12 захватывающих дорам с сильными женскими персонажами

Женские персонажи в дорамах все чаще выходят за рамки стереотипов и становятся настоящими лидерами, борцами за свои цели и мечты. В этой подборке мы собрали корейские дорамы, где героини независимые, смелые и способные влиять на ход событий, вдохновляя зрителей своим примером.

«Полярная звезда», 2025

Драма с элементами экшена и мелодрамы. Главная героиня, опытный дипломат, возвращается на родину и оказывается втянута в интриги, покушения и заговоры, которые угрожают безопасности страны. Вместе с таинственным союзником ей предстоит раскрыть правду и противостоять могущественным врагам.

«Аварийная посадка любви», 2019

История Юн Се Ри, смелой женщины, которая случайно оказывается в Северной Корее. Ее ум, решимость и смелость помогают выжить в опасной ситуации, а также постепенно завоевать доверие и сердце северокорейского офицера.

«Мое имя», 2021

Юн Чжи У видит, как убивают ее отца, и решает отомстить. Она внедряется в преступную организацию и одновременно работает под прикрытием в полиции. Каждый шаг между врагами и союзниками ставит ее жизнь на карту. Чем дальше она продвигается, тем сложнее отличить правду от лжи.

«Счастье», 2021

Юн Сэ Бом переезжает в новый жилой комплекс, но скоро его захватывает неизвестная инфекция. Жители заперты внутри, страх и хаос растут с каждой минутой. Сэ Бом быстро учится выживать, принимать решения и защищать других, пока вокруг бушуют паника и конфликты.

«Итхэвон класс», 2020

Драма о смелой и независимой Чо И Со, которая вместе с целеустремленным Пак Сэ Ро открывает ресторан в Итхэвоне и сталкивается с интригами, предательством и личными испытаниями. Вместе они учатся доверять друг другу, находя любовь, поддержку и силы бороться за справедливость.

«Слава», 2022

Мун Дон Ын пережила травлю в школе, но годы спустя возвращается, чтобы разоблачить тех, кто причинил ей боль. Она действует скрытно и хладнокровно, планируя шаги так, чтобы раскрыть секреты и слабости своих обидчиков.

«Небесный замок», 2018

Драма разворачивается вокруг жизни домохозяек в районе под названием SKY Castle в пригороде Сеула, где живут богатые и успешные. Главные героини полны решимости сделать своих супругов еще более успешными и воспитать детей лучшими во всем. Когда внезапная трагедия раскрывает скрытые тайны, матери и их дети сталкиваются с жестокими последствиями амбиций и интриг.

«Плохая мать», 2023

Ён Сун воспитывает сына строгими методами. Когда он теряет память, между ними начинаются новые испытания: прошлые правила больше не действуют, и отношения строятся заново с непредсказуемыми последствиями.

«Любовное сражение», 2023

Комедия о том, как умная девушка‑адвокат, которая не верит в любовь и не хочет уступать мужчинам, оказывается втянута в «битву» чувств с популярным актером, который тоже не доверяет женщинам.

«Императрица Ки», 2013

«Императрица Ки» — эпическая историческая сага. События разворачиваются в XIV веке, во времена династии Юань и Кореи. Главная героиня, Ки Сун-Ин, талантливая и решительная девушка из народа, попадает во двор императора и, преодолевая интриги и опасности, постепенно становится влиятельной фигурой.

«Военный прокурор Доберман», 2022

Главная героиня — капитан Чха У Ин — новый военный прокурор, вступает в систему не ради карьеры, а чтобы разоблачить и наказать тех, кто разрушил жизнь ее семьи. Она умна, решительна и активно использует свои навыки, чтобы вместе с коллегой расследовать преступления.