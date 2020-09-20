20 профессоров Назарбаев Университета о жизни в столице, своей работе и семье

Caress Schenk (Каресс Шенк), ассоциированный профессор политических наук, директор программы магистратуры международных отношений





Я живу в Казахстане девять лет. Была одним из первых профессоров Назарбаев Университета. Я приехала сюда с мужем и двухлетним сыном. Но в Казахстане у нас родилось еще двое детей. Супруг работает преподавателем в школе QSI.

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Jean-François Caron (Жан-Франсуа Карон), ассоциированный профессор и директор департамента политических наук и международных отношений







Моя жизнь здесь сильно изменилась с тех пор, как я встретил свою жену. У нас двое маленьких детей. Это лучший способ стать полноправным членом казахского общества и образа жизни. Теперь я «куда», и меня приглашают на семейные праздники. Я стал ближе к казахской культуре и традициям.

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Николай Цыремпилов, ассоциированный профессор Департамента истории, философии и религиоведения







Мой сын однажды попросил меня написать заявление в школу с просьбой освободить его от уроков казахского языка и заменить другим языком, например, испанским. Он учится в международной школе, и там это возможно. Мы тогда серьезно поговорили, и я объяснил ему, что изучать казахский язык он должен из уважения к стране, в которой мы живем.

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Shumaila Yousafzai (Шумайла Юсуфзай), ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса





Я полжизни прожила в Пакистане и столько же в Великобритании. Обе страны занимают особое место в моем сердце. Казахская кухня, культура и люди похожи на мой родной город и мое этническое племя в Кветте. Поэтому мне было несложно приспособиться.

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Daniel Scarborough (Дэниель Скарборо), профессор истории





Когда я был в Уральске, то изучил много информации про церкви и мечети. А в самолете по дороге в столицу встретил большую группу американцев. Я познакомился с ними, оказалось, что они работали на какой-то стройке и ничего не знали о городе. Поэтому я рассказал им об Уральске и казахской истории.

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Ferdinand Molnár (Фердинанд Молнар), ассоциированный профессор биологии, биохимик





Астана — это не Казахстан. Столица не олицетворяет всю страну. Я был во многих городах: Алматы, Кокшетау, Караганда, Боровое. И когда я там был, мне казалось, что я в Словакии. Это удивительно. Поэтому мне нравятся районы ТРЦ «Евразия» и рынка «Артем», где чувствуется аутентичность города и народа.

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Brandon Brock (Брандон Брок), инструктор центра письма

Сауле Дощанова, инструктор французского языка





Брандон. Уборку мы делаем вместе. Она любит держать полы в чистоте, а мне больше нравится, чтобы все было организованно, все вещи лежали на своих местах. Когда я был у ее бабушки, она не разрешала мне что-то делать, мне было неудобно.

Сауле. Бабушка до сих пор в шоке от того, что Брандон иногда готовит, а я сижу на диване.

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Fidelis Suorineni (Фиделис Суоринени), профессор Школы горного дела и наук о Земле





По городу я езжу на такси. Водители в Казахстане ездят быстро, иногда завышают цену, особенно иностранцам. Однажды, когда мы с коллегами поздно возвращались из ресторана, таксист запросил 10 000 тенге. Я удивился и отказался платить, сказав, что он может отвезти меня обратно либо взять приемлемую оплату. Я был готов заплатить 2000 тенге — этого более чем достаточно, но он отвез меня обратно, и я ничего ему не заплатил.

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Prashant Jamwal (Прашант Джамваль), ассоциированный профессор Школы инженерии и цифровых наук





Еще один нюанс — я вегетарианец, поэтому не пробовал бешбармак. Порой сложно найти хороший ресторан с подходящей едой. Моя жена тоже вегетарианка, поэтому чаще мы готовим дома.

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Spencer Willardson (Спенсер Уиллардсон), профессор Назарбаев Университета, политология и международные отношения





О Казахстане я мало знал, но многое знал о Советском Союзе. Два года жил в Украине, где и встретил супругу. Много раз был в России. Мы ожидали, что в Казахстане будет что-то похожее, постсоветское. Но столица оказалась совсем другим городом. Мы живем здесь уже пять лет.

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David Fryatt (Дэвид Фрайат), преподаватель по английскому языку для академических целей





Мы с супругой преподаем в Назарбаев Университете. Поначалу приехали по контракту на три года, но после окончания срока продлили его еще на три. Когда закончится второй срок, планируем продлить его еще раз. Всего мы пробудем здесь девять лет. Мы работали в десяти разных странах, но в Казахстане дольше всего.

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Riccardo Pelizzo (Рикардо Пелиццо), ассоциированный профессор, вице-декан по исследованиям Высшей школы государственной политики





Я посетил больше 65 стран, а жил в Италии, США, Сингапуре, Австралии и Африке. Это научило меня быть благодарным за то, что у меня есть возможность сравнить столько национальностей и культур.

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Marek Jochec (Марек Йохец), ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса, академический директор программы «Магистр наук по финансам»





Когда мы переехали, сыну было полгода, сейчас ему уже шесть лет. Он вырос в Казахстане, всегда говорит: «Я чистый казах». Дочерям 12 и 10 лет, они учатся в американской школе QSI.

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Luca Vangelista (Лука Вангелиста), ассоциированный профессор, руководитель магистратуры в молекулярной медицине





Я приехал сюда не только как иностранец на временное проживание. Я хочу быть на одной волне с коренным населением. Три года назад я встретил в Астане свою будущую жену. Мы познакомились на вечере латиноамериканских танцев. В первый же вечер я увидел высокую, красивую девушку и пригласил ее на танец. Мы поговорили и начали видеться чаще, а полгода назад поженились. У нас родилась чудесная дочь.

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Кертис Мерфи, профессор Школы естественных, социальных и гуманитарных наук

Аманда Мерфи, профессор Школы естественных, социальных и гуманитарных наук





Аманда. Перед тем как приехать в Астану, я испытывала страх. Раньше я жила в Москве, там бешеный темп жизни, все время испытываешь стресс, а люди не всегда вежливы. Приехав сюда, я столкнулась с вежливыми и гостеприимными людьми и была приятно удивлена. Мне здесь комфортно.

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Matthew Charnetski (Мэтью Чарнетски), профессор, руководитель медицинской симуляции





Я был приятно удивлен, с какой страстью студенты относятся ко всему, что делают, и действительно хотят внести вклад в страну, в которой живут. Это замечательно видеть, что молодые люди, хорошо владея русским и казахским языками, могут свободно учиться на английском языке, а также учить четвертый или пятый язык

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Jenifer Lewis (Дженифер Льюис), ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса





Изначально я приехала работать по контракту на три года, но так получилось, что я подписывала и продлевала его несколько раз. Нам нравится здесь жить, нам комфортно. Мы чувствуем в Казахстане себя как дома.

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Gabriel McGuire (Габриэль МакГуайр), ассистент профессора Школы естественных, социальных и гуманитарных наук





Меня удивило, что взрослые люди, которым по двадцать и больше лет, живут с родителями, при том, что у этих людей хорошая работа и они успешны в жизни. У нас, в Америке, после того как ты поступаешь в колледж, ты приезжаешь к родителям только на выходные. Мне это показалось странным, но в то же время достойным уважения, люди так близки друг другу, и родственные узы значат для вас так много.

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