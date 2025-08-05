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Все о TikTok: что это за площадка, для кого она, и зачем она нужна брендам
Бизнес

28.07.2025

Все о TikTok: что это за площадка, для кого она, и зачем она нужна брендам

TikTok — это не просто платформа для танцев. Это крупнейшая площадка коротких видео, где каждый день пользователи ищут эмоции, новые знания и продукты, которые делают их жизнь удобнее.


Какая аудитория в TikTok:

— 18-35 лет, но растет аудитория 30+

— активная, лояльная, быстро принимает решения

— ищет легкий, искренний и живой контент, а не навязчивую рекламу

— заходит, чтобы учиться, отдыхать и узнавать новое.


Кому подойдет реклама в TikTok

1. Продуктам, которые легко показать в реальной жизни: кофе, техника, уход, одежда.

2. Брендам, которым важно стать ближе к аудитории через личные истории и экспертизу.

3. Онлайн-курсам и образовательным проектам.

4. Локальным сервисам и кафе, которые хотят быстро заявить о себе.

5. Сервисам, банкам и доставкам, которые помогают экономить время.


Мы в WE Media уже давно работаем на этой площадке и можем предложить вам готовые форматы для интеграции вашего бренда:

Селебрити, образы, стиль — разбираем яркие образы известных людей и показываем, как повторить стиль легко и со вкусом.

Тренды — быстро реагируем на популярные темы и челленджи, встраивая бренд в актуальную повестку.

Кино — обсуждаем любимые фильмы, героев и сцены, к которым хочется возвращаться, — подходящий фон для ненавязчивой интеграции.

Опросы — задаем простые, но цепляющие вопросы людям на улице. Формат вызывает живой отклик и помогает встроить бренд в разговор с аудиторией.


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#маркетинг #бренд #tiktok #аудитория
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