Гульбахор Хасанова о том, как быть примером для многих и почему важна внутренняя свобода и образованность

О себе
По предназначению я учитель жизни — девушка с волшебной личной силой. Радуюсь, порой чересчур серьезна, приношу удачу окружающим.
Я продюсер. Помогаю людям раскрыть и реализовать свои таланты. Создаю профессионалов и звезд. Обучаю, делаю контент, размещаю и продвигаю в мире медиа.
Люблю свежий воздух, быстропроходящий летний дождь, горы и небо.
Люблю, когда всего много и все получается легко. В моей профессиональной сфере всегда много хлопот и обстоятельств, от которых зависит успех проектов.
Люблю быть с человеком на одной волне. Особенно когда узнаешь человека в процессе обучения, а потом прописываешь для него роль в сериале.
Для меня важна степень внутренней свободы и образованность. Одно без другого является перегибом. Человек необразованный, но с большой внутренней свободой, чаще всего творит глупости. Образованный и без свободы ограничен в рамках правил. Разумная пропорция смелости и знаний рождает гениев.
Для меня важна степень внутренней свободы и образованность
Меня делают счастливее успехи учеников и моих родных детей. «Медиа Академия» создана для поддержки и развития талантов любого возраста. Ведь большинство посвящает свою жизнь специальностям, выбор которых был навязан необходимостью. И, работая экономистами, бухгалтерами, юристами, многие вздыхают, что годы идут, а мечта звучать по радио, брать интервью на телевидении или играть в кино так и остается несбыточной. Благодаря «Медиа Академии» многие находят новую профессию и работают на радио и телевидении, и еще у многих наших выпускников получается совмещать основную деятельность с участием в медиапроектах.
О жизненных принципах
Волей-неволей я всегда являлась примером и вдохновением. Когда тебя копирует большое количество людей, это накладывает определенную ответственность за собственные действия. Поэтому я долго искала то главное, что важно проецировать в мир. Это радоваться самой, радовать других и показывать, что любая ситуация глубже и шире, чем кажется на первый взгляд.
Трудности преодолеваю с помощью дисциплины и знаний. Любые трудности проще предотвратить, чем потом преодолевать.
О людях в жизни
Мои родители — их голоса и поддержка всегда со мной. Мои учителя — их было немало, и каждый из них велик. Мои самые близкие — это избранные, которые заглянули в мой мир глубже остальных. Мои дети — это бесконечное счастье и восторг. Мои ученики — это то, что мотивирует меня становиться с каждым днем лучше.
Я рада тому, что вокруг меня всегда много людей
Я рада тому, что вокруг меня всегда много людей. Каждый дорог и любим по-особенному. Мы все созданы из одной и той же звездной межгалактической материи. Мы все — начало и продолжение друг друга. Мы учимся, познаем, растем в контакте друг с другом. И это счастье.
При знакомстве я сканирую человека. И это не просто анализ как у всех по типу «свой или чужой». Это привычка, которая сформировалась у меня с опытом семейных расстановок. Вокруг меня почти нет случайных людей, конечно, в той мере, насколько это позволительно при статусе медийной персоны.
О деятельности
Когда я училась в Жургеновке, это были 90-е годы, мне жутко не хватало практики. Я считаю, что обучение тогда будет успешным, когда опыт будет прописан в памяти наших клеток. Поэтому, когда я создавала «Медиа Академию», разработала такую программу обучения, где каждый сможет выйти на телевидении, прозвучать на радио или сняться в телесериале. Наша миссия вести людей к их мечтам независимо от их возраста.
Раньше мы размещали свой контент на партнерских телеканалах и радиостанциях. Сейчас запустили собственный телеканал «Казахстанская Медиа Академия», где зрители могут наслаждаться музыкальным видео от Sony Music Entertainment. Идет работа над новыми передачами. Также мы создаем три телесериала: подростковое фэнтези «Жылдар» на 500 серий, детективную драму «Энциклопедия счастливых чудовищ» и мелодраму «Как влюбить в себя женщину». При этом сохраняем сотрудничество с топовыми радиостанциями, чтобы наши студенты и выпускники могли стажироваться в эфире.
Обучение тогда будет успешным, когда опыт будет прописан в памяти наших клеток
Дело моей жизни — это то, чем я с удовольствием занимаюсь сейчас.