Назгуль Дюйсенбай о работе в международной компании и своем бизнесе в Канаде

Назгуль Дюйсенбай, город — Ванкувер, предприниматель, сетевой инженер Synergy Fiber, @nazgul.duisenbay

О переезде

В 2018 году мы переехали в Москву, а затем в Калифорнию по работе супруга. А в 2019 году получили ПМЖ в Канаде по программе Express Entry Federal Skilled Workers и переехали в Ванкувер.

Сейчас я основатель образовательной консалтинговой компании Global Grants. Мы помогаем студентам поступить в вуз мечты и получить финансовую помощь для покрытия расходов. Также работаю сетевым инженером в компании Synergy Fiber. Это американский интернет-провайдер, который существует с 1998 года. Недавно компания открыла филиал в Канаде, и меня назначали директором.

Об адаптации и сложностях

Основная сложность при переезде — высокая конкуренция при трудоустройстве. Приходится конкурировать с талантливыми и опытными канадцами и специалистами из других стран.

Еще одна сложность — высокий прожиточный минимум. Желательно переехать уже после того, как вы найдете работу или подготовиться и иметь значительные сбережения. В среднем, в Канаде только обязательные расходы составляют около $2000 в месяц. В зависимости от города эта сумма варьируется. Сюда входят: аренда квартиры, коммунальные платежи, интернет и связь, а также медицинские затраты и автомобильная страховка. Сравнить стоимость жизни в разных городах можно на сайте numbeo.com.

Третий момент — культурный шок. Если вы никогда ранее не жили в Северной Америке, то многое будет непривычным, но со временем вы втянетесь.

И, конечно, высокие налоги. Чем больше вы зарабатываете в Канаде, тем выше ваши налоги.





Чем больше вы зарабатываете в Канаде, тем выше ваши налоги





Я не могу сказать, что у нас были значительные сложности. Нужно было обустроить быт: найти квартиру, оформить медицинскую страховку, приобрести машину, мебель. Все это занимает время и энергию.

Больше всего в Канаде мне понравилась природа. Долгое время национальные парки Банф и Джаспер были в моем #bucketlist.

Еще Канада — страна иммигрантов. Самое прекрасное это то, что приезжая сюда, вы не чувствуете себя изгоем.

Важное преимущество для жизни здесь — развитая инфраструктура. Дороги, здания, парковки, спортивные сооружения — все на высоком уровне.





Также для постоянных резидентов и граждан доступно высшее образование. Оно не бесплатное, но в разы дешевле стоимости обучения для международных студентов.

Людям, которые недавно переехали и привыкают к жизни за рубежом могу дать несколько советов:

— познакомиться с местными, ходить на meet-ups

— а еще не переводить стоимость продуктов в тенге и рубли.

О развитии и карьере

Чтобы было легче найти работу за рубежом, нужно иметь сильное резюме. Многие компании используют ATS — Applicant Tracking System, чтобы отобрать подходящих кандидатов. Ваша цель — откорректировать ваше резюме так, чтобы документ соответствовал требованиям ATS. Согласно Glassdoor, около 78% вакансий не размещаются на job hunting сайтах, так как многие набирают сотрудников по рекомендациям. Поэтому развивайте ваше сообщество в LinkedIn. Нужно уметь писать грамотные письма тем, кто уже работает в компаниях, куда вы подаете документы. А если есть знакомые знакомых, которые там трудятся, не бойтесь просить у них рекомендации.

В нашей компании поддерживают баланс между работой и личной жизнью, почти никто не работает больше 8 часов. А если нужно что-то срочно сделать и сотрудник задержался в офисе, то это время компенсируют бонусом.





Также хорошо поддерживают личные интересы. Я, например, пожила на Гавайях четыре месяца в этом году и работала удаленно, хотя сотрудники обязательно должны ходить в офис.

Каждая ошибка в нашем офисе — это возможность научиться новому. Вас не наказывают за ошибки, а объясняют и предлагают разные тренинги.

Как повлиял переезд

За время жизни в Северной Америке мое восприятие мира и людей сильно изменилось в лучшую сторону.