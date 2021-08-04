Казахстанец о работе в Booking.com и трудоустройстве в сфере IT за рубежом

Илья Сидорович, 30 лет, город — Амстердам, Senior Software Developer at Booking.com, @isidorovich

О переезде





Я окончил КИМЭП по специальности «Бизнес-администрирование» с уклоном в области финансов. Но уже во время учебы заинтересовался IT-сферой. После окончания вуза занимался разработкой сайтов на заказ. В 2014 году стал сотрудником Kaspi bank, а в 2016 году — соучредителем стартапа Next Urban Robotics. Мы разработали прототип домашнего робота и прошли отбор на конкурс Echelon Asia в Сингапуре. Это была одна из моих первых поездок за рубеж. Сингапур сильно впечатлил меня.

В 2017 году я переехал в Нидерланды. Живу в Амстердаме и работаю в Booking.com на позиции SeniorSoftware Developer. Из-за отсутствия формального технического образования, я не задумывался о работе в Bigtech. Но во время работы в Kaspi я поспорил с другом, что смогу стать сотрудником Booking.com. И уже через полгода получил предложение о работе.

Об адаптации и сложностях





В моем случае проблем было немного, так как в Booking.com хорошо налажена система релокации людей в Нидерланды. В стране выстроены четкие процессы адаптации для высококвалифицированных мигрантов. Например, первые 5 лет они платят на 30% меньше налогов.

В Booking.com хорошо налажена система релокации людей в Нидерланды

Основные сложности состояли в изучении структуры государства, различных органов, системы налогообложения. Здесь много правил и штрафов. Например, недавно я заплатил штраф в размере 100 евро за то, что оставил коробку у мусорного бака, который был переполнен.

До переезда, меня удивлял размер подоходного налога в Нидерландах, который варьируется от 36% до 51%, в зависимости от уровня зарплаты. Но, живя здесь, ты видишь, на что уходят эти деньги. Государственные органы работают эффективно и прозрачно.

Так как это мой первый переезд в другую страну, у меня также были культурные сложности. В Booking.com работает около 100 представителей разных национальностей. У каждого из них свой уникальный культурный багаж и видение мира. Это хороший опыт. Но в компании мало голландцев, что усложняет интеграцию в местное общество. Помимо этого, в Амстердаме все хорошо говорят по-английски, что усложняет практику голландского языка.

Меня удивило количество велосипедов на улицах и то, что голландцы в хорошей физической форме. Местные не похожи на французов или итальянцев, которые любят вкусно поесть. В итоге: меньше ешь, крутишь педали, вот тебе и хорошая физическая форма.

Вот несколько советов, которые, по моему мнению, облегчат жизнь после переезда:

— разобраться с налогами, системой здравоохранения, иммиграционной службой и так далее

— учить язык с самого начала — это помогает понять культурные особенности страны

— записаться на курсы или секции, куда ходит больше местных, чем экспатов. Например, музыка, стрельба из лука, йога, что угодно.

О развитии и карьере





Говоря о трудоустройстве, я заметил, что молодые люди, зачастую, представляют этот процесс сложнее, чем он есть на самом деле. В технической сфере все просто. Например, для кандидатов с небольшим опытом достаточно следующих вещей, чтобы иметь реальные шансы на трудоустройство и релокацию:

— подтянуть навыки решения алгоритмических задач. Это легко делается на Leetcode или других платформах

— прочитать пару книг по системному дизайну и пройтись по разным техническим кейсам от гигантов на awesomescalability

— верить в себя — это намного проще, чем кажется

— найти себе ментора. Например, вы можете написать мне или ребятам из Казахстана, находящимся за рубежом. Думаю, много кто может помочь, хотя бы хорошим советом.

В СНГ во время учебы в университет идет большой уклон на hard skills и часто упускаются soft skill. Но бесполезно иметь хорошую идею, если вы не можете донести ее до команды и реализовать в сложной культурной среде. Soft skills — это обширный спектр навыков, который включает в себя способность делать презентации, умение работать с людьми, делиться знаниями, конструктивно давать и получать обратную связь.

В Booking.com, за пять лет я успел улучшить процесс регистрации для партнеров, с нуля построить и запустить продукт по продаже билетов на концерты и спортивные мероприятия и масштабировать бизнес по авиаперелетам.

Сейчас я продолжаю заниматься продуктом по авиаперелетам в Booking.com и параллельно изучаю machine learning. Недавно подавал на Masters in ComputerScience, но мне отказали из-за недостатка академического опыта. К счастью, как подсказывает опыт, формальное образование — не главный элемент успеха в технической сфере.

Формальное образование — не главный элемент успеха в технической сфере

Можно долго перечислять плюсы работы в Booking.com, но основной — это культурное разнообразие и атмосфера экспериментов. Это позитивно влияет как на процесс, так и на продукт. Можно взглянуть на то, что ты делаешь глазами разных людей, идеи которых могут сильно отличаться друг от друга.

Booking.com, с точки зрения экспериментации — самая сильная компания в мире. Здесь никто не делает что-либо, потому что это, сказал начальник. Любые фичи, строятся в основном на исследованиях и потом переходят в фазу эксперимента. И пока результат неизвестен, никто не скажет, что идея плохая или хорошая.

Как повлиял переезд





Путешествия по миру и знакомства с другими культурами необходимы для лучшего понимания того, кем ты на самом деле являешься. Я многому научился и вырос как личность именно за счет знакомства с разными людьми. Это понимание дает возможность быть добрее к людям и с уважением относиться к нашим различиям.