями.
На меня повлияли преподаватели в школе и университете. В жизни не раз встречались люди, чей жизненный опыт, подходы произвели на меня сильное впечатление. Но, послушав родителей, преподавателей и руководителей, я всегда принимала собственное решение, свой путь определяла сама.
Общество и окружение сильно влияют на нас, но и мы сами можем влиять на общество. Я верю, что человек в силах менять ситуацию.
У меня широкий круг общения. Много друзей среди финансистов, юристов, бывших однокурсников, коллег.
Общество и окружение сильно влияют на нас, но и мы сами можем влиять на общество
Я закаленный человек, в моей жизни были разные моменты. Один из лайфхаков по преодолению сложностей — всегда иметь план «B». Если он не сработает, есть план «С». Я продумываю варианты, либо готова к тому, что что-то может не получиться.
О деятельности
Я окончила University of Washington по программе «Болашак». Обучение заграницей оказало большое влияние на мое развитие. В Советском Союзе мы привыкли к определенным подходам. Приехав в капиталистическую страну, я увидела, что «загнивающий капитализм» по факту оказывается процветающим, а принципы — жизнестойкими, они правильно объясняют взаимоотношения между людьми, обществом, бизнесом. В моем сознании и взглядах произошла трансформация.
Мое первое место работы — филиал голландского банка в Казахстане. Там началась моя карьера, я получила хороший опыт, который пригодился мне в дальнейшем.
Сейчас я председатель правления Казахстанской фондовой биржи, отвечаю за развитие. Биржа сильно влияет на развитие рынка капиталов в Казахстане.
Биржа — одна из самых жизнестойких организаций, у нее долгосрочный взгляд, она всегда была, есть и будет. Биржа должна быть на передовой финансовой линии, это профессиональная, инновационная и дружная команда.
Для меня важно приносить пользу обществу и Казахстану и важно, чтобы эта польза была ощутима
Я работала в различных организациях и на каждой должности старалась вносить вклад в развитие сектора или организации. Мой подход — где бы ни работала, влиять на ситуацию и содействовать развитию экономики организации и в целом страны. Родители воспитали во мне любовь к Родине, поэтому для меня важно приносить пользу обществу и Казахстану и важно, чтобы эта польза была ощутима.