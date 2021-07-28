Меруерт Сыздыкбекова о преимуществах жизни в Турции и работе в структуре ООН

Меруерт Сыздыкбекова, 28 лет, город — Стамбул, специалист по гендерной политике, окружающей среде и изменению климата в Региональном Офисе структуры «ООН-Женщины»





О переезде





Я переехала в Стамбул в сентябре 2020 года по работе и уже год как здесь живу. Турцию или Стамбул целенаправленно не выбирала. Всегда хотела посетить этот город и страну в туристических целях, но жить здесь не планировала. Но так получилось, что именно в Стамбуле находятся региональные офисы многих агентств и структур ООН, включая Региональный Офис структуры «ООН-Женщины» для государств Европы и Центральной Азии.

Об адаптации и сложностях





При переезде в любую новую страну всегда возникают одни и те же сложности. Но я столкнулась с тем, что несмотря на то, что Стамбул — туристический город, население здесь практически не говорит по-английски. Так как я не владела турецким, мне было сложно решать вопросы бытового характера: найти жилье, открыть банковскую карточку, зарегистрировать телефон. На данный момент я учу турецкий и знание казахского мне в этом помогает.

Невероятно, но за рубежом ты начинаешь ценить некоторые вещи, которые воспринимались как должное в Казахстане. Например, быстрый и недорогой интернет и качество интернет-банкинга. В Турции на удивление медленный и дорогой интернет. А что касается банковской системы, то имеются комиссии на многие простейшие банковские операции.





Могу сказать, что поддержка со стороны коллег, а также соотечественников помогает быстрее преодолевать мелкие бытовые проблемы. Первым делом рекомендую найти сообщества экспатов, где можно найти ответ на любой волнующий вопрос. Второе — расширять круг своих знакомств, не ограничиваясь только коллегами. Третье — начать изучать местный язык как можно раньше. Иначе вам будет сложно вникнуть в простейшие особенности культуры и иные тонкости. К вам будут все время относиться как к туристу.

В Турции мне больше всего понравилось отношение местного населения к бездомным собакам и кошкам. Многие собаки чипированы и находятся на балансе местных властей. О кошках проявляют отдельную заботу, везде кошачьи домики, миски с едой и водой.

Поддержка со стороны коллег и соотечественников помогает быстрее преодолевать бытовые проблемы







Турецкий сервис и обходительность по отношению к клиентам тоже заслуживает отдельного внимания. Доверительное отношение к клиентам присуще при ведении бизнеса. Предположим, если транзакцию по снятию денег с вашей банковской карточки не удается сделать, а наличных денег у вас не оказалось, то вас попросят занести оплату в другой раз и в удобное для вас время.

Отдельной похвалы и внимания заслуживает уровень медицинского обслуживания. Стамбул превращается в один из центров международного медицинского туризма. Качество медицинского обслуживания — высокое. Имеются клиники разных уровней — от государственных, почти бесплатных и до самых люксовых частных. Например, сейчас идет вакцинация против COVID-19 и Турция демонстрирует хорошие показатели по охвату широких слоев населения.

Турция — страна невероятных контрастов и красоты. Хотя для наших людей, страна в основном ассоциируется с понятием летнего отдыха «все включено» на юго-западном и южном побережье — здесь можно найти также и прекрасные горнолыжные курорты, и природные красоты в виде многочисленных лесов и каньонов для хайкинга и активных видов отдыха. Отдельное внимание заслуживает юго-восточный регион с невероятной кухней и восточным колоритом — Газиантеп, Диярбакыр, Мардин.

О развитии и карьере





Я окончила Карагандинский государственный университет по специальности «Международные отношения». По образовательной программе «Болашак» продолжила обучение в магистратуре в одном из лучших университетов Великобритании в сфере социальных наук — Лондонской школе экономики и политических наук. Во время обучения была обладателем различных стипендий: ОБСЕ, DAAD, Правительства Словакии, образовательных программ Латвии, России, Норвегии.

После возвращения из Лондона в Казахстан я работала в образовательной сфере, на государственной службе в министерстве и в таких международных организациях, как ОБСЕ и ООН.





Сейчас я работаю в качестве специалиста по гендерной политике, окружающей среде и изменению климата в Региональном Офисе структуры «ООН-Женщины» для государств Европы и Центральной Азии в Стамбуле. В качестве эксперта в сфере гендерного равенства занимаюсь изучением влияния климатических изменений и проблем окружающей среды на положение женщин и девочек в регионе Центральной Азии и Европы. Разного рода кризисы и катаклизмы как глобального, так и национального уровня, имеют тенденцию воздействовать на женщин и мужчин по-разному. Существующие в обществе гендерные стереотипы и установки приводят к тому, что последствия таких кризисов для женщин и девочек несоразмерно более негативные, чем для мужчин. Моя задача заключается в том, чтобы помочь странам региона с внедрением гендерно-чувствительной политики в сфере борьбы с климатическими изменениями и защитой окружающей среды. Под гендерно-чувствительной политикой понимается обеспечение наилучших интересов женщин и девочек и расширение их прав и возможностей.

Турция — страна с большим количеством трудоспособного населения







Важные навыки для работы в любой организации — умение работать в команде, в международной среде, знание иностранных языков и, конечно же, экспертные знания в своей сфере. Кроме того, большую роль играют человеческие качества, умение сопереживать и оказывать поддержку другим, коммуникационные навыки.

Мне кажется, любой человек, прежде чем куда-либо переехать, сперва находит работу. Поэтому, когда вы уверены, что у вас на руках есть контракт, особых сложностей возникнуть не должно. Турция — страна с большим количеством трудоспособного населения. И приехав просто так, найти работу почти невозможно. В моем случае, я имела приглашение и контракт на руках до переезда в Турцию. Более того, я проработала первый месяц онлайн в Казахстане из-за ограничительных мер по полету между двумя странами.

Как повлиял переезд





Стамбул — колоритный исторический город, в котором слились множество культур и цивилизаций. Здесь хочется больше времени проводить вне дома, ходить пешком и исследовать город и его районы. Мне нравится гулять по кварталам, в которых жили или до сих пор живут представители различных этнических и религиозных групп со своей самобытной архитектурой и культурой.

В городе также сильно развита чайная культура и культура eating out, будь это уличная еда или в заведении. Сходить, например, на турецкий завтрак превращается в своего рода ритуал.