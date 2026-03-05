9 легендарных заведений Оша, проверенных временем

В Оше есть заведения, которые давно стали частью городской истории. Здесь меняются поколения гостей, обновляется меню, но неизменными остаются атмосфера, вкус и любовь местных жителей. Мы собрали рестораны и кафе, которые работают в городе уже много лет и продолжают оставаться популярными благодаря качественной кухне и проверенной репутации.

Islambek, @islambek.osh

Адрес: ул. Алымбек Датка, 143

Заведение существует почти 30 лет и за это время стало настоящим народным местом. В меню блюда национальной и европейской кухонь, особой популярностью пользуются сочные шашлыки.

NAVAT, @navat.osh

Адрес: пр. Ленина, 288

Чайхана NAVAT — международная сеть, основанная в 2014 году в Бишкеке, которая сегодня насчитывает более 30 филиалов в Кыргызстане, Казахстане, России и ОАЭ. Заведение успешно работает уже более 10 лет, объединяя восточную культуру и современные гастрономические традиции. В меню собраны блюда пяти кухонь мира, а также позиции для сторонников правильного питания и вегетарианцев.

«Атабек», @atabek_osh

Адрес: ул. Алымбек Датка, 127

Ресторан работает с 1997 года и давно стал знаковым местом для жителей города. Здесь подают блюда национальной кухни наряду с европейскими позициями, а главным гастрономическим символом заведения остаются фирменные ребрышки.

Brio, @briocoffee

Адрес: ул. Курманжан Датка, 211, мкр. Анар, 13

Одна из первых современных кофеен Оша. Заведение быстро завоевало популярность благодаря качественному кофе и уютной атмосфере. Помимо напитков в меню представлены блюда европейской и азиатской кухонь.

«Семейный», @semeyniy_osh

Адрес: ул. Шакирова, 123

Как следует из названия, сюда чаще всего приходят семьями и в кругу близких людей. Ресторан известен большим выбором национальных блюд кыргызской, узбекской и уйгурской кухонь. Простая домашняя атмосфера и сытные блюда сделали «Семейный» одним из популярных мест города.

«Улук-Ата», @ulukata_osh

Адрес: ул. Шакирова, 132

Семейный ресторан с разнообразной кухней, где представлены как национальные, так и зарубежные блюда. На третьем этаже гости могут попробовать турецкую кухню, а для удобства посетителей предусмотрена бесплатная парковка.

Плов-центр «Фархад», @farhad_chayhana

Адрес: ул. Мамырова, 83

Одно из старейших заведений города, где плов готовят уже 35 лет. Здесь предлагают шесть видов плова, каждый из которых готовится по проверенным рецептам. Заведение известно стабильным вкусом и традиционным подходом к приготовлению, благодаря чему многие гости возвращаются сюда годами.

«Царский двор», @carckiy_dvor_osh

Адрес: ул. Алымбека Датка, 324Б/2

Ресторан в центре города, работающий более 10 лет. В меню представлены блюда европейской и грузинской кухонь, а особой популярностью пользуются шашлыки и стейки.

«Ожак Кебап», @ocak_kebap_osh

Адрес: ул. Курманжан Датка, 209, ул. Курманжан Датка, 89, ул. Шакирова, 275 Б/9

Ресторан турецкой кухни существует более 20 лет и известен большими порциями и аутентичными блюдами. Кухня готовится поварами с сертификацией ISO. «Ожак Кебап» остается популярным выбором для тех, кто ценит насыщенный вкус.