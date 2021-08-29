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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 советов, которые помогут адаптироваться к жизни в Европе и США
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Сегодня в 18:45

7 советов, которые помогут адаптироваться к жизни в Европе и США

Айнаш Сеитова, предприниматель, специалист по развитию инноваций в Nike, Нидерланды

Айнаш Сеитова.jpeg

Главный совет, который помог мне самой — искать друзей среди местных и экспатов. Это могут быть как рандомные посты в группах экспатов в Facebook, так и сообщества в зависимости от вашего интереса. Поскольку переезд в другую страну подразумевает обнуление всех ваших контактов и нетворкинга, приходится строить все заново, чтобы чувствовать себя комфортно в чужой стране. Пройдет достаточно времени, прежде чем вы сумеете почувствовать себя дома и избавитесь от ощущения чужака.

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Бермет Кадыралиева, старший аудитор в PwC New Zealand

Бермет Кадыралиева.jpeg

Каждый человек по-своему может интерпретировать понятие «сложности». Я всегда на месте сложностей видела возможности.

Необходимо быть открытым ко всему. Страны дальнего зарубежья отличаются от наших родных стран. Однако пожить в совершенно другой культуре — это невероятный жизненный опыт. Не стоит ничего бояться, потому что вы иностранец. Зачастую люди относятся с пониманием и готовы оказать помощь при необходимости.

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Меруерт Сыздыкбекова, город — Стамбул, специалист по гендерной политике, окружающей среде и изменению климата в Региональном Офисе структуры «ООН-Женщины»

Меруерт Сыздыкова.jpeg

Могу сказать, что поддержка со стороны коллег, а также соотечественников помогает быстрее преодолевать мелкие бытовые проблемы. Первым делом рекомендую найти сообщества экспатов, где можно найти ответ на любой волнующий вопрос. Второе — расширять круг своих знакомств, не ограничиваясь только коллегами. Третье — начать изучать местный язык как можно раньше. Иначе вам будет сложно вникнуть в простейшие особенности культуры и иные тонкости. К вам будут все время относиться как к туристу.

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Илья Сидорович, город — Амстердам, Senior Software Developer at Booking.com

Илья Сидорович.jpg

Вот несколько советов, которые, по моему мнению, облегчат жизнь после переезда:

— разобраться с налогами, системой здравоохранения, иммиграционной службой и так далее

— учить язык с самого начала — это помогает понять культурные особенности страны

— записаться на курсы или секции, куда ходит больше местных, чем экспатов. Например, музыка, стрельба из лука, йога, что угодно.

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Сати Ташибаева, город — Сан-Франциско, продуктовый дизайнер

Сати Ташибаева.jpg

Советую учить язык страны, где вы собираетесь жить. Также молодым людям, важно не терять времени, не летать в облаках, а надеяться только на себя и собственные силы. Забыть про понты и жить по возможностям. Быть трудоспособным и трудолюбивым, не искать легкий заработок, иметь хороших менторов. Все в ваших руках, нужно лишь захотеть.

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Назгуль Дуйсенбай, город — Ванкувер, предприниматель, сетевой инженер Synergy Fiber

Назгуль Дюйсенбай.jpg

Людям, которые недавно переехали и привыкают к жизни за рубежом могу дать несколько советов:

— познакомиться с местными, ходить на meet-ups

— а еще не переводить стоимость продуктов в тенге и рубли.

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Аман Утемуратов, город — Цюрих, SoftwareEngineer at Google

Утемуратов с семьей.jpeg

При переезде важно помнить, что для всего нужно время. Вначале все скучают по дому, по друзьям и родным. Особенно казахи, которые близко общаются с родственниками. Еще всем не хватает национальной кухни. Но со временем ко всему привыкаешь. Поэтому мой главный совет — запаситесь терпением.

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