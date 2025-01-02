Как провести Новый год в Бишкеке: программы и мероприятия 31 декабря

31 декабря Бишкек приглашает жителей и гостей города на яркие и запоминающиеся новогодние мероприятия. Узнайте, куда стоит сходить, чтобы встретить Новый год в отличном настроении.





Новый год с настолками и OYUNTEAM





Место проведения: Coldo Hub

В Coldo Hub пройдет новогодняя встреча с настольными играми и отличной атмосферой от OYUNTEAM. Вечер обещает быть увлекательным — вас ждут игры, закуски и напитки, а также праздничное настроение.





Новогодняя ночь в стиле «Щелкунчик и Четыре Хаятта»





Место проведения: Hyatt Regency Bishkek

Вдохновленная магией этого шедевра, команда отелей Hyatt подготовила изысканное меню и волшебную шоу-программу, которые перенесут вас в атмосферу Конфетного королевства. Вечер обещает сюрпризы, включая розыгрыш проживания в лучших отелях региона и подарки для гостей. Для детей — увлекательные анимации и игры.





Новогодняя ярмарка «Северное сияние»





Место проведения: площадь Ала-Тоо

Погрузитесь в зимнюю сказку на новогодней ярмарке «Северное Сияние» в Бишкеке! Вас ждут захватывающее шоу «Йети-Шоооуу» с интерактивными играми, танцами, азотными эффектами и волшебными декорациями.





Новогодняя Ярмарка





Место проведения: Asia Mall

Вас ждут необычные товары, праздничная атмосфера и разнообразные развлекательные программы, включая интерактивные выступления и кулинарные угощения.





Новогодняя шоу-программа





Место проведения: DAVINCI

Встречайте Новый год в DAVINCI. Вас ждет незабываемая ночь с яркими развлечениями. В программе — шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, живой вокал, танцы под Dj, праздничное меню и новогодний салют.





Московское детское шоу «Йети»





Место проведения: Кыргызский Национальный театр «Манас»

Московское детское шоу «Йети» — история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты. Необычные декорации создадут ощущение другой вселенной.





Новогодний семейный вечер





Место проведения: JANNAT REGENCY

Новогодний семейный вечер с 31 декабря по 1 января — отличный отдых вдали от суеты и забот. Заселение в 12:00, торжественный обед, семейный киновечер и теплый бассейн для создания уютной атмосферы. Праздничный ужин с живой музыкой для родителей и развлекательная программа для детей позволят насладиться праздником.





Новогодняя ночь с шоу-программой





Место проведения: Ethno Park Resort

Вас ждет: гала-ужин с шоу-программой и ведущим Ильгизом Молдалиевым, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, живая музыка от Music Band, яркое шоу Санты, подарки для детей, огненное Fire-Show, веселые игры и конкурсы, розыгрыш ценных призов, дискотека до утра и праздничный салют.





New Year Party





Место проведения: DVOR bar

Проведите новогоднюю ночь стильно и незабываемо в DVOR Bar. Вас ждут: зажигательная атмосфера, топовые Dj с лучшей музыкой, праздничные коктейли и угощения, веселье до утра и море ярких эмоций.