Айнаш Сеитова о переезде в Нидерланды и работе в компании Nike

Айнаш Сеитова, 27 лет, родной город — Павлодар, предприниматель, специалист по развитию инноваций в Nike, Нидерланды





О переезде

Я родом из Павлодара. Работала со стартапами в акселераторах и венчурном фонде. Около года назад переехала в Нидерланды. Переезд состоялся в сентябре прошлого года и это было не самое удачное время. Локдаун, комендантский час, отмена всех мероприятий, социальное дистанцирование — все это мешало знакомиться с новыми людьми, узнавать страну и ее традиции. Но я неплохо адаптировалась за это время и завела друзей.

Мы с супругом — kennismigrant — высококвалифицированные мигранты, переехали по работе. Многие международные компании открывают свои представительства и европейские штаб-квартиры здесь, что делает страну привлекательной для экспатов со всего мира. К тому же многие голландцы хорошо говорят по-английски, что является большим преимуществом для иностранцев.

Сейчас я работаю в Nike. Недавно начала работу над своим стартапом. Также развиваю предпринимательское коммьюнити в Нидерландах, будучи в команде Startup Grind.

Об адаптации и сложностях

Любой переезд — вещь не из легких и сопровождается определенным стрессом. Но для меня Нидерланды — комфортная страна. Единственное, что может немного «напрягать» — частые дожди, которые уже стали мейнстримным объектом шуток среди экспатов, как и короткое жаркое лето.





Голландский язык в некоторых компаниях обязателен, что может стать преградой в поиске работы. Я прошла курсы по изучению голландского языка, чтобы понимать окружающих. Язык дается мне легко из-за знания немецкого.

Также не могу сказать, что процессы и услуги в Нидерландах проходят быстро. Как и во многих странах Европы, все протекает довольно медленно по сравнению с Казахстаном. Например, открытие простого банковского счета заняло у меня две-три недели. Плюс к этому, придется привыкнуть к тому, что магазины закрываются в 18:00, а некоторые рестораны не работают в будни. В воскресенье можно сходить только в супермаркет или кафе.

Велосипед — основной транспорт многих людей. Поэтому я — человек, который никогда не садился на велосипед, сейчас неплохо маневрирую на дорогах и даже преодолеваю дистанции в несколько десяток километров. Еще меня, рожденную в холодном северном Павлодаре, удивила погода: зимой на дворе январь, а все вокруг покрыто зеленью.

Мой главный совет — искать друзей среди местных и экспатов





Мой главный совет, который помог мне самой — искать друзей среди местных и экспатов. Это могут быть как рандомные посты в группах экспатов в Facebook, так и сообщества в зависимости от вашего интереса. Поскольку переезд в другую страну подразумевает обнуление всех ваших контактов и нетворкинга, приходится строить все заново, чтобы чувствовать себя комфортно в чужой стране. Пройдет достаточно времени, прежде чем вы сумеете почувствовать себя дома и избавитесь от ощущения чужака.

О деятельности

Я окончила Факультет международных отношений в КазНУ имени Аль-Фараби в 2016 году. В Алматы, будучи студенткой, была активной, работала в Издательском доме, который публикует Esquire, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Men’s Health. Также работала в Технопарке своего университета и интересовалась стартапами и инновациями, что пригодилось мне в дальнейшем.





После выпуска я переехала в Астану и работала со стартапами в кластере NURIS в Назарбаев Университете. Многому научилась у своей команды, это был ценнейший опыт, который проложил фундамент в моей карьере. В 2018 году совместно с Посольством США в Казахстане мы запустили программу акселерации для стартапов из городов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, которая называется Tech Central Asia. В 2019 году меня пригласили поработать в польском акселераторе при венчурном фонде. Так я познакомилась с сотней стартапов из Европы и СНГ.

С переездом в Нидерланды я понимала, что начинаю сначала. Поскольку работа в моей сфере специфична и узконаправлена, подходящих открытых вакансий было мало. После пары месяцев поиска мне позвонили сразу несколько рекрутеров с предложением о работе. Так я попала в Nike в Technology Innovation Office. Я работаю над технологическими проектами в сферах e-commerce, in-store retail, fashion tech, а также ищу стартапы, которые могли бы быть интересны компании для совместной работы. Помимо этого, провожу различные воркшопы и консультации по технологическому предпринимательству стартапам в Нидерландах в рамках Startup Grind, а также в паре других европейских акселераторах, где являюсь ментором.

Я обожаю своих коллег в Nike, все дружелюбные и готовы помочь во всем. Здесь важно быть прямым и открытым. При этом все тактичны и уважают личное пространство. Как компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, Nike заботится о здоровье сотрудников, всячески поощряя занятие спортом, и мотивируя на здоровый образ жизни.

Советы и рекомендации

В Нидерландах при поиске работы, помимо всем известного LinkedIn, также стоит оставить свои CV на сайтах рекрутинговых агентств. Некоторые вакансии закрываются именно такими агентствами и велика вероятность, что они могут связаться с вами, если видят, что ваша кандидатура подходит под требования и описание вакансий.

Стандартный пакет навыков : lean approach, flexibility, self-starter, risk taking, fast learner, problem solving





Найти работу не технического профиля намного сложнее, поэтому помимо отличного английского языка, стоит прокачать soft skills. Стандартный пакет таких навыков: lean approach, flexibility, self-starter, risk taking, fast learner, problem solving. Практически к каждой вакансии необходимо прикладывать cover letter либо заполнить анкету с вопросами. Постарайтесь быть кратким и укажите, почему именно вы подходите как кандидат. Многие крупные компании используют Applicant Tracking System — это программа, спроектированная специально для подбора персонала и автоматизации процесса найма. С помощью ATS делается предварительный скрининг всех поданных резюме на основе ключевых слов, указанных в описании вакансии. Лайфхак: при подаче на определенную вакансию, укажите как можно больше этих самых ключевых слов, чтобы пройти предварительный отбор компьютером.

Как повлиял переезд





Я стала воспринимать мир без границ. В повседневной жизни работаю над глобальными проектами в интернациональном коллективе, что делает мою жизнь интересной.

Я отбросила все внутренние барьеры и страхи. Выйти из зоны комфорта, начав жить в абсолютно новой среде, стало для меня вполне обыденной вещью, которую не страшно повторить еще раз на пути в покорении более высоких вершин.