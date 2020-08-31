Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/529/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/52933bffe44fc9aa08cb02c2dccc00ba.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
predsedatel-pravleniya-kase-obschestvo-i-okruzhenie-sil-no-vliyayut-na-cheloveka-no-i-chelovek-sam-mozhet-vliyat-na-obschestvo
Председатель правления KASE: «Общество и окружение сильно влияют на человека, но и человек сам может влиять на общество»
96

Алина Алдамберген

47 лет, город — Алматы, председатель правления Казахстанской фондовой биржи KASE

/
/

Сегодня в 15:50

Председатель правления KASE: «Общество и окружение сильно влияют на человека, но и человек сам может влиять на общество»

О себе
KASE_PORTRAITSsmall_dunichproduction-110.jpg

Я профессионал, специалист. Для меня быть профессионалом — это быть компетентным в своей области и делать то, чем я занимаюсь, хорошо.

Я справедливый и принципиальный человек. Вместе с тем добрая, дружелюбная и компанейская.

Мне все интересно, я любопытный человек. Для меня важно саморазвитие, ценю, когда меня окружают замотивированные, амбициозные люди, которые стремятся к улучшению и познанию нового.

Главная ценность — семья, благополучие близких, друзей и коллег. Мне важно, чтобы у всех все было хорошо.

Ценю общение, люблю знакомиться с разными людьми — из разных сфер деятельности и стран. Это позволяет узнавать лучшее и менять взгляды на жизнь.
О жизненных принципах
Время — деньги. Ценю время, считаю — если что-то делать, то делать хорошо, и если потратил время, то с толком. У современного человека много возможностей, можно заниматься различными вопросами, но любая деятельность должна приносить результат.

KASE_PORTRAITSsmall_dunichproduction-107.jpg

Если тебе что-то нужно, ты должен делать это сам. Под лежачий камень вода не течет, нужно проявлять активность.

Важно не терять интерес к жизни и всегда к чему-то стремиться.
О людях в жизни
На мое формирование повлияли родители. Они были амбициозными людьми. В нашей семье был сделан большой акцент на знания, обучение и работу. Мой папа — инженер, долгое время занимал руководящие должности, был партийным работником и доктором технических наук, занимался научной деятельностью. Мама была преподавателем английского языка.

Родители всегда говорили, что нужно получить хорошее образование, иметь отличные навыки, поощряли дополнительные занятия, курсы. С детства закладывали принципы справедливости и честности. Наша семья была и остается крепкой, по-настоящему дружной, с близкими отношениями.

KASE_PORTRAITSsmall_dunichproduction-91.jpg

На меня повлияли преподаватели в школе и университете. В жизни не раз встречались люди, чей жизненный опыт, подходы произвели на меня сильное впечатление. Но, послушав родителей, преподавателей и руководителей, я всегда принимала собственное решение, свой путь определяла сама.

Общество и окружение сильно влияют на нас, но и мы сами можем влиять на общество. Я верю, что человек в силах менять ситуацию.

У меня широкий круг общения. Много друзей среди финансистов, юристов, бывших однокурсников, коллег.

Общество и окружение сильно влияют на нас, но и мы сами можем влиять на общество


Я закаленный человек, в моей жизни были разные моменты. Один из лайфхаков по преодолению сложностей — всегда иметь план «B». Если он не сработает, есть план «С». Я продумываю варианты, либо готова к тому, что что-то может не получиться.
О деятельности
Я окончила University of Washington по программе «Болашак». Обучение заграницей оказало большое влияние на мое развитие. В Советском Союзе мы привыкли к определенным подходам. Приехав в капиталистическую страну, я увидела, что «загнивающий капитализм» по факту оказывается процветающим, а принципы — жизнестойкими, они правильно объясняют взаимоотношения между людьми, обществом, бизнесом. В моем сознании и взглядах произошла трансформация.

Мое первое место работы — филиал голландского банка в Казахстане. Там началась моя карьера, я получила хороший опыт, который пригодился мне в дальнейшем.

KASE_PORTRAITSsmall_dunichproduction-106.jpg

Сейчас я председатель правления Казахстанской фондовой биржи, отвечаю за развитие. Биржа сильно влияет на развитие рынка капиталов в Казахстане.

Биржа — одна из самых жизнестойких организаций, у нее долгосрочный взгляд, она всегда была, есть и будет. Биржа должна быть на передовой финансовой линии, это профессиональная, инновационная и дружная команда.

Для меня важно приносить пользу обществу и Казахстану и важно, чтобы эта польза была ощутима


Я работала в различных организациях и на каждой должности старалась вносить вклад в развитие сектора или организации. Мой подход — где бы ни работала, влиять на ситуацию и содействовать развитию экономики организации и в целом страны. Родители воспитали во мне любовь к Родине, поэтому для меня важно приносить пользу обществу и Казахстану и важно, чтобы эта польза была ощутима.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #финансы #фондоваябиржа
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сабина Шахи о себе и о том, как основала первую студию йоги и веган-кафе в Баку
6879
Касым Абжанов о себе, принципах жизни и о том, почему важно инвестировать в людей
1140
Данияр Утеулин
6088