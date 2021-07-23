Бермет Кадыралиева о том, как благодаря работе переехала из Кыргызстана в Новую Зеландию

Бермет Кадыралиева, родной город — Бишкек, старший аудитор в PwC New Zealand





О переезде

Я родом из города Бишкек. В 2019 году работала в одной из компаний Big4 в Кыргызстане. Моя сестра живет в Австралии, и одна из ее близких подруг работала в PwC New Zealand. В тот период у них была нехватка специалистов в аудиторской сфере, и она предложила мне подать резюме, так как у меня был необходимый опыт, требуемый на вакантные позиции.

У меня всегда было желание поработать заграницей, получить новый опыт, поэтому я решила попробовать. Прошла все этапы отбора в относительно короткие сроки и в апреле получила оффер от работодателя.





Один из самых важных этапов перед переездом — получение визы. Получить визу в Новую Зеландию не просто. Даже при условии наличия рабочего контракта есть вероятность отказа. Но мне одобрили визу, и в июне 2019 года я уже была в Новой Зеландии.

Об адаптации и сложностях

Каждый человек по-своему может интерпретировать понятие «сложности». Я всегда на месте сложностей видела возможности. Поэтому мне трудно вспомнить неприятные моменты, с которыми может столкнуться иммигрант при переезде.





Хотя есть одна своего рода сложность для всего населения страны — это ее расположение. Минимальный по времени перелет от Кыргызстана до Новой Зеландии занимает сутки. Если выбирать в пользу стоимости, то в таком случае на перелет потребуется в среднем двое суток. Стоимость авиабилетов тоже высокая, поэтому кроме Австралии и ближайших островов, полетать по миру с путешествиями получается не всегда. Даже местное население предпочитает, по возможности, организовывать продолжительные отпуска и каникулы, чтобы сэкономить время на перелеты.

Другая сложность связана с пандемией. Еще в 2020 году, когда пандемия начала набирать обороты, правительство страны объявило о закрытии границ. Так с того периода въезд в Новую Зеландию возможен только для граждан страны. Множество людей, которые находились вне страны, не смогли вернуться сюда, и по сей день ждут возможности возвращения. По этой же причине я не могу навестить родных. С момента переезда в Новую Зеландию в Бишкеке я не была. И пока маловероятно, что границы страны будут открыты до конца 2021 года.





Новая Зеландия — страна с невероятно красивой природой. Самым удивительным для меня было наблюдать начало зимы в июне. Это не укладывалось в моей в голове. Весь первый год я привыкала к тому, что с июня по август тут зима, а на Новый год лето и 30 градусов жары.

Новая Зеландия — страна с невероятно красивой природой

При этом, что зима для местного населения — это межсезонье в Бишкеке, когда уже поздняя осень. На северном острове снега не бывает. И есть люди, которые никогда не видели и не трогали снег.

Также для меня было необычно увидеть идущего по улице взрослого человека с босыми ногами. При этом, человек может оказаться из вполне обычной и обеспеченной семьи. Дети могут также быть босоногими, в футболках и шортах зимой, в то время как родители будут в куртках и шапках. А так, в целом, люди тут закаленные.

Мне нравится, что здесь живут доброжелательные люди. Можно идти по улице, и с тобой без повода, просто так, поздоровается с улыбкой на лице, идущий навстречу человек, которого ты впервые видишь.





Не менее развиты small talks. То есть, к примеру, можно зайти в лифт с незнакомым человеком, поговорить и обсудить с ним какую-нибудь тему пока вы едете до пункта назначения. И тональность разговора будет такой, будто вы ведете беседу с давним другом.

Необходимо быть открытым ко всему. Страны дальнего зарубежья отличаются от наших родных стран. Однако, пожить в совершенно другой культуре — это невероятный жизненный опыт. Не стоит ничего бояться, потому что вы иностранец. Зачастую люди относятся с пониманием и готовы оказать помощь при необходимости.

О развитии и карьере

В сфере аудита я уже несколько лет и переезд мой связан был с работой. Нет идеальной формулы, которая гарантирует получение работы зарубежом. Самое главное и важное — заниматься любимым делом. В таком случае вам всегда захочется расти и получать новые знания. И не забывать про саморазвитие.





Для аудиторов овертаймы — это норма. Однако в моем офисе максимально стараются поддерживать work-life balance. В нашей фирме есть понятие «гибкий график». То есть, если тебе удобнее работать с семи утра, ты можешь завершить рабочий день в 15:00. Главное, чтобы работа была эффективной, и ты успевал с выполнением поставленных задач. Так, в моем офисе в 07:30 уже половина сотрудников на рабочих местах.

Как повлиял переезд

Переезд расширил кругозор, я стала гибче к изменениям. Также, в определенный момент у меня произошла переоценка ценностей: что-то уходит на задний план, а другие вещи становятся в приоритете.

И, самое главное, я стала еще больше ценить время проведенное с родными.