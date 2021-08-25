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Аман Утемуратов о 100 отказах и работе в Google и Booking.com
45
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Вчера в 20:45

Аман Утемуратов о 100 отказах и работе в Google и Booking.com

Аман Утемуратов, 30 лет, город — Цюрих, SoftwareEngineer at Google, @aman.utemuratov

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О переезде

Я уже два года работаю в компании Google в Цюрихском офисе, в Швейцарии. Занимаю позицию в качестве Software Engineer в департаменте YouTube Adds — это те самые 5,15-секундные рекламы, которые вы видите на YouTube.

Мой переезд за рубеж случился примерно четыре года назад. При подготовке я выбирал не страну, а компанию. И здесь у меня был ряд критериев. Во-первых, я хотел, чтобы она была №1 в своей отрасли, и я мог получить хороший опыт. Во-вторых, мне хотелось работать в высоконагруженных системах, чтобы продуктом пользовались миллионы людей каждый день.

В результате я выбрал Booking. Это компания №1 в мире в области бронирования accommodation гостиниц и жилья. И так как 90% инженеринг-сотрудников Bookong.com находятся в Амстердаме, сначала я переехал туда.

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Об адаптации и сложностях

Переезд в моем случае прошел гладко. Международные топовые компании, такие, как Booking, Facebook, Google, всегда заботятся о сотрудниках. Они следят за тем, чтобы релокация новых членов команды была максимально не стрессовой.

Сначала я собрал необходимые документы и получил уже готовую визу. Затем мне предоставили временное жилье и даже кое-какие деньги на первое время. Помогли с поиском постоянной квартиры, подписанием контракта и с оформлением всех документов. Дали два месяца на адаптацию, чтобы я привык к местным правилам, понял, как работать в компании, научился пользоваться внутренними инструментами.

Сложности были с английским языком. Мне было немного сложно общаться с командой и другими коллегами. Но со временем, через три-четыре месяца, это проходит. Ты привыкаешь ко всем акцентам и рабочим техническим терминам.

При переезде важно помнить, что для всего нужно время. Вначале все скучают по дому, по друзьям и родным. Поэтому мой главный совет — запаситесь терпением.


При переезде важно помнить, что для всего нужно время. Вначале все скучают по дому, по друзьям и родным. Особенно, казахи, которые близко общаются с родственниками. Еще всем не хватает национальной кухни: казы-карта, бешпармак, плов. Но со временем ко всему привыкаешь. Поэтому мой главный совет — запаситесь терпением.

О развитии и карьере

Самое сложное — поиск компании для работы за рубежом. Я подавал заявки в больше чем 50-100 компаний через Linkedin, и почти все ответили мне отказом.

Когда я подал резюме в Booking.dot.com, меня пригласили на собеседование. С первого раза я его не прошел. Поэтому подождал год и подал заявку снова. Со второй попытки меня пригласили на работу.

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Если вы хотите устроиться в FAGNK — Facebook, Amazon, Google, Netflix, Apple, то вам, скорее всего, понадобится сильный бэкграунд в области алгоритмов и структуры данных, а также умение решать задачи. Думаю, SCI-дизайн тоже нужно прокачивать, потому что на собеседованиях все это спрашивают. А в других типах компаний уклон идет на сам проект, разработку. Там может быть важнее знание некоторых технологий, нюансов, фрейуорков. Поэтому важно сначала определиться с компанией, а потом тщательно подготовиться к отбору.

Если вы хотите устроиться в FAGNK — Facebook, Amazon, Google, Netflix, Apple, то вам понадобится сильный бэкграунд в области алгоритмов и структуры данных, а также умение решать задачи.

В Booking.dot.com я работал back-end-разработчиком в команде, которая занимается бронированием номеров без кредитной карты. Если вы зайдете в Booking.dot.com и попытаетесь забронировать жилье, у вас запросят кредитную карту. Но есть номера, которые можно бронировать и без кредитной карты, просто заполнив ваш профиль. Моя команда занималась этим продуктом.

Через два года я перешел на работу в Google. Сейчас я full-stack разработчик, пишу и back-end, и front-end. Но о проекте, которым мы занимаемся, к сожалению, рассказать не могу. Он находится на стадии разработки и еще не вышел в продакшн.

Самое главное, что бросается в глаза в зарубежных компаниях, то, что ты со своим менеджером общаешься на одном уровне, хоть он и является твоим руководителем. Относишься к нему как к другу, нежели как к начальнику. Люди в компании открытые, отзывчивые, готовы помочь в любое время по любым вопросам.

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В Google каждая команда сама выбирает, какой метод или стиль работы им больше подходит. В моем случае, у каждого человека есть свой проект, и он им занимается. А в Booking организация команды была устроена по-другому. Там команды более целостные: product-owner и дизайнер, back-end и front-end — все в одной команде.

Как повлиял переезд

Жизнь в другой стране морально закаляет. Быть туристом и жить за рубежом — не одно и то же. Нужно приспосабливаться к местным правилам, учить местный язык.

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Я понял, что не хочу зацикливаться на одной стране. Мысль о том, что я могу работать почти из любой страны, дает мне настоящую свободу.

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