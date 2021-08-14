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О сложностях и преимуществах жизни в США и о работе в Lucid Motors
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Вчера в 20:45

О сложностях и преимуществах жизни в США и о работе в Lucid Motors

Сати Ташибаева, город — Сан-Франциско, продуктовый дизайнер

Сати Ташибаева.JPG

О переезде

Мы с семьей переехали в США прошлым летом. Выбрали эту страну целенаправленно. Мы с супругом работаем в IT сфере и уже пожили в Германии, посмотрели страны Европы, подумывали о переезде в Азию. Но, взвесив все «за» и «против», решили, что для нашей семьи имеет смысл переехать в Штаты.

Для меня, США — это страна возможностей, где, несмотря на происхождение, можно достичь хорошего уровня жизни, если вы трудолюбивая личность.

Ташибаевы.JPG

Об адаптации и сложностях

Впервые я приехала в США в 2012 году в качестве туриста, и мне невероятно понравилась эта страна. В воздухе витали свобода и дух предпринимательства. Мне нравилось все: улицы, торговые центры с обилием одежды и косметики, скидки, американский сервис, развлечения. Но приехать сюда туристом может каждый, а остаться и получить рабочую визу сложно.

Как и в любой стране, после переезда нужно пройти этап привыкания, поиска нового жилья, работы и круга общения.

По сравнению с Германией, люди здесь проще, более открытые. Английский язык и американская культура знакомы нам с детства. Поэтому, когда приезжаешь, чувствуешь себя как рыба в воде. Остается лишь социализироваться: завести знакомства и найти хороших друзей.

Ташибаева с дочерью.JPG

Что касается работы, мне, как и многим другим, было трудно найти ее, в первое время. На поиск и открытие трудовой визы ушло полгода. Процесс отбора в США состоит из несколько этапов, а перерывы между ними составляют одну или несколько недель. Но в конце концов, мне предложили оффер в Lucid Motors, от которого я не смогла отказаться.

Я дизайнер, поэтому подхожу под особенный тип визы: О1 — для людей с экстраординарными способностями. Она считается престижной и дают ее не каждому. Нужно быть лидером в своей индустрии и доказать это. Я готовилась к получению этой визы до приезда в США на протяжении пяти-шести лет. Читала статьи людей, которые уже получили ее, продумала собственный план действий и шаг за шагом шла к этой цели.

Я готовилась к получению визы на протяжении пяти-шести лет. Продумала свой план и шаг за шагом шла к этой цели.


Советую учить язык страны, где вы собираетесь жить. Также молодым людям, важно не терять времени, не летать в облаках, а надеяться только на себя и собственные силы. Забыть про понты и жить по возможностям. Быть трудоспособным и трудолюбивым, не искать легкий заработок, иметь хороших менторов. Все в ваших руках, нужно лишь захотеть.

О развитии и карьере

Я начала свой карьерный путь за рубежом в Германии. После выхода из трехлетнего декрета мне было тяжело найти работу. Я потеряла много навыков в своей индустрии, не знала, на что люди обращают внимание, какими качествами нужно обладать. Поэтому взяла себя в руки и начала прокачивать язык, обновлять портфолио, готовиться к собеседованиям. Через полгода устроилась старшим продуктовым дизайнером в немецкий стартап агрегатор билетов fromAtoB.

Сати Ташибаева.jpg

Мне помогло то, что я доросла до должности старшего дизайнера в Минске. Там я работала в крупной компании Wargaming, популярной игрой которых является World of Tanks. На момент поиска работы за границей, я уже прошла огонь и медные трубы в СНГ, у меня был семилетний опыт работы. Я уже умела быстро ориентироваться и понимать, куда нужно двигаться дальше. Также, думаю, помогли смелость и решительность. Не нужно думать, что может не получиться. Нужно думать, как сделать так, чтобы получилось.

Для поиска работы за рубежом важно знание языка. Также нужно быть лучшим специалистом в своей области, прокачиваться у себя на Родине. Постоянно улучшать коммуникационные навыки, уметь работать в команде.

Для поиска работы за рубежом нужно быть лучшим специалистом в своей области, постоянно улучшать навыки и уметь работать в команде.


Сейчас я работаю старшим продуктовым дизайнером в компании Lucid Motors. Это американский производитель электромобилей, который был создан в 2007 году и наиболее известен седаном премиум-класса Lucid Air.

Я проектирую интерфейсы внутри автомобиля Lucid Air. Наша команда User Experience в Lucid постоянно работает над созданием лучшего опыта пользования в своем классе люксового электроавтомобиля. Мы проводим исследования, проектируем интерфейсы, определяем лучший опыт взаимодействия человека и машины. Еще в свободной время я веду Youtube-канал Design Lead, который посвящен продуктовому дизайну.

В нашей компании ощущается дух поддержки. У нас собралась хорошая команда профессионалов, добрых людей.

Ташибаеа Lucid Motors.JPG

Как повлиял переезд

Переезд изменил мои взгляды на жизнь. Я стала независимой и самодостаточной. Начала рационально относиться к покупкам, стараюсь не заборохляться и не заниматься вещизмом. Предпочитаю тратить средства на обучение, развитие, досуг и впечатления. Думаю о природе и окружающей среде, о глобальном предназначении человека и ответственности перед социумом и нашей планетой.

Жизнь в другой стране открывает не только географические границы, но и меняет образ мышления.

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