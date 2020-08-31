Председатель правления KASE: «Общество и окружение сильно влияют на человека, но и человек сам может влиять на общество»

Общество и окружение сильно влияют на нас, но и мы сами можем влиять на общество

Для меня важно приносить пользу обществу и Казахстану и важно, чтобы эта польза была ощутима

Для меня быть профессионалом — это быть компетентным в своей области и делать то, чем я занимаюсь, хорошо.Вместе с тем добрая, дружелюбная и компанейская.Для меня важно саморазвитие, ценю, когда меня окружают замотивированные, амбициозные люди, которые стремятся к улучшению и познанию нового.Мне важно, чтобы у всех все было хорошо.Это позволяет узнавать лучшее и менять взгляды на жизнь.Ценю время, считаю — если что-то делать, то делать хорошо, и если потратил время, то с толком. У современного человека много возможностей, можно заниматься различными вопросами, но любая деятельность должна приносить результат.Под лежачий камень вода не течет, нужно проявлять активность.Они были амбициозными людьми. В нашей семье был сделан большой акцент на знания, обучение и работу. Мой папа — инженер, долгое время занимал руководящие должности, был партийным работником и доктором технических наук, занимался научной деятельностью. Мама была преподавателем английского языка.С детства закладывали принципы справедливости и честности. Наша семья была и остается крепкой, по-настоящему дружной, с близкими отношениями.В жизни не раз встречались люди, чей жизненный опыт, подходы произвели на меня сильное впечатление. Но, послушав родителей, преподавателей и руководителей, я всегда принимала собственное решение, свой путь определяла сама.Я верю, что человек в силах менять ситуацию.Много друзей среди финансистов, юристов, бывших однокурсников, коллег.Один из лайфхаков по преодолению сложностей — всегда иметь план «B». Если он не сработает, есть план «С». Я продумываю варианты, либо готова к тому, что что-то может не получиться.Обучение заграницей оказало большое влияние на мое развитие. В Советском Союзе мы привыкли к определенным подходам. Приехав в капиталистическую страну, я увидела, что «загнивающий капитализм» по факту оказывается процветающим, а принципы — жизнестойкими, они правильно объясняют взаимоотношения между людьми, обществом, бизнесом. В моем сознании и взглядах произошла трансформация.Там началась моя карьера, я получила хороший опыт, который пригодился мне в дальнейшем.Биржа сильно влияет на развитие рынка капиталов в Казахстане.Биржа должна быть на передовой финансовой линии, это профессиональная, инновационная и дружная команда.Мой подход — где бы ни работала, влиять на ситуацию и содействовать развитию экономики организации и в целом страны. Родители воспитали во мне любовь к Родине, поэтому для меня важно приносить пользу обществу и Казахстану и важно, чтобы эта польза была ощутима.