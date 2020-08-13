Гульбахор Хасанова о том, как быть примером для многих и почему важна внутренняя свобода и образованность

О себе

Для меня важна степень внутренней свободы и образованность

О жизненных принципах

О людях в жизни

Я рада тому, что вокруг меня всегда много людей

О деятельности

Обучение тогда будет успешным, когда опыт будет прописан в памяти наших клеток

Радуюсь, порой чересчур серьезна, приношу удачу окружающим.Помогаю людям раскрыть и реализовать свои таланты. Создаю профессионалов и звезд. Обучаю, делаю контент, размещаю и продвигаю в мире медиа.В моей профессиональной сфере всегда много хлопот и обстоятельств, от которых зависит успех проектов.Особенно когда узнаешь человека в процессе обучения, а потом прописываешь для него роль в сериале.Одно без другого является перегибом. Человек необразованный, но с большой внутренней свободой, чаще всего творит глупости. Образованный и без свободы ограничен в рамках правил. Разумная пропорция смелости и знаний рождает гениев.«Медиа Академия» создана для поддержки и развития талантов любого возраста. Ведь большинство посвящает свою жизнь специальностям, выбор которых был навязан необходимостью. И, работая экономистами, бухгалтерами, юристами, многие вздыхают, что годы идут, а мечта звучать по радио, брать интервью на телевидении или играть в кино так и остается несбыточной. Благодаря «Медиа Академии» многие находят новую профессию и работают на радио и телевидении, и еще у многих наших выпускников получается совмещать основную деятельность с участием в медиапроектах.Когда тебя копирует большое количество людей, это накладывает определенную ответственность за собственные действия. Поэтому я долго искала то главное, что важно проецировать в мир. Это радоваться самой, радовать других и показывать, что любая ситуация глубже и шире, чем кажется на первый взгляд.Любые трудности проще предотвратить, чем потом преодолевать.Мои учителя — их было немало, и каждый из них велик. Мои самые близкие — это избранные, которые заглянули в мой мир глубже остальных. Мои дети — это бесконечное счастье и восторг. Мои ученики — это то, что мотивирует меня становиться с каждым днем лучше.Каждый дорог и любим по-особенному. Мы все созданы из одной и той же звездной межгалактической материи. Мы все — начало и продолжение друг друга. Мы учимся, познаем, растем в контакте друг с другом. И это счастье.И это не просто анализ как у всех по типу «свой или чужой». Это привычка, которая сформировалась у меня с опытом семейных расстановок. Вокруг меня почти нет случайных людей, конечно, в той мере, насколько это позволительно при статусе медийной персоны.Я считаю, что обучение тогда будет успешным, когда опыт будет прописан в памяти наших клеток. Поэтому, когда я создавала «Медиа Академию», разработала такую программу обучения, где каждый сможет выйти на телевидении, прозвучать на радио или сняться в телесериале. Наша миссия вести людей к их мечтам независимо от их возраста.Сейчас запустили собственный телеканал «Казахстанская Медиа Академия», где зрители могут наслаждаться музыкальным видео от Sony Music Entertainment. Идет работа над новыми передачами. Также мы создаем три телесериала: подростковое фэнтези «Жылдар» на 500 серий, детективную драму «Энциклопедия счастливых чудовищ» и мелодраму «Как влюбить в себя женщину». При этом сохраняем сотрудничество с топовыми радиостанциями, чтобы наши студенты и выпускники могли стажироваться в эфире.